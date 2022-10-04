Готовые дома на берегу залива. 5 фактов о коттеджном поселке «Байкальский берег»

«Дома построены, дороги заасфальтированы, документы готовы – можно хоть сегодня купить коттедж и начать ремонт», – рассказывает о проекте «Байкальский берег» руководитель отдела продаж Александра Шикирянская. Проект загородного поселка класса «средний плюс» реализовала компания, ранее занимавшаяся строительством многоквартирных домов в Иркутске. Новый коттеджный поселок расположен на 15 километре Байкальского тракта – в транспортной доступности от города и всего в 150 метрах от залива. Иркутяне смогут познакомиться с проектом 3-6 ноября на «Ярмарке недвижимости» в Сибэкспоцентре, а пока – самые важные факты из первых уст.

Поселок "Байкальский берег". Фото предоставлено компанией

1. Готовое предложение

Привычный алгоритм строительства загородных домов всем известен: покупатель выбирает земельный участок, оплачивает проектную документацию, строительные работы, ждет пару-тройку лет – и, наконец, получает свой дом. А вместе с ним, как правило, – и «жизнь на стройке», ведь, пока построятся соседи, может пройти и десятилетие. В «Байкальском береге» – совсем другой сценарий. Поселок построен на собственные средства строительной компании – 40 коттеджей разной площади уже ждут своих покупателей.

Александра: Мы продаем готовые дома в благоустроенном поселке – с заасфальтированными дорогами, освещением, детской и спортивной площадками, фонтаном. В следующем году займемся озеленением, ландшафтным дизайном, сделаем альпийскую горку, интересные клумбы. Когда потенциальные покупатели видят готовый поселок, у них не возникает традиционных для загородного строительства вопросов: когда появится дорога, будут ли детские площадки. Всё уже есть. Люди могут посмотреть и понять, подходит им наше предложение или нет.

В «Байкальском береге» можно выбрать любой коттедж по своим предпочтениям, не ожидая окончания строительства. Документы готовы: земля оформлена в собственность, посёлку и всем домам присвоены адреса. Покупаете коттедж, делаете ремонт, заезжаете в ближайшее время и наслаждаетесь загородной жизнью: все соседние дома построены, по дорогам не ездят грузовики и миксеры. Тишина и спокойствие.

Поселок "Байкальский берег". Фото предоставлено компанией

2. Сообщество

«Байкальский берег» разбивает еще один стереотип о загородной жизни: капитальных трехметровых заборов здесь нет и не будет. Участки отделяются друг от друга невысокими ограждениями. Исключение – два отдельно выделенных объекта с большими домами и просторными участками - для тех, кому принципиально важно жить более приватно: построить свою баню, например. В целом же для авторов проекта крайне важно, чтобы жители – и взрослые, и дети – общались друг с другом, гуляли, проводили время на свежем воздухе.

Александра: К сожалению, обычно ситуация такова, что, купив землю и построив в дом, ты не получаешь спокойствия, а живешь на стройке. Многим собственникам, имеющим опыт жизни в пригороде, знакома эта проблема. А еще и детям выйти некуда, а ведь они должны между собой общаться, не сидеть в компьютерах и телефонах за высокими заборами.

Для нашей целевой аудитории – семейных людей 35-45 лет – этот вопрос более важен, чем приватность. Да, может быть, они финансово и могут себе позволить уехать за город, купить 30-40 соток земли, поставить высокие заборы и сидеть под соснами, наслаждаясь уединением. Но что при этом будут делать дети? Они не могут сидеть рядом: им надо бегать, кататься на велосипедах, играть. Конечно, можно купить и поставить на территории земельного участка свои лазилки-прыгалки, но через неделю ребенку это надоест.

В «Байкальском береге» созданы общественные места: дети могут играть на оборудованных площадках (и это безопасно, ведь территория поселка огорожена, установлены видеокамеры), а взрослые – заниматься спортом, гулять с собаками на специальной огороженной площадке или, например, посидеть у фонтана, обсудить и решить в том числе рабочие вопросы: Иркутск ведь маленький город, через одного все друг друга знают. Люди, которые приедут в наш поселок, – с определенным уровнем дохода, похожими ценностями. Им будет комфортно и интересно друг с другом.

Поселок "Байкальский берег". Фото предоставлено компанией

3. Дома с гаражом

Двухэтажные коттеджи в поселке «Байкальский берег» расположены на участках 5 соток и выполнены в едином современном стиле из кирпича «Белый топаз». В домах свободные планировки и панорамные окна, а современные технологии строительства обеспечивают высокую энергоэффективность коттеджей. Каждый дом оснащен индивидуальной водозаборной скважиной, автономной канализацией, скоростным интернетом и имеет подключение к электрическим сетям с большим запасом по мощности.

Александра: На выбор покупателям мы предлагаем коттеджи площадью 200, 240 и 272 кв. м. Внутри дома уже оштукатурены: белые стены, подведена вода, канализация, выполнена приточно-вытяжная вентиляция. Планировка – открытое пространство, площадь этажа поделена одной капитальной перегородкой, все остальное можно выстраивать как угодно: кому-то нужно больше спален, а другому – зал в 70 кв.м. У нас есть несколько готовых конструктивных решений, разработанных с привлечением дизайнера, который с удовольствием их доработает под задачи вашей семьи.

В каждом доме есть гараж – на два или четыре автомобиля. Гараж в доме – это очень удобно: забыл что-то в машине – вернулся в тапочках и забрал. Утром не нужно ходить в гараж через улицу: в чистой обуви садишься в чистый автомобиль – и едешь.

Еще одна важная особенность наших домов – неэксплуатируемые плоские крыши. Они, в отличие от скатных кровель, не доставляют хозяину коттеджа никаких хлопот, в том числе, не требуют работ и по уборке снега. Абсолютно беспроблемная технология, которая будет исправно служить годами, независимо от погоды и времени года.

Поселок "Байкальский берег". Фото предоставлено компанией

4. Единые правила

Сохранить концепцию и помочь покупателям жить в поселке без конфликтов и недопониманий помогут специально разработанные правила. Каждый, кто хочет жить в «Байкальском береге», должен ознакомиться с уставом СНТ и быть готов исполнять все пункты. Следить за соблюдением правил в поселке будет управляющая компания.

Александра: Частая ситуация в загородном поселке: собственник земельного участка строит курятник, заводит птиц. Петухи по утрам не дают спать соседям – а хозяину все равно. Возникают ссоры, скандалы. У нас подобные вопросы решены заранее: в поселке нельзя разводить домашних животных и птиц, держать на улице собак, строить капитальные заборы…

Если наши правила человеку не подходят – значит, нужно поискать объект недвижимости в другом месте. Нам важно собрать в поселке людей, близких по духу, готовых понимать и уважать друг друга, а не диктовать свои условия: «Купил землю – что хочу, то и делаю». Это не наш сценарий.

Поселок "Байкальский берег". Фото предоставлено компанией

5. Доступная стартовая цена

Продажи в поселке «Байкальский берег» откроются в ближайшее время. Цены на старте – очень приятные: от 13-14 миллионов рублей. Купить дом можно с привлечением ипотечного кредита. По словам руководителя отдела продаж, компания может предложить сегодня такую доступную стоимость, потому что строительство поселка было начато еще два года назад, задолго до валютных и инфляционных скачков, сказавшихся на стоимости материалов.

Александра: Если человек захочет построить добротный, надежный каменный дом, площадью 270 квадратных метров, с сетями, с электричеством, с земельным участком - сейчас вряд ли он впишется в бюджет даже 15 миллионов.

Стартовая цена продаж в «Байкальском береге» сопоставима со стоимостью квартиры площадью 70 кв. м в Солнечном. Но квартира, пусть и в современной новостройке, и дом в концептуальном поселке со своим участком и гаражом – это абсолютно разные вещи. И тренд последних лет говорит о том, что все больше иркутян понимают это и стремятся жить за городом. Со временем цены в «Байкальском береге», конечно, будут расти, так что покупка коттеджа сейчас может стать и хорошей инвестицией.

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baikal-bereg.ru