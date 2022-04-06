Как сформировать антикризисный портфель

В последнее время фондовый рынок переживает период нестабильности, и вопрос, как лучше защитить свой капитал, становится все актуальнее. Грамотно составленный портфель может спасти от больших финансовых потерь, напоминает Вадим Остапенко, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске. У каждого инвестора своя чувствительность к риску, и нет готовой универсальной стратегии, которая поможет полностью избежать инвестиционных рисков, однако есть несколько правил, которые могут их минимизировать.

Вадим Остапенко, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске

Фото: А.Федорова

Не бывает одинаковых снижений на рынке. Пузырь доткомов в 2000 году, ипотечный – в 2007-2008 годах, девальвация рубля на фоне геополитического обострения в 2014-м, пандемия COVID-19. Всё это разные ситуации, защитными активами во время которых были разные инструменты. Текущий год преподнес новые испытания и ограничения для российского фондового рынка. Сложно предугадать, что станет следующим «черным лебедем», тем не менее можно подготовить портфель к нестабильным периодам, следуя простым принципам.

Широкая диверсификация

Диверсифицировать портфель необходимо по типам активов, секторам, валютам и странам. Такая широкая диверсификация позволит уменьшить потери при падении котировок ценных бумаг. Акции считаются наиболее доходным и в то же время наиболее рисковым инструментом, поэтому портфель, состоящий из одних акций, будет подвержен волатильности на рынке. Его можно дополнить менее рискованными инструментами, такими как паевые фонды или облигации. Это поможет сбалансировать риски, однако нужно понимать, что ценные бумаги следует выбирать также из разных секторов экономики. Если одна отрасль падает, другая может показывать рост. Например, во время пандемии снизились котировки акций авиационных и нефтяных компаний, в то время как бумаги медицинского сектора выросли. Можно выбрать наиболее перспективные сектора экономики и инвестировать в фундаментально сильных представителей отрасли.

Тем не менее нужно оценивать возможные риски каждой бумаги и покупать активы согласно своей стратегии инвестирования. Например, российские «голубые фишки» считаются наиболее стабильными и прибыльными компаниями в стране, однако они подвержены влиянию геополитических рисков, несмотря на сильные фундаментальные показатели.

Падения российского фондового рынка сопровождаются снижением котировок акций отечественного бизнеса и нестабильностью курса рубля, поэтому для диверсификации можно рассмотреть инвестиции в иностранные ценные бумаги. Есть компании – мировые лидеры в своей сфере, чьи акции торгуются на СПБ Бирже. Любой частный инвестор может вложиться в Amazon, Apple, PayPal и другие. Инвесторы, которые не хотят разбираться в бизнесе каждой компании, могут рассмотреть фонды, например, состоящий из акций крупных технологических компаний «Лидеры технологий» или «Фонд первичных размещений», специализирующийся на IPO на NYSE и Nasdaq.

В структуре хорошо диверсифицированного портфеля находятся активы со слабой корреляцией друг с другом, чтобы любая нестабильность на фондовом рынке не могла серьезно повлиять на итоговую доходность.

Защитные активы

В зависимости от стратегии инвестирования каждый инвестор выделяет в портфеле свой процент под консервативные и защитные инструменты. К последним обычно относят золото, облигации и валюту.

В периоды неопределенности инвесторы вкладываются в золото, чтобы защитить накопления от потерь, поэтому цена на драгметалл во время кризисов растет. Однако стоит учитывать, что в спокойные времена инвесторам интереснее покупать другие активы, поэтому доходность от золота минимальна. Для инвестирования в золото можно рассмотреть специальные фонды или акции отдельных золотодобывающих компаний.

Облигации, особенно выпускаемые государствами, считаются стабильным защитным инструментом.

Валюта также может служить защитным активом, но нужно понимать, что при хранении капитала в деньгах инвестор теряет доходность из-за инфляции. Инвестиции в иностранные акции имеют больший потенциал.

В целом, падение котировок на рынке – хорошее время оценить эффективность своего портфеля и понять, стоит ли в дальнейшем придерживаться выбранной инвестиционной стратегии или лучше увеличить долю защитных или доходных активов. Коррекцию на фондовом рынке можно использовать как возможность ребалансировки портфеля, так как у многих активов снижается цена до привлекательного для покупки уровня. Статистика показывает, что эмоциональные продажи и волатильность на фондовом рынке проходят, открывая новые условия для роста.

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