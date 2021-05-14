СИЛЕКС: В Саянке начато строительство завода по производству силикатных строительных материалов

Эстетике иркутских новостроек и частных домов в загородных поселках строители уделяют немало внимания. Нередко для облицовки зданий используют силикатный кирпич. Он красив, геометрия его точна, а цветовая гамма богата. Сейчас этот материал завозят из других регионов, но уже в следующем году на иркутский строительный рынок поступит местная продукция. О том, какие стройматериалы будет производить новый завод и на каком этапе сейчас находится проект, Газете Дело рассказал Артем Минеев, исполнительный директор ООО «Саянскгазобетон».

Артем Минеев, исполнительный директор ООО «Саянскгазобетон»

Фото из архива компании

Экологичен, точен, красив

Силикатный кирпич прочен и красив, он широко используется при строительстве и отделке жилых домов в центральной России, на Урале, в Пермской, Тюменской, Екатеринбургской и Новосибирской областях. В Иркутской области его тоже применяют, но спрос на этот материал мог бы быть гораздо выше, если бы не дорогая логистика, считают эксперты. Везти силикатный кирпич приходится из других регионов, потому что в Иркутской области он пока не производится.

– Силикатный кирпич – это искусственный каменный материал, изготовленный из смеси извести, песка и воды, отформованный путем прессования под большим давлением и прошедший автоклавную обработку, – пояснил Артем Минеев. – Материал экологичен. Современная технология производства позволяет добиться очень точной геометрии изделий, а за счет минеральных добавок готовые изделия можно окрашивать в разные цвета. Благодаря всем этим качествам силикатный кирпич востребован на рынке строительных и отделочных материалов.

Меньше шума, больше площади

Силикатные строительные материалы – это не только облицовочный кирпич, но и блоки и пазогребневые плиты. Эти материалы удобны в эксплуатации, но настоящий их «конек» – высокая степень звукоизоляции.

– Силикатная стена проще в отделке и эксплуатации, чем ряд других строительных материалов, и по некоторым качественным показателям превосходит их, – рассказал Артем Минеев. – Например, на стену из силикатного материала проще повесить полку или телевизор – для этого не требуются специальные дюбеля и шурупы. Перегородка из силикатного материала соответствует нормативам по звукоизоляции уже при толщине 70-80 мм за счет того, что это более плотный материал и он хуже пропускает звук. Более тонкие межкомнатные перегородки не только защищают от шума, но и позволяют экономить жилую площадь.

Производство в Саянске

Силикатный кирпич, блоки, пазогребневые плиты для межкомнатных перегородок скоро начнут производить в Саянске, на промплощадке ООО «Саянскгазобетон».

– Производство силикатных строительных материалов – новое направление компании, – рассказал Артем Минеев. – Предполагается, что новые продукты будут дополнять существующую линейку. Строить стены частного загородного дома можно из газобетона, облицовывать – силикатным кирпичом, а внутренние перегородки возводить из силикатных блоков. В отличие от керамического силикатный кирпич, по желанию клиента, можно выпускать любого цвета. На старте производства будет несколько цветов: базовый – белый, цветной – светло- и темно-коричневый, а также оттенки серого.

Первая продукция – через год

По словам Артема Минеева, проект начали прорабатывать несколько лет назад, в активную фазу он вступил в 2019 году. Оборудование для нового завода поставит российская компания, использующая самые передовые технологические решения в этой отрасли.

– Последние 6-9 месяцев велось проектирование нового предприятия, – рассказал Артем Минеев. – Сейчас завершается нулевой цикл. На май запланировано начало монтажа каркаса цеха.

Ввод завода в эксплуатацию и производство первой продукции запланированы на июнь 2022 года. Объем производства на первом этапе предполагает 35 млн штук изделий в год, на втором – 70 млн штук в год.

– Будем смотреть на реакцию рынка, – пояснил Артем Минеев. – Сначала мы планируем реализовывать продукцию в Иркутской области, поставлять ее на региональные стройки. Если рынок будет развиваться активно и потребитель оценит нашу новую продукцию по достоинству, будем расширять производство и выходить в другие регионы страны.