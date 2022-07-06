Инвестировать ли в фондовый рынок сегодня?

Российские инвесторы в последние месяцы столкнулись с множеством препятствий в торговле на фондовом рынке. Многие были вынуждены переводить свои активы от одних брокеров к другим, а 1 июня и вовсе часть бумаг оказалась заблокирована на счетах. Заместитель директора департамента региональных продаж ИК «ФридомФинанс» в Иркутске Вадим Остапенко рассказал о том, как себя вести инвестору в текущих реалиях и во что безопасно инвестировать.

Вадим Остапенко, заместитель директора департамента региональных продаж ИК «ФридомФинанс» в Иркутске

Фото А.Федорова

Часть бумаг у многих инвесторов в их портфелях заблокирована. Что делать инвестору? Продолжать ли покупать иностранные бумаги?

– Конечно, инвесторам пришлось непросто, блокировка ценных бумаг состоялась и теперь приходится искать подходящие варианты инвестирования. Однако стоит отметить, что незаблокированная часть торгуется на СПБ Бирже в нормальном режиме и клиенты уже начали получать по ним дивиденды. Так что инвесторы могут продолжать покупать бумаги иностранных компаний, как и раньше. Более того, «ФридомФинанс» по-прежнему дает своим клиентам прямой доступ на зарубежные площадки. Выход из холдинга, который компания анонсировала в начале июня, никак не скажется на клиентах и их торговле ценными бумагами. Благодаря нашей инфраструктуре клиентам по-прежнему будут доступны все возможности компании, в том числе участие в IPO.

А что касается российского рынка, интересен он сейчас с точки зрения инвестирования?

– Российский рынок интересен, но его движение пока с фундаментальной точки зрения непонятно. Как вариант, можно присмотреться к акциям тех эмитентов, которые даже в такое непростое время решили сохранить дивидендные выплаты. В этом году их немного – недавно выделилась «Роснефть», рекордными дивидендами поделится также «НОВАТЭК», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз». МТС также рекомендовали сохранить выплату дивидендов в этом году. Дивидендная стратегия инвестирования – одна из наиболее популярных у инвесторов и позволяет получать дополнительный доход. Но в любом случае вкладываться в акции необходимо осторожно и точечно, осознавая риски. Любая позиция в вашем портфеле должна отвечать на вопрос – с какой целью я инвестирую? Только это позволит вам понять свои риски, потенциальную доходность и убытки, которые должны быть четко регламентированы. Для более четкого понимания того, как правильно подходить к инвестициям, я бы рекомендовал пройти обучающие курсы. Во «ФридомФинанс» проводятся вебинары и семинары, которые подойдут инвестору с любым опытом.

Что делать с американской валютой, стоит ли инвестировать в другие валюты? Какой курс доллара можно ждать в ближайшей перспективе?

– Пока есть ограничения по снятию иностранной валюты, инвестирование в нее – довольно сомнительная история. Что касается курса, то на мой взгляд, пара доллар-рубль вернется к своему разумному диапазону 70-75 – это оптимальный курс на ближайшую перспективу. Нашим клиентам сейчас доступна торговля любой валютой, в том числе гонконгским долларом и юанем, которые так интересны инвесторам в последнее время. Юань можно рассматривать для долгосрочных вложений, но нужно учитывать, что курс зависит от решений Народного Банка Китая. Гонконгский доллар в целом не сильно отличается от китайского юаня, к тому же он еще менее ликвидный.

Что бы вы могли еще посоветовать инвесторам?

– Мировые фондовые рынки пока еще не остановились в падении, поэтому будьте осторожны, когда принимаете решение о покупке активов. Возможно, если вы видите, что бумага летит вниз, лучше немного подождать и купить ее, когда рынок развернется. Также я бы рекомендовал присматриваться к конкретным актуальным инвестидеям, которые регулярно публикуются в двухнедельных обзорах аналитиков «ФридомФинанс». Но в любом случае инвестировать в рекомендуемые акции нужно с полным пониманием своих целей и потенциальных рисков. И, конечно, не забывайте про диверсификацию – если даже одна часть вашего портфеля не покажет ожидаемого дохода или принесет убыток, то другая компенсирует его.

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