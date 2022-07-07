Диалог на равных. О чём говорили руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков и иркутские предприниматели?

Основа любой компании – это, безусловно, устойчивый, успешный бизнес, но, как уверены в En+ Group, чтобы его укреплять и развивать дальше, необходима синергия с сотрудниками, с населением, партнёрами – в каждом из городов, где находятся активы компании. Именно в этой логике 30 июня 2022 года прошла встреча руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова с представителями малого и среднего предпринимательства – членами Иркутского регионального отделения «Опоры России». Говорили о том, на каких принципах лучше строить взаимоотношения крупного бизнеса с малым и средним, об импортозамещении, соучастии в развитии Иркутска, а также о технологичных проектах в сфере высшего образования. Самое основное из двухчасового диалога – в нашем материале.

Встреча руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова с представителями малого и среднего предпринимательства – членами Иркутского регионального отделения «Опоры России».

Фото: Андрей Фёдоров

«Малый бизнес сейчас чувствует себя даже лучше, чем крупный»

Разумеется, разговор начался с общеэкономической повестки. Михаил Хардиков отметил, что, несмотря на некую стабилизацию ситуации в последние месяцы, глобально российский бизнес, и в том числе крупный, до сих пор находится в состоянии неопределённости.

При этом он считает, что малый и средний бизнес чувствует себя сейчас даже лучше, чем крупный, потому что быстрее перестраивается. Так, в ответ на санкции, введённые в 2014 году, смог быстро перестроиться на выпуск импортозамещающей продукции.

– Посмотрите, сколько производится сейчас в России сыров, причём однозначно хорошего качества. Мы не чувствуем никаких проблем с продовольствием, которое запрещали к ввозу, так как это приводило к развитию малого и среднего предпринимательства, – прокомментировал Михаил, но при этом сделал акцент на том, что в крупном производстве 100-процентного импортозамещения не произошло.

– Мы покупаем трансформаторы на уральском заводе, который декларирует, что изготавливает полностью отечественное оборудование, но поставить его не может, так как надо найти аналоги импортным системам мониторинга газов и управления, смонтировать их, опробовать, сертифицировать, и только после этого привезти нам. И такие «мелочи» всплывают практически во всём, – рассказал Михаил.

Встреча руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова с представителями малого и среднего предпринимательства – членами Иркутского регионального отделения «Опоры России».

Фото: Андрей Фёдоров

Тема импортозамещения оказалась близка иркутским предпринимателям. Так, Игорь Журбин, генеральный директор компании «Формоза», которая занимается продажей электроники, поинтересовался, сможет ли En+ поддержать местный МСБ участием в производственных проектах, связанных с импортозамещением.

Как пояснил Михаил Хардиков, всё будет зависеть от того, с чем связаны производства и насколько они вписываются в понимание развития энергетического предприятия.

Встреча руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова с представителями малого и среднего предпринимательства – членами Иркутского регионального отделения «Опоры России».

Фото: Андрей Фёдоров

– Но мы точно готовы обсуждать с малым и средним бизнесом участие в создании инфраструктуры новых производств, – прокомментировал Михаил.

Кстати, как отметил вице-президент реготделения «Опоры России» Виктор Астафьев, в структуре малого и среднего предпринимательства Иркутской области промышленные предприятия занимают меньше одного процента. И это, по мнению Михаила Хардикова, серьёзный повод задуматься о структуре предпринимательства, все ли ресурсы используются там, где должны.

– Удивительно, что в таком крупном регионе, как Иркутская область, с богатой сырьевой базой, не развиты предприятия первичной переработки, что здесь не остаётся добавленная стоимость, а конечному потребителю не везут практически готовый продукт, – отметил он.

«Мы не покупаем только импортное или только из других регионов, мы берём местное»

Ещё один блок производственных вопросов, которые иркутские предприниматели обсудили на встрече с руководителем энергетического бизнеса En+ Group, затрагивал взаимодействие компании с местными поставщиками и подрядчиками.

Так, Виктор Астафьев поинтересовался, как можно выстроить коллаборацию малого бизнеса нашей области и крупной вертикально интегрированной структуры.

Встреча руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова с представителями малого и среднего предпринимательства – членами Иркутского регионального отделения «Опоры России».

Фото: Андрей Фёдоров

– Наша задача – сделать региональный протекционизм для наших предприятий, которые будут стараться максимально закрывать потребности вашего бизнеса в силу своих возможностей, – пояснил он.

– Что касается поставщиков, мы открыты, у нас всё приобретается на открытых конкурсных процедурах, причём структурой, которая не зависит от директоров станций, филиалов, – прокомментировал вопрос Михаил Хардиков. – Но мы готовы провести встречу для местных поставщиков, чтобы вы рассказали о своей продукции. Мы не приобретаем всё только импортное или только из других регионов, мы берём местное. Если товар конкурентоспособен по качеству и цене, предприятие гарантированно получит заказы. Например, один из наших крупных поставщиков средств индивидуальной защиты и спецодежды – Ангарская швейная фабрика, которая производит продукцию того качества, которое нам необходимо.

Аналогичный подход у En+ и к выбору подрядчиков, другой вопрос – готовность местных компаний выполнять тот объём работ, какой необходим энергетикам. Именно поэтому часть подрядных работ выполняет внутренняя инжиниринговая компания, а на многомиллиардные проекты по модернизации электростанций привлекается внешний подряд.

Встреча руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова с представителями малого и среднего предпринимательства – членами Иркутского регионального отделения «Опоры России».

Фото: Андрей Фёдоров

– Но если мы видим и понимаем, что что-то может развиваться более эффективно в частном бизнесе, мы с ним сотрудничаем и спокойно пользуемся его услугами, – резюмировал Михаил Хардиков.

«Город не остановится в развитии из-за нехватки тепла»

Обсудили на встрече и проблему модернизации в Иркутске городской инженерной инфраструктуры. В частности, представитель строительной отрасли Максим Девочкин затронул актуальную тему нехватки тепловых мощностей, которая тормозит развитее жилищного строительства.

Встреча руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова с представителями малого и среднего предпринимательства – членами Иркутского регионального отделения «Опоры России».

Фото: Андрей Фёдоров

Как пояснил Михаил Хардиков, теплоснабжение Иркутска – действительно серьёзная проблема, и энергетики ищут варианты её решения. Частично остроту вопроса снимет тепловой луч по улице Баррикад, который позволит закрыть мазутные котельные и значительно улучшить экологию в той части города. А вот возлагать надежды на тепловую магистраль из Ангарска от ТЭЦ-10 в микрорайон Ново-Ленино в Иркутске, по мнению энергетиков, нужно крайне осторожно. Новая тепловая энергия из Ново-Ленино не будет передаваться в правобережный и левобережный районы Иркутска, там где есть проблемы с дополнительным теплом, а сама ТЭЦ-10 спроектирована и построена для выработки электроэнергии, а не тепла.

Кроме этого, по словам Михаила Хардикова, любые расширения тепловых электростанций, например, той же Ново-Иркутской ТЭЦ, где надо ставить ещё один котёл, невозможны – из-за Байкальской экологической зоны.

Встреча руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова с представителями малого и среднего предпринимательства – членами Иркутского регионального отделения «Опоры России».

Фото: Андрей Фёдоров

– Но мы ищем варианты и найдём выход, город и жилищное строительство не остановятся в развитии из-за нехватки тепла, – заверил руководитель энергетического бизнеса En+. Кроме этого, он подчеркнул, что есть перспективы по газификации региона.

Встреча руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова с представителями малого и среднего предпринимательства – членами Иркутского регионального отделения «Опоры России».

Фото: Андрей Фёдоров

«Мы заинтересованы развивать персонал, чтобы люди не уезжали из регионов»

Совместно с En+ предпринимательское сообщество готово реализовывать и социальные проекты, например, в сфере образования. Как отметил сопредседатель делового клуба «Байкальские стратегии» Роман Ищенко, молодёжи нужны интересные проекты, в которых они могут реализовать свой потенциал, а в Иркутске с этим плохо. Поэтому молодые продвинутые люди уезжают в Москву, в том числе, чтобы получить востребованное образование.

Встреча руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова с представителями малого и среднего предпринимательства – членами Иркутского регионального отделения «Опоры России».

Фото: Андрей Фёдоров

– Мы на уровне политики малых дел пытаемся что-то сдвигать, образовали концепцию образовательного маневра, в котором есть идея, что Байкал, как притягательная площадка, способен притянуть сюда ряд компетенций, например, педагогических. А это, в свою очередь, запустит здесь образовательные проекты, на которые поедут из других регионов и даже стран, – изложил свою идею Роман. – И наша мечта, чтобы такие компании, как En+, включились в этот процесс, потому что вы, действительно, демонстрируете готовность к региональной политике.

Михаил Хардиков идею поддержал, но при этом отметил, что компания ежегодно инвестирует в образовательные проекты с вузами региона более 100 миллионов в год, в частности, делает очень много интересных программ для студентов совместно с ИРНИТУ. Одна из них – «Лаборатория энергетики» – корпоративный акселератор, в котором с 2018 года приняли участие 30 российских вузов, включая Бауманку, Нижегородский университет, СФУ и другие. Проект действует уже пять лет и направлен на поиск высокотехнологичных и инновационных решений, которые в дальнейшем будут внедрены в работу энергетических предприятий.

– По итогам Лаборатории прошлого года мы заключили с ИРНИТУ контракт на 11 миллионов рублей на изготовление робота для обследования водовода ГЭС. Технологию в течение двух лет разрабатывали студенты, – рассказал Михаил. – Кроме этого, у нас есть корпоративный конкурс «Моя карьера», участвуя в котором молодые специалисты реализуют проекты внутри компании. Мы очень заинтересованы развивать свой персонал, в том числе, чтобы квалифицированные специалисты не уезжали из регионов, где есть наши энергетические предприятия, чтобы им здесь было интересно работать и жить.

Встреча руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова с представителями малого и среднего предпринимательства – членами Иркутского регионального отделения «Опоры России».

Фото: Андрей Фёдоров

Алексей Егоров, исполнительный директор Иркутского регионального отделения «Опоры России»:

Встреча руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова с представителями малого и среднего предпринимательства – членами Иркутского регионального отделения «Опоры России».

Фото: Андрей Фёдоров

– Предприниматели всегда смотрят на большой бизнес с ощущением того, что он может почти всё. И En+ Group, реализуя свои большие проекты – и инфраструктурные, и социальные, – доказывает, что действительно может. Но я хочу отметить, что сейчас власть начинает осознавать, что именно малый и средний бизнес, как показывает практика, способен оперативно и эффективно справляться с появляющимися сложностями. И поворачивается к нам лицом, потому что, если дать нам возможность, мы тоже можем много сделать. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас в стране, в регионе выстраивалось уважительное отношение между субъектами МСП и крупными компаниями. Не уровень бизнеса определяет статус, а готовность вести созидательную работу.

Наверное, коллаборации между разными уровнями бизнеса и будут способствовать появлению каких-то новых проектов. И чем больше заразительных позитивных примеров будет, тем будет лучше. Сейчас очень многие предприниматели готовы идти на созидательные серьёзные проекты, которые не сулят никакой выгоды, потому что есть осознание и понимание, что, делая их, мы тоже развиваем среду, а это зачастую может быть ценнее, чем заработать. Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что положительная репутация потом может давать куда более серьёзные дивиденды, чем просто твой бизнес.