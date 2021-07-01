Как восстанавливают Курбатовские бани и какой будет Цесовская Набережная в Иркутске

Широко известные с начала ХХ века Курбатовские бани в Иркутске вновь откроются в 2022 году. На современном «жизненном цикле» их дополнят 25-метровый бассейн, пятизвёздочный бутик-отель, рестораны, конференц-залы. Здание, обладающее статусом объекта культурного наследия, воссоздают по архивным документам на его прежнем месте. Все подробности о частном инвестиционном проекте – одном из крупнейших в сфере туризма и отдыха в Сибири – в нашем материале.

Бутик-отель и СПА-комплекс

Корреспондент Газеты Дело побывал на самой обсуждаемой в обществе иркутской стройплощадке – на углу улицы Гаврилова и Цесовской Набережной. Работа здесь действительно кипит: уже залит цокольный этаж, возведены железобетонные каркасы первого и второго этажей, на первом идёт кладка кирпичных наружных стен и арочных проёмов.

– Мы постоянно находимся здесь, видим, как «продвигается» здание, следим за темпами стройки, и в предвкушении того момента, когда оно будет полностью воссоздано и станет украшением Иркутска, – призналась нашему изданию генеральный директор ООО «Прибайкалье» (компания входит в En+ Group и является инвестором проекта строительства) Евгения Пуляевская.

Евгения Пуляевская. Фото А. Федорова

По её словам, этот важный момент наступит через полтора года – в декабре 2022-го. Здание общей площадью 10 тыс. кв м объединит в себе пятизвёздочный бутик-отель и СПА-комплекс, состоящий из четырёх бань: двух русских, турецкой, финской – и 25-метрового бассейна. Отметим, что пользоваться услугами бань смогут не только проживающие в отеле, но и горожане. Для удобства гостей сделают подземную автостоянку, с которой можно будет сразу попасть в СПА-комплекс.

Первый этаж тоже будет общедоступным, так как здесь разместятся кофейня, лобби-бар, ресторан – с воссозданными историческими интерьерами – и даже пирожковая. Кроме того, предусмотрены три конференц-зала общей вместимостью от 14 до 80 посадочных мест, и офисные помещения. Второй и третий этажи отведены под 73 гостиничных номера – их оформят в различной стилистике: классической, скандинавской, модерн и лофт.

Но самое главное – внешне здание будет выглядеть, как в былые времена – за счёт восстановленных исторических фасадов.

Исторический облик и эволюция функционала

Евгения рассказала, что в 2017 году, когда компания пришла на объект, от Курбатовских бань оставалось только 9% – фрагмент одной стены и фундаменты.

– Многие тогда поднимали вопрос, можно ли использовать в новом проекте старый кирпич? Первоначально у нас была такая задумка, но лабораторное исследование показало такую высокую степень его заражения микроорганизмами, что от этой идеи пришлось отказаться, – пояснила она. – Поэтому сейчас возводится новое здание с восстановленными архитектурными фасадами – именно они являются предметом охраны культурного наследия. Восстановлены будут и контрфорсы в морском стиле, которые выходили на Цесовскую Набережную и составляли своеобразный элемент портовой культуры Иркутска. Поскольку Восточная Сибирь в своё время была центром огромной территории вплоть до Дальнего Востока, и из Иркутска начинались многие морские экспедиции, то наш город в какой-то степени считался морским.

Сергей Булытов (в центре). Фото А. Федорова

– Это очень интересный и необычный объект, потому что в нём много не рядовых архитектурных и инженерных элементов, которые сейчас в нашем городе не применяют, – также поделился своими впечатлениями от работы над проектом его главный инженер Сергей Булытов. – Сейчас в общей массе строят жилые дома, а таких исторических зданий возводятся единицы. Наша главная задача – восстановить фасады, в основном по архивным документам, а если каких-то данных не хватает – то по объектам-аналогам. Конечно, у нас есть вопросы по декоративным элементам, возникают деталировочные нюансы, но чем сложнее объект, тем интереснее с ним работать.

Пояснения Евгении Пуляевской и Сергея Булытова дополнил Андрей Белопольский, генеральный директор «СТБ-Проект» – лицензированной компании с большим опытом по воссозданию исторических объектов, которая выполнила проект сохранения Курбатовских бань.

Андрей Белопольский. Фото А. Федорова

– Когда мы приступили к работе, то сначала с помощью лазерного сканирования произвели обмеры оставшегося фрагмента стены, выполненного в неоготическом стиле, чтобы наиболее точно соблюсти в проекте все параметры и воссоздать весь исторический комплекс. Но для современного использования зданию, конечно, требовалась функциональная эволюция: чтобы дать ему шанс на вторую жизнь, инвестор рассматривал различные варианты, в первую очередь, руководствуясь тем, что наиболее важно и нужно для города. А поскольку Иркутск считается туристической столицей Сибири и воротами на Байкал, решено было построить гостиничный объект высокого уровня обслуживания, но при этом не противоречащий его историческому значению. Архитектурно в нём будут ярко выражены и готический стиль, и классика, и модерн – потому что, когда строился комплекс Курбатовских бань, сюда приезжали разные архитекторы, в городе развивалось много стилей. И новый комплекс, объединив разные стили, придаст своеобразный колорит современному Иркутску.

Градостроительная концепция и частная инициатива

– Важно, чтобы такие объекты возвращались, и Иркутск сохранял свою самобытность, – подчеркнул депутат Думы Иркутска и председатель совета директоров АО «Агентство развития памятников Иркутска» (АРПИ) Максим Девочкин. – Зданий из стекла и бетона много в каждом городе, а уникальное «лицо» Иркутска создают именно такие объекты, как Курбатовские бани. Реализация этого проекта позволит и жителям, и гостям нашего города вновь пользоваться возможностями воссозданного памятника архитектуры и истории дореволюционного Иркутска.

Максим Девочкин. Фото А. Федорова

Кроме того, по словам Максима, этот объект – логичное продолжение градостроительной концепции, в соответствии с которой исторический центр Иркутска, в том числе на берегу Ангары, стал туристско-гостиничным районом, где открыты несколько современных отелей различного ценового уровня, в том числе – сетевых – от мировых брендов «Marriott», «Ibis».

– Ещё совсем недавно иркутяне старались обойти эти места подальше, а сейчас объекты, которые появляются здесь даже точечно, создают между собой комфортную среду обитания и формируют наши привычки. Уверен, что через 10 лет здесь не останется таких развалюх, как, к примеру, дрожжевой завод, и все здания будут приведены в надлежащий вид, – прокомментировал Максим Девочкин.

Кстати, уверенность в том, что так и будет, внушает судьба самих Курбатовских бань, которые несколько лет ждали инвестора, не побоявшегося взять на себя реализацию резонансного и дорогостоящего проекта по их «реанимации». Его предварительная сметная стоимость оценивается в 1,3 млрд руб., что, по словам председателя совета директоров АРПИ, – рекорд для подобных объектов, причём не только в Иркутске.

– Наверное, за Уралом это один из самых больших примеров восстановления объекта исторического наследия, – считает Максим Девочкин. – Поэтому мы благодарны компании En+ Group и Олегу Дерипаске, который инициировал этот проект, более того, делает не просто рядовой объект, а который станет центром притяжения и для туристов, и для горожан.

Креативные идеи и мировые звёзды

– Наш холдинг заинтересован в том, чтобы развивать подобные проекты в Иркутске, в том числе по преображению Цесовской Набережной, которая должна стать частью культурного наследия для нынешних и будущих поколений иркутян, чтобы мы все могли по ней гулять, отдыхать и любоваться рекой, – поделилась дальнейшими планами Евгения Пуляевская. – И Курбатовские бани – это лишь один из первых фрагментов, который достойно «ложится» в создание этой набережной.

Ещё один участок Цесовской Набережной, который изменит «лицо» Иркутска, – промплощадка бывшей ТЭЦ. Сейчас здесь – вместо двух морально и технически устаревших инфраструктурных объектов – возводятся аналогичные, только в современной «упаковке». По задумке инвестора и проектировщиков, это будут не просто производственные строения, а эстетические здания, «одетые» в стиле дореволюционного конструктивизма и соцреализма.

– Когда начиналась работа по Цесовской Набережной, это была точечная идея по превращению существующей промплощадки в какое-то интересное для города место, куда можно будет приходить и проводить время всей семьёй, – рассказала Евгения Пуляевская. – Но постепенно в наших планах стали появляться всё новые и новые объекты. Сейчас на 1,6 км – это общая протяжённость Цесовской Набережной – у нас восемь проектов, которые находятся на разных стадиях реализации. Например, оба инфраструктурных объекта будут введены в эксплуатацию уже в конце августа – начале сентября этого года: ко дню рождения Иркутской области, я думаю, мы запустим часы на одном из них.

Среди других градостроительных проектов, которые En+ Group планирует реализовать на Цесовской Набережной, Евгения Пуляевская назвала Дом приёмов (особняк в стиле модерн рядом с Курбатовскими банями), офисное здание для сотрудников компании (рядом со зданием Службы по охране культурного наследия) и Японский квартал (на месте ТЭЦ, которую демонтируют после запуска в эксплуатацию промышленных объектов).

На проектирование комплекса зданий Японского квартала был приглашён японский архитектор Кэнго Кума, который входит в первую пятёрку мировых звёзд архитектуры, и Евгения считает фантастической удачей, что он согласился на этот проект. Примечательно, что квартал в Иркутске – первая работа знаменитости в Восточной Сибири, и это, по мнению знатоков его творчества, однозначно привлечёт к нам архитектурных туристов, потому что люди из разных стран специально ездят по миру, чтобы увидеть творения Кэнго. Кстати, второй его проект запланирован на Фрунзеском проспекте в Москве.

– Для нас очень важно, что Кэнго создаёт общественное пространство, абсолютно доступное для горожан за счёт шестиметрового стилобата (здания будут начинаться от него), полностью находящегося в тепловом контуре, в котором в любое время года – с учётом наших погодных условий – можно проводить свободное время. Мы планируем, что там будут не только кафе, рестораны, бутики, но и публичная библиотека, и общественное пространство с роялем. А выход будет напрямую на набережную, – поделилась подробностями проекта Евгения Пуляевская. – Мы благодарны городской власти, что при планировании набережной её не отрезали от жилого квартала дорогой, потому что именно такая террасная общедоступная набережная – то, чего не хватает в этом месте. Надо сказать, что процесс трансформации рек из транспортных артерий в разряд рекреационных зон – сейчас мировой тренд, и очень здорово, что Иркутск пошёл по этому пути. А наша Ангара достойна этого, наверное, как никакая другая река.

Государственное и частное партнёрство

Но, чтобы все задумки воплотились в реальность, нужно сделать берегоукрепление, акцентирует инвестор, потому что любая набережная состоит из двух «пазлов» – берегоукрепления и благоустройства.

Как рассказала Евгения Пуляевская, летом 2020 года депутаты городской Думы проголосовали за внесение в бюджет 15 млн руб. на корректировку проекта берегоукрепления. Тендер прошёл, его выиграла компания «СТБ-Проект».

– Сейчас очень важно попасть в федеральную целевую программу по финансированию берегоукрепления на 2024 год, поэтому мы активно участвуем в процессе подготовки и подачи заявки, чтобы не пропустить сроки, – прокомментировала Евгения.

Дальше – финансирование проекта благоустройства набережной и его реализация, причём, как отметила Евгения Пуляевская, проект подразумевает не просто асфальтрование дорожек и установку малых архитектурных форм. Поэтому, чтобы воплотить его в жизнь, компания рассматривает варианты государственно-частного партнёрства.

– Для себя мы разложили весь процесс на отдельные «пазлы», чтобы проработать возможности как финансирования, так и ускорения реализации проекта. Для нас важно решить задачу именно комплексно: чтобы Цесовская Набережная открылась и была доступна полностью, а не точечными локациями, – подытожила Евгения Пуляевская.