Кредит на загород. Дома в «Патроны Парке» можно купить по специальной программе Примсоцбанка

Примсоцбанк запустил программу кредитования на покупку и строительство индивидуального дома. Первым партнером банка в Иркутске стала компания Meta_Estate, которая строит концептуальный поселок «Патроны Парк» на Байкальском тракте, предлагая покупателям классические индивидуальные дома как на обособленных больших участках, так и в более компактной компоновке в «Коттеджных кварталах». О перспективах нового продукта Газете Дело рассказали девелопер Дмитрий Кузнецов и директор Дополнительного офиса Примсоцбанка в г. Иркутске Эдуард Кузьмин.

Поселок "Патроны Парк". Фото из архива компании

Спрос растёт

Спрос на загород растет год от года, и пандемия только усилила этот тренд. По данным опроса, проведенного ВЦИОМ и Дом.рф, за последний год число семей, которые хотели бы жить в частном доме, выросло на 1,7 млн и достигло 45,4 млн семей (73% всех домохозяйств). При этом 2,8 млн семей намерены исполнить свои мечты в течение ближайших пяти лет.

Дополнительным драйвером могли бы стать ипотечные программы: эксперты Дом.рф считают, что потенциальный спрос на ипотеку на ИЖС в России может в ближайшие пять лет вырасти в шесть раз и достичь более 100 тысяч кредитов ежегодно. Однако, несмотря на частые разговоры о необходимости таких продуктов, на деле до финансирования строительства загородных домов доходит далеко не всегда. По мнению региональных экспертов, рынок ипотечного кредитования ИЖС достаточно узкий и занимает порядка 1% от всех продаж, что обусловлено в том числе его спецификой. Дмитрий Кузнецов, руководитель проекта «Патроны Парк», подтверждает: ипотечные продажи – большая редкость.

«Банки можно понять, – говорит девелопер. – В основном ИЖС – это бесконтрольный по качеству и надёжности самострой, который падает в цене по окончании строительства на 20-50%. В таких условиях невозможно спрогнозировать стоимость дома как залогового инструмента».

Дмитрий Кузнецов. Фото А. Федорова

Впрочем, в организованных загородных поселках ситуация обстоит иначе: единая архитектурная концепция, продуманная инженерная и социальная инфраструктура, благоустройство территории, применение энергоэффективных технологий в строительстве позволяют домам расти в цене с течением времени. Такие проекты понятнее и прозрачнее для банков.

«Премиум» для ИЖС

В ноябре Примсоцбанк запустил новую ипотечную программу «Премиум на покупку и строительство» жилого дома. В первую очередь она адресована будущим жителям именно организованных поселков.

«Квадратный метр на городские новостройки и вторичку заметно вырос в цене, в связи с этим возник существенный рост спроса на приобретение загородной недвижимости и строительство индивидуальных жилых домов. Строительство коттеджных посёлков мы считаем востребованным направлением», – рассказал директор Иркутского Примсоцбанка Эдуард Кузьмин.

Эдуард Кузьмин. Фото из личного архива

Кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей по ставке от 8,7%* предоставляется под залог недвижимости, которая находится в собственности у клиента (это может быть не только жилье, но и земля, коммерческие объекты). Для минимизации рисков банк принимает во внимание не только стоимость и ликвидность объекта недвижимости, но и платежеспособность заемщика, его кредитную историю.

«Чтобы ипотека на строительство коттеджных поселков стала доступнее, чтобы сделать этот продукт массовым, Примсоцбанк максимально приблизил условия по новому кредиту к условиям по ипотеке на покупку квартиры, – отметил Эдуард Кузьмин. – Это открывает новые возможности для застройщиков и повысит спрос на такое жилье, что позволит существенно нарастить объемы строительства в этом сегменте».

По мнению девелопера Дмитрия Кузнецова, реализация программы банка сделает приобретение домов в «Патроны Парке» более доступным: можно будет получить кредит на покупку дома в «Коттеджном квартале» (в третьей очереди они продаются готовыми, в «белой» отделке) или строительство индивидуального коттеджа (несколько свободных участков в поселке еще есть).

(3952) 62-01-01

www.patronipark.ru

г. Иркутск, ул. Ширямова, 32,

3 этаж, оф. 3





Объектом рекламы являются готовые дома и подрядные работы на строительство в поселке "Патроны Парк"

СПРАВКА

Поселок «Патроны Парк» располагается на 19 км Байкальского тракта. Дорога до города занимает не более 15 минут. Дома в поселке служат естественным продолжением окружающей природной среды. Философия поселка-парка удовлетворяет главные современные потребности человека в функциональности и комфорте, красоте и эмоциональности, заботе о природе. Проектом предусмотрен полный комплекс городской инфраструктуры: централизованная канализация, водопровод, электрические сети.

* – 10 000 000 рублей - для кредитов на объекты иных регионов РФ. Сумма кредита не может превышать стоимость приобретаемого/строящегося объекта недвижимости согласно договору приобретения/договору строительного подряда/ предварительному договору купли-продажи или договору купли-продажи будущей недвижимости. Также сумма кредита не должна превышать: - 80% от стоимости квартиры в многоквартирном доме; - 70% от стоимости жилого дома с земельным участком, на котором он расположен; части жилого дома (в том числе квартира, таунхаус, блок-секция, жилое помещение) с земельным участком; нежилого помещения (апартаменты, гараж/машиноместо, офис, магазин, склад); 50% от стоимости земельного участка. Размер процентной ставки указан при наличии комплексного страхования и использовании программы «Назначь свою ставку». Дополнительные скидки и надбавки:

- 0,4% — если заявка на кредит подана через партнера банка с использованием сервиса «Личный кабинет риелтора»

- 0,5% — подтвержден доход выпиской из ПФР/выпиской по заработному счету

- 0,2% — при сумме кредита свыше 4,5 млн руб. для Иркутской обл.

+ 0,4% — если в качестве залога предоставляется часть жилого дома/жилой дом земельный участок или нежилое помещение

- 0,5% — при использовании программы «Назначь свою ставку».

Программа «Премиум на покупку или строительство». ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ No2733 от 21/08/2015