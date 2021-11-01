Иркутская нефтяная компания проведет 16 ноября «День поставщика»

ООО «Иркутская нефтяная компания» организует встречу с компаниями и предпринимателями, заинтересованными в развитии партнерских отношений. К участию приглашаются представители малого, среднего и крупного бизнеса, рассказали SIA.RU в компании.

Целью является повышение доступности участия в закупках компании, развитие партнерских отношений и выстраивание прямого диалога с контрагентами. В ходе встречи участники узнают актуальную информацию о проектах ИНК, об организации закупочной деятельности, потребностях и новых трендах в закупках Иркутской нефтяной компании. Также на мероприятии расскажут, как пользоваться личном кабинетом контрагента для участия в тендерных закупках.

Участники смогут задать вопросы спикерам в прямом эфире. Кроме того, поставщики-производители будут презентовать свои компании, расскажут о новых технологиях, инновационном оборудовании и реализации политики устойчивого развития.

Прямая трансляция Дня поставщика состоится на Youtube-канале Иркутской нефтяной компании 16 ноября, начало – 15:00 (по иркутскому времени), 10:00 (по московскому времени). Вопросы спикерам можно отправлять на электронную почту: tender@irkutskoil.ru . Мероприятие проводится при поддержке информационного партнера «Московские нефтегазовые конференции».