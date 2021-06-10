«Переехали в «Патроны Парк» из-за кота». Истории первых жителей посёлка

Иркутяне Константин и Лариса Усольцевы – загородные жители со стажем. В «Патроны Парк» они переехали прошлым летом из соседнего дачного поселка. Устали от разнобоя в архитектуре и шумных соседей. Чем привлек «дом в лесу»? Как выбирали проект? И какую роль в принятии решения о переезде сыграл кот?

Семья Усольцевых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

О переезде

Константин: Мы давно живем за городом. Раньше это был обычный дачный поселок на Байкальском тракте. В последние годы стали задумываться о том, чтобы улучшить жилищные условия.

Новый участок выбирали лет пять. Рассматривали разные варианты. В основном, везде были проблемы с землей: то назначение не подходит для строительства дома, то собственность невозможна.

Мимо «Патроны Парка» ездили каждый день – видели, как он строится. Да и друзья нам рассказывали об этом проекте. Посмотрели, поизучали – с землей все хорошо, концепция нравится, застройщик надежный.

В итоге осталось два варианта: зайти в проект «Патроны Парк» или построить дом самостоятельно, в ДНТ «Молодость». Я взял листок и прописал все плюсы. Получилось, что «Патроны Парк», хоть и немного дороже, но плюсы все перекрывают: здесь и ликвидность, и окружение, и хорошие соседи.

Семья Усольцевых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

О плюсах

Константин: Во-первых, организованный коттеджный поселок – это эстетика: нет разнобоя и неприятного контраста, как в дачном поселке, когда у всех разные дома: у одних сарай сараем, у других – дворец. Во-вторых, отсутствие высоких заборов. Все на виду: гуляешь по поселку – можно со всеми поздороваться, пообщаться. В-третьих, деревья. Нам очень понравилась концепция поселка в лесу, дома среди деревьев.

Лариса: На нашем участке в 20 соток много сосен – это здорово. От берез мы устали в прошлом садоводстве. Хотелось именно соснового леса, этого запаха невероятного, особенно после дождя.

Семья Усольцевых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

О транспортной доступности

Константин: Мы работаем в городе, каждый день ездим в центр, поэтому транспортная доступность очень важна. Раньше до дома нужно было ехать какое-то время по гравийке. А здесь свернул с тракта – и ты дома.

Многие считают, что 19 км Байкальского тракта – это далеко, но на самом деле с той же Ново-Разводной разница всего в 5 минут. В выходные до центра доезжаем за 25 минут. В будни, когда машин побольше, – за 35.

А если автомобили вдруг сломались – всегда можно добраться и на общественном транспорте, маршрутка ходит каждые полчаса.

Семья Усольцевых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

О выборе дома

Константин: «Патроны Парк» предлагает на выбор линейку стандартных проектов, мы остановились на одном из них – двухэтажном доме площадью 180 кв.м. Просто немного скорректировали типовое решение под себя, свои потребности. Одну стенку убрали, другую добавили, свои цветовые решения внесли: у всех крыши коричневые в основном, а мы выбрали серый планкен, чтобы сочетался с темно-серыми окнами. Путь от идеи до воплощения занял год: нам повезло, строили до пандемии, рабочей силы было много.

Лариса: Процесс шел легко. Мы не заморачивались ни о чем: показали, что хотим, а застройщик сделал проект и построил. Не пришлось контролировать каждый кирпичик, как это было бы при самостоятельном строительстве.

О первых эмоциях

Лариса: Я не верила первое время, что мы наконец-то переехали. Последнюю вещь занесли – а я сижу и думаю: неужели все? Неужели мы здесь?

Качество жизни очень изменилось. Не нужно больше делать кучу лишних телодвижений, чтобы попасть в дом: все очень быстро, доступно. И с соседями мы больше общаемся – жарим шашлыки по вечерам, общаемся на террасе.

Семья Усольцевых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

О планировках

Константин: В планировочных решениях мы действовали по принципу минимализма. Первый этаж – это одна большая комната, она же кухня и гостиная. Только санузел отделен под лестницей – и все, больше никаких стен. Хотелось легкости, простоты. На втором этаже наше личное пространство: три комнаты, гардероб, санузел.

О фишках

Лариса: Мне больше всего у нас в доме нравится сдвижка на первом этаже, которую мы установили сами: сдвигаешь огромную раму на полтора метра – и выходишь на террасу. Не дверь – а огромный портал.

Второе – ванна с окном. С самого детства у меня была такая мечта, картинка в голове: лежать в ванне с пеной и смотреть в окно на сосны. Мечта сбылась.

Еще одна мечта – подоконник, на котором можно сидеть и читать книгу, низкий, широкий, с теплыми откосами, к которым можно прислониться спиной. Я, правда, до сих пор не почитала ни разу, но сама возможность радует.

Семья Усольцевых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

О камине

Константин: Спасибо руководителю проекта Дмитрию Кузнецову, он сразу сказал: «Ребята, вам камин не нужен, вы не будете им пользоваться. Сделайте биокамин» – и оказался прав. С камином надо дома сидеть целыми днями в кресле-качалке и наслаждаться. А у нас другой ритм жизни. Даже биокамином пользуемся нечасто.

О террасе

Лариса: Террасы в проекте дома не было – мы сделали ее сами. В прежнем доме у нас была беседка – она стояла отдельно, и это доставляло неудобства: то посуду принести, то унести… А тут выходишь из кухни – и ты на террасе, это продолжение дома.

Семья Усольцевых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

О коте

Константин: Иногда кажется, что мы переехали в «Патроны Парк» из-за кота (смеется). И многое в доме делали для него. Например, широкие большие окна – чтобы он не скучал, пока мы на работе. То в одну сторону подойдет посмотрит, то в другую.

Лариса: Так и есть, все для него делалось: теплый пол, большие окна, низкие подоконники на втором этаже, чтобы удобнее запрыгивать было (смеется). Он, как и положено, зашел в дом первым и, кажется, остался доволен.

Семья Усольцевых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

Об обслуживании

Константин: Дом очень теплый получился: перезимовали без проблем, несмотря на большие окна. У нас теплые полы во всем доме и два больших водонагревных бака. Максимум, в самый холодный месяц на обслуживание уходило 6 тысяч. В городе многие тратят такие деньги просто на освещение, а здесь – полностью вся коммуналка, за исключением воды.

О планах

Константин: Пока мы сделали дом и террасу. С ландшафтным дизайном не торопимся: у нас участок лесистый, чистый, вполне опрятный. На этот год в планах – строительство гаража. Дальше планируем построить баню. Может, водоем сделаем, большой, три на три метра, – разнообразим ландшафт.

Семья Усольцевых. «Патроны Парк». Автор фото - А.Климов

О жизни «на стройке»

Лариса: Поселок продолжает застраиваться. Стройка по соседству не слишком мешает. Мы днем не бываем дома, так что это некритично.

Константин: А если вечером строят – всегда можно закрыть окна, и ничего не слышно. Единственный минус жизни «на стройке» – грязь. Стройтехника ездит – даже асфальт в глине. Ждем, чтобы все достроили, и стало чисто.

Об инвестиции

Константин: Покупка дома в «Патроны Парке» – хорошая инвестиция. Такие поселки – с концепцией, оформленные, всегда очень легко продаются. Рентабельная недвижимость, ликвидный актив. Дом в СНТ за 20 миллионов можно продавать годами, потому что продаем мы не только сам дом, но и окружение. Если мы через несколько лет захотим переехать снова – проблем с продажей не возникнет.

(3952) 62-01-01

www.patronipark.ru

г. Иркутск, ул. Ширямова, 32,

3 этаж, оф. 3

«Я исследовал познавал поселок через коммуникацию с жителями»

Антон Климов, фотограф-документалист:

– Я работаю по технологии документальной фотографии, то есть в первую очередь смотрю место, но познаю его через людей, которые там живут, или знают это место, или как-то с ним взаимодействуют. Это основа подхода.

В «Патроны Парке» моими героями оказались семьи Абрамовых и Усольцевых. Соответственно, я познавал посёлок через их быт, через внутреннее устройство домов, через коммуникацию с этими семьями. И основное, что я почувствовал в этом месте, то, что в итоге снимал, – это история про средний класс, про то, что сейчас у среднего класса в Иркутске есть возможность жить на таком высоком уровне.

«Гордимся, что такой поселок находится в Сибири»

Лора Кузнецова, руководитель Meta_Estate_Development:

– Мы искренне гордимся тем, что такой посёлок находится именно здесь – в Сибири, на берегу Байкала, и без преувеличения считаем его одним из лучших в России. С большим удовольствием о нём рассказываем и показываем, как у нас умеют строить. Чтобы как можно больше людей могли присоединиться к нашим чувствам, пригласили ведущих фотографов Иркутска, в чьи работы мы влюблены, показать посёлок «Патроны Парк» своими глазами и камерами. Фотографии Антона Климова – часть фотопроекта, проходящего на нашем сайте и на сайте SIA.RU