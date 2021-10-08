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Где выбрать место для своего бизнеса?

АО «УКС города Иркутска» дает предпринимателям возможность приобрести коммерческое помещение по очень выгодной цене. Стоимость квадратного метра готового помещения в жилом районе «Эволюция» – от 34 000 руб./кв. м.

<p>Жилой район "Эволюция". Фото из архива компании</p>

Жилой район "Эволюция". Фото из архива компании

«Эволюция»  – это крупный микрорайон, где уже сданы в эксплуатацию 36 блок-секций (9 и 17 этажей). В новых домах проживает более 4 500 жителей, и около 500 семей отпразднуют новоселье в начале следующего года. Естественно, что людям необходимо, чтобы рядом были магазины и сервисы, которые могут удовлетворить базовые потребности в еде, красоте и здоровье, а также пункты выдачи онлайн-ритейлеров, фитнес-студии, образовательные центры, сервисы для домашних питомцев и т.д.

<p>Жилой район "Эволюция". Фото из архива компании</p>

Жилой район "Эволюция". Фото из архива компании

Стоит добавить, что для покупки помещения крупная сумма денег потребуется не сразу. Достаточно накопить на первоначальный взнос и оформить ипотеку. Сейчас действуют хорошие предложения от разных банков. Например, от СОВКОМБАНКА. Таким образом, можно приобрести недвижимость с целью инвестирования. Можно сдать помещение в аренду и покрывать ежемесячные платежи по ипотеке. Давайте посчитаем. Строящееся помещение площадью 52,28 кв. м стоит 2 091 200 рублей. К примеру, за аренду предприниматель будет платить 31 368 рублей в месяц (это около 600 рублей за кв.м). Если оформить ипотеку с первоначальным взносом 20 % от стоимости сроком на 30 лет и ставкой, например, 10,99%, в месяц выплаты составят около 18 тысяч рублей.

<p>Жилой район "Эволюция". Фото из архива компании</p>

Жилой район "Эволюция". Фото из архива компании

Помимо ипотеки можно приобрести недвижимость в рассрочку при первоначальном взносе 30% от общей стоимости помещения без участия банков. Максимальный размер и срок займа зависят от площади помещения. Все варианты обговариваются индивидуально. В «Эволюции» есть помещения площадью от 32 до 140 квадратных метров. Есть площади и в уже сданных домах, и в строящихся. Все помещения с черновой отделкой, и это не случайно. Можно сделать ремонт именно под свой бизнес.

Узнать  информацию о свободных помещениях можно по тел.: (3952) 285-100.

 

АО «УКС города Иркутска». Проектные декларации на наш.дом.рф


<p>Жилой район "Эволюция". Фото из архива компании</p> <p>Жилой район "Эволюция". Фото из архива компании</p> <p>Жилой район "Эволюция". Фото из архива компании</p> <p>Жилой район "Эволюция". Фото из архива компании</p> <p>Жилой район "Эволюция". Фото из архива компании</p> <p>Жилой район "Эволюция". Фото из архива компании</p>
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