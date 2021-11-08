«Кенго Кума в архитектуре – это как Илон Маск в технологиях», – Антон Жуков, главный архитектор Иркутска

В любой профессии бывает человек №1, например, в технологичном секторе человек №1 – это Илон Маск. И вот журнал Time в сентябре этого года в топ-100 самых влиятельных людей мира в одном ряду с Маском поставил японского архитектора Кенго Куму. То есть в Иркутске будет реализован проект архитектора №1 в мире.

В 2012 году я был в Японии. Ехал туда, чтобы посмотреть на водный стадион в Токио, который проектировал Кензо Танге к Олимпиаде-1964. Это сооружение в своё время впечатлило и Кенго Кума. А сегодня он – главный архитектор центрального стадиона в Токио, построенного к Олимпийским играм 2020 года. Кроме того, он автор почти 200 объектов, построенных от Австралии до Америки.

Поездка в Японию перевернула моё сознание как архитектора, потому что в этой стране совершенно другое отношение к архитектуре. Не такое, как принято у нас. Согласитесь, что мы, глядя на какое-то сооружение, в большинстве своём мыслим категориями «красивое» или «некрасивое» здание – в нашем понимании красоты, нравится оно нам или не нравится. А в Японии совсем другой смысловой подход – там всё делается в гармонии с природой, для удобства человека.

И сейчас в Иркутске реализуется проект архитектора с таким сознанием и таким отношением к среде. Ведь Кенго Кума сам всегда говорит, что занимается средой, а не архитектурой. Поэтому основной постулат, который мне хочется озвучить, – наши ожидания, что это будет какая-то суперархитектура, не будут удовлетворены, потому что это будет проект про природу, окружающую среду. Сейчас люди, обсуждая какие-то новые проекты, которые реализуются в городах, и в Иркутске в том числе, всё больше обращают внимания и обсуждают именно о то, как в этих проектах решены средовые вопросы. И это очень здорово.

Наталия Горбань

Многие представители иркутского архитектурного сообщества уверены: то, что Кенго Кума будет исторически связан с нашим городом, – просто огромная удача. Его объекты есть во многих странах: Японии, Китае, Франции, Великобритании, Испании, Австралии и других, а в России первый будет не в Москве и не в Санкт-Петербурге, а в Иркутске! Разве это не круто? Так кто такой Кенго Кума? Почему его работы называют не иначе как шедеврами, посмотреть на которые люди специально едут в другие страны? Каким будет его проект в Иркутске, и что он даст нашему городу? Все подробности – в наших материалах.

Кенго Кума побывал в Иркутске несколько лет назад. Во время визита его сопровождала генеральный директор ООО «Прибайкалье» (компания входит в En+ Group) Евгения Пуляевская. Она и рассказала Газете Дело, чем известен японский архитектор, и почему именно он стал автором концепции комплекса на месте бывшей ТЭЦ с рабочим названием «Японский квартал».

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«Это очень нестандартный проект для нашего города, – характеризует концепцию «Японского квартала» Алексей Бельков, руководитель иркутского филиала ООО «СТБ Проект» в Иркутске – партнёра архитектурного бюро «Kengo Kuma & Associates» в Иркутске. – Например, визуально мы видим в проекте семь самостоятельных зданий, которые расположены на шестиметровом стилобате. Но с точки зрения всех конструктивных моментов – это один объект, одно здание общей площадью 60 тыс. кв. метров. И это требует сложных проектных и технических решений». Нашему изданию Алексей рассказал о некоторых особенностях будущего многофункционального комплекса.

В первую очередь Алексей отметил, что концепцию проекта «Японского квартала» необходимо было привести в соответствие с существующими законами и нормами.

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