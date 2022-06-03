Сегодня «акции надежнее денег» – в этом убежден Вадим Остапенко, представитель ИК «Фридом Финанс» в Иркутске. На круглом столе, организованном Газетой Дело, он рассказал, что происходит на зарубежных биржевых площадках и какие риски и перспективы открываются для российских инвесторов при покупке ценных бумаг западных эмитентов.

Оценивать риски, не верить фейкам

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» – часть международного холдинга Freedom Holding Corp., акции которого торгуются на крупнейшей технологической бирже Nasdaq. Ключевая специализация компании – организация доступа к торгам на крупнейших фондовых биржах США.

«С 2008 года мы выстраивали инфраструктуру, которая будет работать даже в стрессовых ситуациях, – рассказал Вадим Остапенко, замдиректора по развитию ИК «Фридом Финанс». – И, как показала практика нынешнего времени, то, что мы делали, то, как выстраивали бизнес-отношения с контрагентами и регуляторами, позволило нашим клиентам, хранящим активы на счетах Freedom Finance Europe, не быть заблокированными. Все операции проводились в штатном режиме, клиенты ни на день не были заморожены по своим счетам: могли как продать активы, так и покупать «просевшие» бумаги».

Главное при инвестировании в турбулентные времена, убежден Вадим Остапенко, – не гнаться за сиюминутной доходностью, формировать долгосрочный диверсифицированный портфель и осознавать, что риски есть. «До настоящего времени санкции вводились в отношении страны, конкретных компаний или конкретных людей. Американский регулятор никогда не вводил санкции против обычных физических лиц, которые просто покупают Apple или Microsoft», – подчеркнул эксперт.

Вадим Остапенко, замдиректора по развитию ИК «Фридом Финанс».

Круглый стол «Куда вложить деньги», 30 мая, проект SIA.RU «Делу - время».

Фото: Лора Гулл.

Вадим Остапенко также призвал тщательнее подходить к информации, которая используется в инвестиционных решениях, – проверять факты, не верить фейкам. «Недавно все Telegram-каналы облетела новость о том, что биржа Nasdaq запрещает торговлю иностранными бумагами для российских клиентов, – привел пример эксперт. – На самом деле это не позиция Nasdaq, а позиция одной из европейских организаций по отношению к своим российским клиентам: они не будут давать им доступ на биржу».

Кэш не победит инфляцию

«Фридом Финанс», как и другие частные компании, оказался в числе бенефициаров санкционной тематики: число новых счетов выросло в четыре раза. И новым, и старым клиентам Вадим Остапенко рекомендует иностранные акции, и не только потому, что это специализация компании: «Рынок американских акций – более ликвидный, прозрачный, и восстанавливается он намного быстрее, чем все остальные рынки».

Новые клиенты, переходя в ИК «Фридом Финанс», вели себя по-разному. Большинство покупали акции, пользуясь выгодным моментом и просадкой. Тех, кто хотел распродать все активы и выйти в кэш, было немного.

«Кэш не позволяет победить инфляцию в долгосрочной перспективе. А она высокая и в России, и в еврозоне, и в США, – пояснил Вадим Остапенко. – Есть хорошее выражение: «Акции надёжнее денег», оно хорошо отражает текущую ситуацию. Мы идём в магазин, в «Магнит» или «Пятёрочку», покупаем какой-то товар – уже с учётом наценки и инфляции, которую ритейлер туда заложил. Это сказывается на доходах, на прибыли и выручке самого эмитента. Соответственно, это отражается на его финансовом результате и на цене акции».