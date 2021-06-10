Почему в рынок США вкладываются инвесторы со всего мира?

Число инвесторов на Московской бирже в апреле 2021 года выросло до 11,7 млн. И это далеко не предел: эксперты считают, что к концу года владельцами брокерских счетов станут уже 18 млн человек, а в 2030 году торговать ценными бумагами будет примерно четверть населения. Куда вкладываются россияне и чем объясняется их интерес к иностранным акциям, объясняет директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко.

Вадим Остапенко, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске

Фото А.Федорова

Что выбирают россияне?

Меняя пассивное хранение свободных средств на банковском депозите на самостоятельные инвестиции, россияне переходят на новый уровень ответственности, ведь все риски теперь нужно брать на себя. Новички на рынке уже могли увидеть не только феноменальный рост в течение года с минимумов марта 2020-го, но и локальные коррекции в отдельных секторах в первой половине 2021 года. Без экстремальных стресс-тестов начинающие инвесторы постепенно набираются необходимого на фондовом рынке опыта.

По статистике, большинство новых частных инвесторов предпочитают покупать ценные бумаги зарубежных компаний, в первую очередь – с листингом в США. Это связано в том числе с общей структурой мировой экономики, в которой всё большую роль играют глобальные компании. Они зачастую приходят на глобальный рынок капитала, которым сейчас, по сути, является фондовый рынок США. Там привлекают капитал не только американские, но и китайские, бразильские, российские и другие компании.

Инвесторы хотят вкладывать деньги в глобальных лидеров и зарабатывать, диверсифицируя свои портфели по странам и секторам.

Почему растут технологические гиганты?

Рост котировок на биржах США во многом произошел в связи с увеличением денежной массы в результате стимулирования экономики из-за пандемии COVID-19. Рост капитализации крупнейших технологических компаний – Google (GOOG), Apple (AAPL), Facebook (FB), Netflix (NFLX) и других – обусловлен ростом операционных и финансовых показателей. Эти компании растут и зарабатывают быстрее, чем средний и мелкий бизнес. Сейчас впервые за долгое время крупнейший бизнес стал лидером по продуктивности, при том что обычно он рос медленнее, чем средний бизнес.

Основатель ИК «Фридом Финанс» и глава Freedom Holding Corp. (FRHC) Тимур Турлов не раз говорил, что самый переоцененный в настоящее время сегмент – это ликвидный государственный долг развитых стран. Купоны по гособлигациям США не покрывают инфляцию уже сейчас (1,5% по десятилетним бондам против 2,7%). Если инфляция не изменится, то инвесторы продолжат терять каждый год порядка 1,5% средств, вложенных в американский госдолг.

Сейчас выгоднее покупать не длинные облигации с фиксированным купоном, а акции бигтеха с дивидендной доходностью в размере 2-3%, так как бизнес лучше адаптируется к росту инфляции.

Перспективные сектора на рынке

Важный показатель для компании – это производительность труда, а автоматизация является ключевым драйвером ее роста. Именно поэтому IT-сектор в течение продолжительного времени остается лидером по продуктивности. С другой стороны, IT проникает почти во все секторы экономики и увеличивает конкурентоспособность компаний.

Крупные европейские и американские банки проводят IT-трансформацию дольше, чем российские государственные банки, но когда-нибудь и они внедрят изменения. Многие из этих нововведений, как показывает пример Сбербанка (SBER), могут быть сделаны на уровне лучших решений от коммерческих банков.

Как инвестировать в бигтех?

ИК «Фридом Финанс» вывела на биржу БПИФ «Лидеры технологий» (MOEX: MTEK), в который входят 10 лучших технологических компаний с листингом в США с точки зрения устойчивости и потенциала роста, с капитализацией более $50 млрд. Доля каждого эмитента в портфеле фонда не превышает 10%.

Если по отдельности покупать по одной акции каждой компании из состава БПИФ, то потребуется не менее $8 тыс. При этом на Московской бирже пай БПИФ «Лидеры технологий» можно приобрести примерно за 2 тыс. руб. Его стоимость с начала торгов в октябре 2019 года выросла вдвое.

Адрес филиала «Фридом Финанс» в Иркутске:

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