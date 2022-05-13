Компания с характером лидера. Генеральный директор ГК Prostor Group Андрей Ефимов – об устойчивом развитии компании, ее возможностях и новых предложениях

Группа компаний Prostor Group специализируется на проектировании, поставке фасадных материалов, изготовлении изделий и монтаже внешней оболочки зданий. В феврале 2022 года компании исполнилось 13 лет, бизнес-опыт её генерального директора Андрея Ефимова – более 30 лет. За эти годы он выработал свой подход к ведению успешного бизнеса. Одно из его правил – постоянно развиваться и двигаться вперёд, причем не просто опережая рынок, а развивая и создавая его. Газете Дело он рассказал о том, что помогает компании преодолевать кризисы, об основных отличиях и принципах компании, реализованных объектах, а также о планах по развитию.

От дверей до кровли

Андрей Арнольдович, какие компании входят в ГК Prostor Group?

– Это ряд уже известных в Иркутске компаний: «Фасадные технологии», «Ворота Центр», «Оконный сервис», Торговый Дом Prostor Group (ранее ТД «Деметра»), а также собственный завод по производству высококачественных светопрозрачных конструкций из алюминиевых профильных систем Schüco, Alutech, Сиал. Основная специализация компании – это формирование качественной оболочки здания: от окон, дверей и ворот до фасадов и кровли. За 13 лет выполнены тысячи заказов различной степени сложности.



Ваш заказчик – кто он? На какие потребности клиентов ориентируется компания?

– Конечно, мы ориентируемся на заказчика, строящего дом, в котором он планирует долгую и счастливую жизнь для себя и своей семьи. Еще недавно на рынке все определяла минимальная цена. Сегодня наши заказчики все чаще задаются правильными и важными вопросами. У кого заказывать конструкции? Какие окна и двери выбрать – из ПВХ или алюминиевого профиля? Как правильно сделать их монтаж, чтобы в дальнейшем не возникло эксплуатационных проблем? Какой фасад выбрать и как его смонтировать? Какие установить ворота? Обращаясь к нам, вы можете рассчитывать, что получите по-настоящему профессиональные ответы, которые помогут при строительстве вашего дома.

Если мы говорим о премиум-сегменте, то это практически всегда строительство коттеджа с высокими эксплуатационными характеристиками, который стоит очень дорого. Конечно, тот, кто строит такой дом, хочет иметь самые лучшие окна и грамотный, качественный монтаж. Это – наша специализация. Мы разрабатываем изделия, узлы примыкания и технологию монтажа для любых типов домов. В результате заказчик получает эксплуатационно надежный, энергоэффективный дом. И чем сложнее задача, тем нам интереснее ее решать.

Помогает оптимизм

Два последних месяца мы видим в экономике высокую турбулентность: нарушается логистика, цепочки поставок материалов, растут цены. Спрос на ваши услуги как-то изменился?

– Время очень непростое. Экономике России приходится перестраиваться, приспосабливаться к новым условиям. Уверен, что все получится. В чем-то произойдет импортозамещение, что-то заменится на альтернативные продукты. Жизнь продолжается. Мы всегда в работе с проектами различной степени сложности, их детальной проработке с архитекторами и заказчиками. Они могут длиться от нескольких месяцев до года и более. Сегодня есть «сдвижки» по некоторым объектам. Но уже в ближайшее время планируем выйти на полную загрузку.

Возможно, у вас есть собственный рецепт, помогающий справляться с кризисными явлениями?

– В любой ситуации мне помогает оптимизм. Бизнес в нашей стране находится в режиме кризиса практически всегда, это наше почти естественное состояние. Но мы всегда на позитиве, несмотря на трудности, смотрим вперед, а не под ноги. Ищем, какой ещё шаг нужно сделать, чтобы двигаться дальше. Мы постоянно учимся, очень активно работаем в сфере маркетинга, осваиваем новые технологии и материалы, внедряем новые изделия. Компания растёт год от года, и это показатель нашего лидерского характера.

Путь инноваций – не самый простой путь. Нести в мир что-то новое – это всегда дополнительные усилия. Зачем вам это?

– В каждом деле обязательно должен быть лидер. Новое время требует новых подходов, новых технологий, материалов, изделий. Это и есть «эволюционное» развитие рынков, изделий, качества услуг. В своей 30-летней профессиональной деятельности я стоял у истоков «светопрозрачной» отрасли. Осваивал и внедрял технологии и изделия Schüco, Alutech, Veka, Maco и многих других мировых брендов. Мы участвовали более чем в 20 выставках. За последние 10 лет привнесли также инновации в фасадное направление в нашем регионе – это японский фасадный фиброцемент KMEW, бельгийский Equitone, Cedral, итальянские кровельные технологии и материал Tegola, а также российский искусственный камень и ноу-хау от компании WhiteHills. Конечно, все это можно увидеть в нашем городе на высотных и частных домах. О многом мы рассказываем на встречах с профессиональным сообществом – нами проведено более 40 обучающих мероприятий и даже Байкальский архитектурно-строительный форум (в 2019 году).

Байкальский архитектурно-строительный форум, 2019 год. Фото А. Федорова

Сегодня мы продолжаем новаторство. Как пример: продвигаем на нашем рынке энергоэффективный выносной монтаж светопрозрачных конструкций в зону утеплителя по технологии немецкой компании Mesenburg. Данная технология совсем недавно была разработана в Германии, но уже применяется на наших объектах.

Инновации – это наша миссия, наше дело. Мы работаем на опережение рынка, стремимся быть лучшими, делать что-то, чего не делают другие, беремся за проекты, от которых все отказываются. Так мы задаем вектор развития всему рынку, создаем инновационный поток, который позволяет получить совсем иное качество жизни. Все это делает наш город красивее и комфортнее для проживания.

Комплексный подход к сложным задачам

Вы говорите, что ГК Prostor Group решает задачи комплексно, помогая заказчикам строить комфортные дома. А какую роль в этом играет собственное производство светопрозрачных конструкций?

– Последние годы мы наглядно видим, как меняются подходы заказчиков в VIP-сегменте к строительству своего «идеального» дома. Привлекаются архитекторы, профессиональные строители, включаются в проект новые материалы и технологии, обеспечивающие высокое качество жизни в доме. В нем тепло, светло, красиво, много автоматики. Дом, кроме этого, обязательно становится эксплуатационно надежным и безопасным. В таком доме нет мелочей. Покупая светопрозрачные конструкции за немалые деньги (это сравнимо с новым брендовым автомобилем), заказчик, конечно, хочет быть уверенным в их долгосрочной и качественной работе. Поэтому в структуру ГК Prostor Group входит производственное подразделение, оснащенное новейшим высококлассным оборудованием Schüco и ориентированное на индивидуальный подход к производству сложных и ответственных заказов, где при изготовлении изделия сочетаются обязательное исполнение технологических нормативов и тщательный подход к деталям. Каждое изделие при таком производстве становится уникальным. Мы вкладываем в него не только наш опыт, знания, умения, но и душу. Поэтому уверены в качестве своих изделий, и наша гарантия на них самая большая на региональном рынке – до 10 лет!

Какие сложные и интересные задачи вам приходилось решать в последнее время?

– Мы не боимся браться за сложные проекты! И, более того, работая с заказчиком и архитектором, нам удается зачастую убедить их применить новые материалы и технологии.

Приведу несколько примеров. Торговый центр «Акцент» компании «Фортуна». Фасад выполнен из среднеформатного керамогранита по новой технологии на скрытом креплении «Ронсон». Большое количество колонн, входные группы, полная реконструкция кровли. Получился красивый комплексный объект.

Фото из архива компании

Если говорить о частном заказчике, то здесь, конечно, нужно сказать о впервые примененной в регионе немецкой инновационной технологии выносного монтажа светопрозрачных конструкций от компании Meesenburg. На выносе 200 мм в зону утеплителя установлены окна. Очень сложный проект, в котором использованы многие наши наработки, передовые технологии и материалы: сверхтеплые конструкции Schüco, «просветленные» стеклопакеты, новая серия крупногабаритных раздвижек (порталов) 3х6 м, исполнена технически сложная комплексная работа по фасаду и др. Качественно выполнены работы на ряде коттеджей в сочетании фасадных материалов и крупногабаритного остекления.

Оконные и портальные конструкции Schüco. Объект - г. Иркутск, Байкальский тракт

Отдельно можно сказать о проектах в домах бревенчатого исполнения по технологиям «канадской» рубки, где, конечно, нужно учитывать большое количество нюансов. Один из объектов расположен на севере Иркутской области и является самым большим деревянным рубленым домом за Уралом. В нем также установлены окна и двери из профиля Schüco.

Надо сказать, что количество и сложность проектов возрастает. У нас в работе несколько уникальных проектов: офисный центр на ул. Челябинская для ГК «Фортуна» с бельгийскими фасадами Equitone и большим комплексом работ; «теплица» с тропическими растениями, где применены стеклопакеты с автоматическим подогревом, портальные и дверные конструкции Schüco. Зимний сад очень сложной формы в крайне стесненных условиях работы и другие объекты.

Фото из архива компании

Качество превыше всего

Какие планы у ГК Prostor Group на ближайшие годы?

– Продолжать работать и развиваться в сегменте сложных, нестандартных проектов. Привозить в Иркутскую область современные технические решения, материалы. Осваивать их, применять, обучать других. Давать возможность архитекторам использовать передовые технологии и современные материалы в своей работе.

Одна из ценностей компании, о которой вы часто говорите, – высочайшие требования к качеству. Почему это так важно?

– Дом – это сложная система. Один элемент может повлиять на эксплуатационную надежность всего дома. Например, одна маленькая щель или трещина в стене может доставить большие проблемы: потери тепла, плесень, разрушение фасадов, стен… Цепочка может быть очень длинной и в итоге привести к значительным затратам. Зачастую люди просто доверяют привлеченным строительным бригадам, но надо понимать, что ошибки, допущенные при производстве работ, могут проявиться не сразу. Меня огорчает, когда заказчик потратил силы, время, деньги, а качество его жизни при этом не изменилось, а может, и вовсе ухудшилось. Таких примеров много. Для формирования настоящего комфорта нужны продуманные технические и технологические решения, нужна грамотная реализация самого проекта, качественное его исполнение. Мы в компании сформулировали для себя стратегический приоритет и закрепили его корпоративным лозунгом: «Качество превыше всего!», вкладывая в эти слова свое отношение к работе, к качеству продукта, где нет мелочей, и, конечно, особое внимание к клиенту, давая ему лучшие решения из тех, что есть на рынке, гарантируя их безопасную и долгосрочную работу.

Андрей Ефимов. Фото А. Федорова

В чем главные преимущества Prostor Group, что отличает вас от конкурентов?

– Отличий много. Но главное – это индивидуальная, добросовестная, открытая, заинтересованная работа с заказчиком и его домом на конечный результат, что очень нравится нашим клиентам и архитекторам. Перечислю еще несколько отличий.

Во-первых, комплексная работа с домом. Мы стараемся внедрять в свои проекты принципы «пассивного дома», организуя целостную оболочку здания (фасады, кровля, окна, двери, ворота, перголы), применяя новые технологии и материалы, без «мостиков холода».

Во-вторых, работа на сложных и особо сложных проектах, где, как правило, применяются нестандартные проектные решения, новые материалы и технологии, сложные светопрозрачные конструкции с высокими тепловыми характеристиками и максимальными размерами.

В-третьих, собственное производство высококачественных изделий и их энергоэффективный монтаж с гарантией до 10 лет.

В-четвертых, собственная сервисная компания «Оконный сервис», которая включает сервисные работы на всем сроке эксплуатации изделий, продлевая их эффективную работу.

Все это позволяет заказчику получить интересующие его услуги в одной компании, экономя время, деньги и, конечно, нервы на поиске и взаимодействии с несколькими подрядчиками.

Андрей Ефимов. Фото А. Федорова

Что вы порекомендуете нашим читателям, которые задумываются о строительстве собственного дома?

– Подходить к этому процессу обдуманно. Не экономить на архитектурном и рабочем проектировании, не стремиться бездумно удешевить проект. Очевидно, что ориентироваться надо на результат, который вы задумали и хотели бы получить. Ведь, строя дом, каждый из нас, осознанно или интуитивно, как бы формирует свое будущее, представляет себя и свою семью в этом доме на долгие годы вперед. Конечно, при строительстве своего «дома мечты» у вас должно быть искреннее желание создать красивый, комфортный, качественный дом для спокойной и счастливой жизни. А ГК Prostor Group всегда рада помочь в воплощении задуманного.



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