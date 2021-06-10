«Хочу, чтобы мои дети росли не в городе». Истории первых жителей «Патроны Парк»

В посёлке «Патроны Парк» на 19-м километре Байкальского тракта живут уже почти 15 семей. Они выбрали жизнь в единении с природой, потому что считают посёлок красивым, атмосферным, концептуальным и современным. Фотограф Антон Климов побывал в гостях у двух семей и увидел загородную жизнь их глазами. А мы дополнили фотоистории небольшими интервью.

Семья Абрамовых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

В один из октябрьских дней 2019 года семья Абрамовых приехала в «Патроны Парк». Их дом еще не был до конца обустроен, но посидеть во дворе, пожарить шашлыки ничто не мешало. В итоге засиделись допоздна – возвращаться в город не стали. Расстелили походный матрас, спальник – остались ночевать. Так началась новая – загородная – жизнь. Глава семьи Сергей рассказал о ее преимуществах.

О причинах переезда

– До переезда за город я жил в «Березовом»: еще в студенческие годы купил себе там квартиру 60 кв.м. Со временем накопилось недовольство: дороги узкие, машин много, постоянные проблемы с парковкой. Приходилось ставить автомобиль там, где было место, доставать сумки, подниматься на третий этаж. Стал все чаще задумываться о загороде, где у тебя есть своя территория: поставил машину – зашел в дом. Рассматривал разные варианты: организованные поселки, дачи, участки. Возможно, именно это желание глубже разобраться в теме привело меня в компанию, которая занимается строительством «Патроны Парка».

Я возглавил отдел продаж. Стал общаться с клиентами, узнал и прочувствовал всю «кухню» изнутри: как и из чего строят, в чем подход, какова концепция. Часто бывал в гостях у Дмитрия Кузнецова, руководителя проекта. Мне понравился его дом – захотелось построить подобный. На первом этапе компания продавала дома близко к себестоимости, и я смог позволить себе эту покупку. Мы съехали на съемную квартиру, продали жилье в «Березовом», добавили сбережения – и начали строить дом.

Семья Абрамовых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

О доме

– Я точно знал, что хочу жить в одноэтажном доме. Нужного мне проекта в каталоге готовых решений «Патроны Парка» не оказалось – поэтому делали индивидуальное проектирование, полностью по моим пожеланиям. Когда строил дом, у меня был один ребенок, поэтому на 120 «квадратах» запроектировали взрослую спальню, детскую и большую кухню-гостиную – с возможностью в дальнейшем закрыть нишу и сделать еще одну комнату.

Но, прожив в доме полтора года, мы с женой поняли, что жертвовать этой площадью не хотим: все-таки большую часть времени семья проводит в гостиной. Проще продать дом и построить новый, только чуть больше, чем уменьшать гостиную и менять образ жизни. Такие планы есть. Причем продать получится уже гораздо дороже, цены выросли: растет не только инфляция и себестоимость строительства, но и ценность самого поселка. Дом в «Патроны Парке» оказался отличной инвестицией – как с точки зрения рентабельности, так и с точки зрения ликвидности.

Семья Абрамовых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

О планировочных решениях

– Проект дома рисовали вместе с главным архитектором «Патроны Парка» Дмитрием Кузнецовым. Я говорю: «Мне вот такую комнату надо». Он отвечает: «Нет, лучше сделать так». В итоге все, что он советовал, сейчас работает. И я не пожалел, что доверился профессионалам, а не занялся самостроем. Сам бы я, например, не додумался спрятать кухню в нишу или не справился бы с грамотной расстановкой в санузле: как спрятать туалет, как поставить ванну, где сделать техническую комнату. До сих пор удивляюсь, как в таком небольшом пространстве удалось все разместить: и раковину, и стиралку, и сушилку. При этом нам с женой кажется, что у нас огромнейшая ванная комната с большим окном.

Семья Абрамовых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

О плюсах для детей

– У организованного поселка немало плюсов, в том числе для детей. Я давно еще заезжал к друзьям и видел, как у них бегают дети по поселку – свободно, от одного соседа к другому, бросают велосипеды, игрушки. Ребята постарше шалаши в лесу строят, малыши – в песочнице играют. Глядя на это, я понял, что хочу, чтобы мои дети жили не в городе, где они все время под присмотром, а вот так. Это один из главных факторов, который меня подстегнул переехать именно в организованный поселок, а не купить дачу, например, хотя были и такие мысли. Но опять же, я приехал туда, увидел большие-большие заборы вдоль дорог и понял, что я бы точно не хотел, чтобы за одним из таких заборов жила моя семья. В итоге все получилось так, как мне хотелось: нашей старшей дочке девять лет, у соседей девочке семь, они очень дружат. Смотришь в окно – то пробежали мимо, то на самокате проехали. Зимой – санки, снеговики. Сосед горку сделал, метров 25, залил – катались ползимы.

Семья Абрамовых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

Об эстетике

– Единый архитектурный стиль – это тоже очень важно. Когда ты выходишь во двор и видишь, что не только твой дом красивый, но и все соседние. Приятно гулять по поселку. К тому же концепция «Патроны Парк» такова, что возле парадных входов заборов нет, дома открытые. Есть ощущение простора: все чисто, аккуратно, красиво и нет никаких заграждений, давящих на тебя со всех сторон.

О соснах

– Я очень хотел, чтобы на нашем участке было несколько сосен – больших, вековых. В итоге у нас их шесть. Воздух невероятный. Особенно хорошо это чувствуешь после дождя. Вот сегодня утром вышел на террасу с чашечкой чая: солнце светит, тепло, а от земли поднимается прохлада. И воздух свежий, лесной, немножко влажный – класс!

Семья Абрамовых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

Об участке

– Участок у нас небольшой, 10 соток. Планируем в этом году сделать пару грядок для зелени и костровище на бетонной основе – чтобы можно было пожечь костер, пообщаться летними вечерами. Больше на участке делать ничего не хотим: пусть будет лес. У нас ведь здесь и грибы растут, и ягоды. В прошлом году насобирал на участке 700-граммовую баночку лесной земляники, мелкой, сладкой-сладкой.

О досуге

– В следующем году в поселке будет строиться парк. А пока гуляем по лесной дороге до залива. Беру большой рюкзак, сажу туда младшую – и идем. На берегу классно, устраиваем пикник, отдыхаем. За спортом пока приходится ездить в город, но в поселке планируется зона ворк-аута, можно будет заниматься и там. Пока я только пару раз бегал по утрам. Ленюсь, но вообще-то это здорово. Если бы я занимался скай-раннингом, наш поселок был бы лучшим местом для тренировок: вышел из дома – и побежал по лесным тропинкам.

Семья Абрамовых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

О дороге домой

– Отдельное удовольствие – дорога до дома. Иногда бывают напряженные рабочие дни, выходишь из офиса загруженный, напряженный. Но пока едешь – переключаешься полностью. Байкальский тракт очень красивый: летом зелень, зимой снег. Даже если дождь идет, эта дорога все равно какая-то особенная. 20 минут хватает, чтобы отдохнуть и перезагрузиться.

О школе

– Вопрос со школой решается очень просто: старшая дочка ходит в «Космическую» в Молодежном. Я или жена провожаем ребенка до остановки – прямо напротив въезда в поселок, она садится в школьный автобус – и едет. После уроков я ее забираю и везу на танцы: вторая смена заканчивается как раз, когда я еду с работы. Если танцев нет – она возвращается домой сама, на том же школьном автобусе, мы ее встречаем.

Семья Абрамовых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

О рекомендациях

– Тем, кто собирается переехать за город, советую, во-первых, выбрать хорошего, проверенного застройщика, с гарантией, как у нас. Во-вторых, переезжать в организованный поселок – это правильно, современно и рентабельно. В-третьих, подготовиться к загородной жизни – почитать, посмотреть. Жизнь за городом – это не только «птички чирикают, солнышко светит», но и обслуживание участка, дома. Надо, например, уметь обслуживать котел, водонагреватель, знать, что, где и как включается. Рекомендую присутствовать при строительстве, фотографировать, снимать все этапы – все это потом пригодится. И самое главное – не бояться. Если хочется переехать за город – нужно обязательно попробовать.

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г. Иркутск, ул. Ширямова, 32,

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«Я исследовал познавал поселок через коммуникацию с жителями»

Антон Климов, фотограф-документалист:

– Я работаю по технологии документальной фотографии, то есть в первую очередь смотрю место, но познаю его через людей, которые там живут, или знают это место, или как-то с ним взаимодействуют. Это основа подхода.

В «Патроны Парке» моими героями оказались семьи Абрамовых и Усольцевых. Соответственно, я познавал посёлок через их быт, через внутреннее устройство домов, через коммуникацию с этими семьями. И основное, что я почувствовал в этом месте, то, что в итоге снимал, – это история про средний класс, про то, что сейчас у среднего класса в Иркутске есть возможность жить на таком высоком уровне.

Заполнился такой контраст: когда мы гуляли с Сергеем Абрамовым и его семьей по поселку, он рассказывал, что там живут очень богатые люди, «владельцы судов-пароходов». И в то же время сам Сергей, который не относится к этой категории, вполне комфортно чувствует себя там. Получается, совсем не обязательно быть директором крупной компании или владельцем бизнеса, чтобы жить в таком месте, как «Патроны Парк». Вот, наверное, главный посыл, главная идея, главная мысль, которую я сам почувствовал, увидел и хотел передать.

«Гордимся, что такой поселок находится в Сибири»

Лора Кузнецова, руководитель Meta_Estate_Development:

– Мы искренне гордимся тем, что такой посёлок находится именно здесь – в Сибири, на берегу Байкала, и без преувеличения считаем его одним из лучших в России. С большим удовольствием о нём рассказываем и показываем, как у нас умеют строить. Чтобы как можно больше людей могли присоединиться к нашим чувствам, пригласили ведущих фотографов Иркутска, в чьи работы мы влюблены, показать посёлок «Патроны Парк» своими глазами и камерами. Фотографии Антона Климова – часть фотопроекта, проходящего на нашем сайте и на сайте SIA.RU