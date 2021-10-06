В ЖК «Сибиряков» запустили продажу квартир по траншевой ипотеке

Программа позволяет снизить ежемесячные платежи по ипотеке до трех раз*. Суть ипотеки траншами в возможности выбирать ипотечный кредит частями, ежемесячный платеж выплачивается только с выбранной части ипотечного кредита.

Платежи с половины стоимости квартиры появятся только осенью следующего года, поскольку основная часть кредитных средств должна быть взята через год после оформления договора долевого участия, ближе к получению ключей от квартиры. СЗ “Флагман” - первый застройщик, кто в Иркутске запускает траншевую ипотеку.

– Фактически, это ипотека по новым правилам. Можно не идти на компромисс, выбирая квартиру меньшей площади или в другом, менее удобном для жизни районе. Мы нацелены на долгосрочные отношения с жителями жилого комплекса. Поэтому готовы предоставить финансовые программы, позволяющие не откладывать покупку квартиры. Во-первых, следующей осенью подходящей квартиры может не быть. Во-вторых, легкий ипотечный платеж в первое время позволяет гибко подойти к финансовому планированию, – комментирует генеральный директор СЗ «Флагман» Ольга Иванова.

Условия банка-партнера: процентная ставка от 8% годовых, первоначальный взнос - от 10% стоимости квартиры.

По словам представителей компании, решение о запуске ипотеки траншами было принято после анализа покупательских решений за последние три месяца после прекращения действия основной программы льготной ипотеки. Многие покупатели выбирали квартиру меньшей площадью в силу неподъемного ежемесячного платежа или откладывали покупку до лучших времен.

- Сегодняшние условия по ипотеке с господдержкой подходят далеко не всем. Неудивительно, что застройщики расширяют собственные финансовые инструменты покупки недвижимости. Проектное банковское финансирование позволяет застройщику не зависеть от поступления средств дольщиков, а значит, более гибко подходить к условиям продажи квартир. Так, траншевая ипотека позволяет дольщику экономить на процентах значительную сумму, – говорит Ольга Иванова.

ЖК "Сибиряков". Из архива компании

Оставить заявку на расчет: 8 (3952)200820 или на сайте жксибиряков.рф

* в период до 01.09.2022 г.

Условия действительны при заключении кредитного договора с ПАО «Сбербанк», ген. Лицензия №11481 от 11.08.2015. Процентная ставка от 8% с учетом страхования на срок до 30 лет, кредит выдается частями: первая часть в размере 50% от суммы кредита, включая первоначальный взнос, после регистрации ипотеки, вторая часть 50% от суммы кредита ограничена 01.09.2022г. Банк вправе отказать в одобрении кредита.

Застройщик ООО СЗ «Флагман». Проектные декларации на наш.дом.рф