Covid-19 и косметология. Когда можно делать процедуры после коронавируса?

Врачи подсчитали, что человечество поставил с ног на голову всего один грамм коронавируса. Несмотря на столь малый вес источника проблемы, справиться с ней не удаётся уже два года. Приходит осознание, что заболевание останется с нами надолго. Ковид стал признаком новой реальности во многих сферах, в том числе и в косметологии. На традиционном Всероссийском биеннале «Сияние Байкала» работа с пациентами с постковидом прошла красной нитью через выступления многих экспертов. То, с какими последствиями заболевания сталкиваются врачи-косметологи, и когда можно начинать процедуры после вакцинации или перенесенного заболевания, они обсудили во время практической конференции.

Фото: Андрей Фёдоров

«Протекает» кишечник – «протекают» мозги

Егорова Наталья, руководитель направления ANTI-AGE, терапевт, специалист превентивной медицины, курирующий врач клиники LIFE PLUS (Москва):

– Многие пациенты, ранее перенесшие ковидную инфекцию, обращаются к врачам с жалобами на нарушение когнитивных функций: снижение памяти, концентрации внимания, ощущение тумана в голове. Отмечаются также изменения со стороны настроения, например, эмоциональная лабильность. Часто встречаются кожные проявления, которые свидетельствуют о том, что во время ковида страдает состояние желудочно-кишечного тракта.

Скажу просто: основная причина всех нейровоспалительных процессов – это состояние кишечника. Если совсем грубо – «протекает» кишечник – «протекают» мозги.

При так называемом синдроме дырявого кишечника и нарушении муцинового слоя, в котором размножаются наши лакто- и бифидобактерии, происходит интоксикация, то есть отравление организма собственными токсинами. В первую очередь это отражается на коже. Вообще, в этом процессе страдают все слизистые, начиная от носоглотки и заканчивая урогенитальным трактом. Поэтому бесполезно «заходить сверху или снизу», то есть лечить лор-патологию или урогинекологию – нужно сразу «нырять» в кишечник.

«Подождите 21 день»

Максим Выскуб, врач высшей категории, врач-косметолог, эксперт управления Росздравнадзора (Волгоград):

– Существует мнение, что такие осложнения, как выпадение волос, провоцирует вакцинация. Однозначно подтвердить или опровергнуть это мы сможем, лишь проведя большое количество дополнительных исследований, потому что на сегодняшний день практически все мы либо были вакцинированы, либо переболели.

Ещё одна сложность, с которой врачи сталкиваются в диагностике отсроченных воспалительных реакций заключается в том, что 95% пациентов, которые прибегали к контурной пластике более трех лет назад, отрицают лечение нейропротеинами. При этом исследования МРТ показывают, что следы гиалуроновой кислоты остаются в тканях человека даже через 12 лет после процедур. Это тоже может сыграть свою роль в предрасположенности к различным реакциям тканей на воспаление. Отсюда следует важность выбора качественных высокоочищенных препаратов, имеющих медицинскую доказательную базу по безопасности.

При этом мы видим, что отказываться от контурной пластики наши пациенты не планируют. Очевидно, что ковид с нами надолго, и нам придется учитывать его последствия при решении косметологических задач.

Основное, на что мы должны ориентироваться – это временной интервал между вакцинацией или перенесенным заболеванием и инъекцией филлеров.

Однозначно, мы должны отложить процедуры, если есть какие-то инфекции или воспаления в непосредственной близости от зоны лечения. Противопоказанием, как и до ковида, является повышение температуры или, например, недавнее посещение стоматолога. В целом, после завершения вакцинации или перенесенного заболевания, рекомендуется подождать не менее 21 дня, прежде чем выполнять контурную пластику. Именно такое время необходимо для достижения максимального иммунного ответа организма.