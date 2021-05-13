Каждый дом индивидуален. 4 шага к уникальному дому в «Патроны Парк» (видео)

В поселке «Патроны Парк» каждый дом индивидуален, и, как говорят авторы проекта, это не просто слоган, а реальное положение вещей. Даже выбирая типовое решение из каталога девелопера, заказчик может быть уверен: его дом будет единственным в своем роде – как снаружи, так и внутри. Главный архитектор поселка «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов рассказал, как строится работа по выбору архитектурных и планировочных решений.

Шаг 1. Интервью

Работа с заказчиком в «Патроны Парке» всегда начинается с обстоятельного интервью. Девелоперу важно выявить потребности семьи, узнать о привычках и стиле жизни – все это помогает при проектировании дома, по-настоящему комфортного для жизни.

Дмитрий: Во время беседы мы узнаем состав семьи, количество и возраст детей, есть ли домашние животные, сколько этажей нужно – один или два, какие помещения необходимы взрослым и детям, какой у людей распорядок жизни, когда им хочется видеть солнце – во время завтрака или ужина – и так далее… Все это – принципиальные вопросы, которые необходимы для правильной постановки дома на земельный участок, для верного выбора планировочных решений.

Шаг 2. Выбор дома

Дом заказчики могут выбрать из каталога типовых решений «Патроны Парка». В копилке девелопера – порядка сорока готовых вариантов. На базе каждого из них можно создать свой индивидуальный проект. Бывает и так, что будущим жильцам нравится какой-то дом из уже построенных в поселке: «Хотим такой же».

Дмитрий: Чем дальше развивается проект «Патроны Парк», тем больше у нас индивидуальных домов. Работа на основе типовых решений позволяет вести процессы быстрее, чем создавать проект полностью с нуля: каждый дом в каталоге – давно нам известен, понятен, хорошо проработан. Но даже при выборе одного и того же типового решения дома в итоге получатся разными, уникальными – и с точки зрения архитектуры (цвет кирпича, облицовка), и с точки зрения внутреннего наполнения.

Шаг 3. Постановка дома на участок

Разместить дом на участке – задача непростая. Важно соблюсти все параметры приватности, безопасности и органично вписать его в ландшафт, не повредив при этом ни одного дерева. Так реализуются принципы «органической архитектуры» и давно известный подход девелопера: «Мы строим между соснами, а не вместо них».

Дмитрий: После интервью нам понятна площадь дома, состав помещений. Обычно мы располагаем дом, с учетом рельефа, таким образом, чтобы он был в трех метрах от участка соседей. Важно, чтобы окна жилых помещений: спален, гостиной – выходили на юг, юго-восток, юго-запад. С южной стороны стараемся разместить и внутренний, приватный дворик. Северо-запад, северо-восток задействуем для размещения технических помещений.

Поселок "Патроны Парк". Фото из архива компании

Шаг 4. Планировочные решения

Современные возможности планировочных решений позволяют выполнить практически любую задачу клиента, оптимизировать площадь дома и не потерять при этом в удобстве, качестве жизни.

Дмитрий: Мы всегда стараемся предложить максимально эффективное решение. Не действуем слепо в рамках того технического задания, которое дает заказчик, а применяем весь наш опыт и делаем лучше, превосходим ожидания. При этом обязательно учитываем потребности семьи, привычки, стиль жизни – всю информацию, полученную на этапе интервью. Планировочные решения всегда максимально индивидуальны. Даже если два заказчика выбрали один и тот же дом из каталога, внутри все будет по-разному.

Например, в одной семье двое детей – им важно задействовать все полезное пространство второго этажа. Поэтому там мы размещаем две детских комнаты, спальню, общий гардероб, санузлы, один из которых – мультифункциональный, включает нишу со стиральными и сушильными машинами. Во второй семье людей меньше, и под хозяйские апартаменты выделено пол-этажа: спальня на 27 кв.м с панорамным окном, просторная ванная комната, отдельная гардеробная 17 кв.м. При этом на этаже также расположены две детских комнаты и просторный холл, который можно использовать как игровую или как семейную комнату. Один и тот же с точки зрения конструктива дом – и совершенно разные планировочные решения, совершенно разные задачи заказчиков.

Время проектировать

Строительство поселка «Патроны Парк» на Байкальском тракте близится к завершению: осталось всего 27 свободных участков, причем продажа в большинстве случаев ведется уже на 2022 год. Впрочем, до начала следующего строительного сезона заказчику будем чем заняться: выбор дома, архитектурных и планировочных решений, разработка инженерии, проекта ландшафта и интерьера требуют времени.

Дмитрий: Это более правильный подход: потратить больше времени на проектирование, чтобы потом ничего не переделывать, не менять на следующем этапе. Если приступить к работе над проектом сейчас, то к началу строительства можно подойти с максимально продуманными решениями. Уже в ноябре мы сможем залить фундамент будущего дома, в теплый сезон 2022 года выйти на строительство – и осенью дом будет готов. Останется только сделать ремонт – и можно переезжать.

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