Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?

22-23 сентября в Иркутске прошла конференция «Дизайн. Производство. Ритейл», посвященная вопросам предметного дизайна в нашей стране и в глобальном контексте. Инициатором форума выступила Ассоциация предметного и промышленного дизайна. Спикеры и организаторы мероприятия рассказали Газете Дело о задачах конференции, ее основных итогах и перспективах.

Оргкомитет конференции «Дизайн. Производство. Ритейл»: С. Рожкова, К. Пономарева, К. Буянова, З. Даева, А. Долин. Фото А. Федорова

Концепция триединства дизайнера, производителя и продавца является универсальным экономическим правилом. Ведь когда создатель некой идеи имеет возможность качественно ее реализовать (изготовить спроектированный продукт) в промышленном масштабе, торговые предприятия получают востребованную позицию для продаж, а конечный российский потребитель – возможность приобрести в обычном магазине дизайнерскую вещь. В этом случае срабатывает схема, которая обыденно звучит как «каждый делает своё дело», являясь при этом на практике эффективным алгоритмом взаимодействия разработчика, производителя и продавца.

В реальной жизни описанный алгоритм работает далеко не всегда. Нередко в ситуации изоляции первых от вторых и третьих потенциально успешные идеи остаются у художника «в столе», производитель не имеет интересных проектов для массового выпуска и «штампует» по накатанной, продавец в поисках нового вынужден «охотиться» на иностранных рынках. Именно для налаживания продуктивных связей между дизайнерами, производителями и ритейлом был создан союз экспертов креативной среды, дизайнеров и предпринимателей «Ассоциация предметного дизайна регионов России».

Фото А. Федорова

Синергия непохожих

Ассоциация предметного и промышленного дизайна родилась в Иркутске. Четыре дизайнера интерьеров: Зульфия Даева, Евгения Юшкова, Светлана Рожкова и Ксения Буянова – инициировали творческий проект под названием «Царь озеро», к которому присоединилось еще несколько дизайнеров. В рамках проекта были разработаны и изготовлены в единичном экземпляре различные коллекционные предметы (мебель, интерьерные аксессуары). В дизайне изделий были отражены архитектурные формы, рельеф, особенности природного ландшафта и цвета Прибайкалья. Эти первые попытки сформировать некий байкальский стиль легли в основу одноименной выставки в Сибэкспоцентре, которая была высоко оценена и местной публикой, и экспертами из других городов. Завершение проекта обозначило перед инициативной группой задачу движения вперед. Однако в каком направлении двигаться и что делать для своего развития, дизайнерам было совершенно неясно. Нужен был человек, который придаст сообществу и запускаемым процессам структуру, понимание целей, подключит к творчеству рациональное начало. На этом этапе к изначальной сформированной группе дизайнеров присоединилась продюсер, эксперт в области событийного маркетинга Ксения Пономарева:

Ксения Пономарева. Фото А. Федорова

– Мысли о развитии предметного дизайна параллельно жили в головах многих людей в Иркутске и наших коллег и единомышленников в других городах. Это всегда волновало и иркутского предпринимателя Михаила Григорьева, и дизайнеров Сергея Шергина, Игоря Малкина и Алексея Долина. Площадка ассоциации позволяет взглянуть на объединяющее нас ядро с разных сторон. Кто-то смотрит с профильной точки зрения, кто-то – с точки зрения менеджмента и продаж, кто-то – с точки зрения продюсирования и продвижения в широком смысле. Есть среди нас и специалисты смежных сфер, например, фотограф Евгений Ряжев.

Главной целью ассоциации является развитие промышленного производства в России в самом широком масштабе, когда работает взаимодействие регионов между собой, когда у дизайнера и производителя из Сибири есть реальная возможность быть представленными на полках магазинов европейской части России и столичных городов.

Для достижения поставленной цели ассоциация ведет многовекторную работу. С одной стороны, это диалог с каждым из включенных в процесс сообществ, выявление «болевых точек» в области работы дизайнеров, производственников и ритейла с подключением к диалогу также смежных отраслей (транспортные компании, административные органы разных уровней и т.д.). С другой стороны – это создание условий для рабочего диалога и установления деловых контактов между участниками производственного процесса.

Фото А. Федорова

«Дизайн. Производство. Ритейл»

Стартовым кейсом в рамках деятельности ассоциации стал комплекс из трех мероприятий. Это круглый стол с участием производителей мебели и дизайнеров-предметников, проект «Конвейер идей. Concept Line» и масштабная конференция «Дизайн. Производство. Ритейл», прошедшая 22-23 сентября в Иркутске на площадке Галереи «Революция».

На форуме выступили эксперты в области предметного дизайна из разных регионов страны. Круг тем конференции охватывает вопросы перспектив развития промышленного и предметного дизайна в России, вопросы поиска новых идей в дизайне, коллабораций дизайнеров и мебельных производств, правовые аспекты сферы дизайна и многие другие. В рамках конференции проведены круглые столы, лекции, консультации финансовых специалистов по вопросам лизинга оборудования, кредитования малого бизнеса и т.д.

Проект «Конвейер идей. Concept Line» – это особый формат взаимодействия дизайнера и потенциального производителя созданного им изделия. Ассоциация предметного и промышленного дизайна в 2022 году запустила первый поток конвейера, собрав работы дизайнеров из разных регионов страны. Кто-то сделал упор на функциональность, кто-то – на эстетику предмета, были среди работ-участников и в буквальном смысле полезные изобретения. Итогом проекта стал смотр всех проектов, который проводили опытные дизайнеры и представители производственных компаний. Часть работ были охарактеризованы как абсолютно готовые к запуску в производство, часть требуют доработки. Важнейшим итогом конвейера является обратная связь от производственников и начало продуктивного взаимодействия по линии дизайнер-производитель-продавец.

Елена Кекшина, владелица интерьерной компании АRT PLAY (г. Иркутск):

– ART PLAY всегда открыт для диалога и сотрудничества с иркутскими дизайнерами. Я готова предоставлять свои производственные ресурсы, оговаривать роялти и содействовать продвижению наших местных ребят посредством размещения их работ в шоу-румах АRT PLAY. В нашей работе также много внимания уделяется развитию, профессиональному росту дизайнеров: мы делимся опытом и информацией о международных выставках, проводим мастер-классы по материаловедению, в сотрудничестве с партнерскими компаниями регулярно проводим мотивирующие конкурсы с серьезными призами. Пространство для творчества и роста у сибиряков есть, нужно заявлять о себе, показывать свои разработки Иркутску и крупным производителям из других регионов. Поверьте моему опыту: производители в дизайнерах и их идеях по-настоящему нуждаются. Я желаю всем смелости, творческой энергии и успеха!

Ирина Сергеева, основатель студии светового дизайна ARTIKUL:

– На пути к профессиональной реализации важно, чтобы производство было рядом с дизайнером. Согласитесь, взаимодействовать с партнером, находясь с ним в одном городе или регионе, проще и продуктивнее, нежели искать его в других городах, тратить время и средства на перелеты. Мы, как производственная компания, готовы переориентировать свои ресурсы на работу с локальными дизайнерами. ARTIKUL стремится поддержать развитие индустрии и начать производить свои коллекции света. Пусть предметы под знаком «сделано в России» найдут своего почитателя не только внутри страны, но и за ее пределами!

Дизайнеры-сибиряки для «Сибирякова»

Генеральным партнером конференции выступил жилой комплекс «Сибиряков». Это один из примеров эффективного сотрудничества крупного застройщика с региональным сообществом дизайнеров и локальными производителями. Свой комментарий по этому поводу Газете Дело дает руководитель проекта «Сибиряков» Ольга Иванова.

Как возникла идея сотрудничества с сибирскими дизайнерами?

– Мы строим современный жилой комплекс, который получил название в честь иркутской купеческой династии, сыгравшей важную роль в истории Иркутска. И сопричастность к этой истории дает человеку возможность встроить новые смыслы в свою жизнь. Мы начали диалог с будущими жителями новостроек, рассказывая, что они – часть истории Сибири. Проводили опрос: кто такие сибиряки? Сильные, самодостаточные, гостеприимные, люди дела. Среди сибиряков прошлых столетий были великие, по-настоящему уникальные люди. И эту идею хотелось поддержать, усилить.

Предложив концепцию преемственности поколений, мы осознали необходимость уйти от «штамповки» на всех участках работы, где это только возможно. Дать авторский продукт, несмотря на то, что в жилых комплексах масса пространств общественные, по сути – общие. Но ведь и город общий, а потребность в культурной идентичности есть. И как только вы находите то, что близко вам по духу, вы это начинаете оберегать, иначе к этому относиться.

Многих дизайнеров волнует вопрос, как работать с застройщиком? Можно ли зайти на объект с нуля, без знакомств?

– Да. Если делать уникальный продукт – это раз. «Стучать» в службы логистики – два. Три – это гарантия долговечности. Как минимум пять лет (а лучше 10-15) ваше изделие должно выполнять свою функцию. Сами знаете, как тяжело закупить что-то новое взамен пришедшего в негодность всем двором: люди хотят эффективно использовать каждый рубль.

Как именно проявился байкальский стиль в интерьере и декоре «Сибирякова»?

– У нас была концепция, которую мы передали дизайнерам, архитекторам пространства и начали вместе ее «штурмить». Так появились в парадных авторские люстры, которые напоминают байкальский лед в самых разных проявлениях, барельеф в виде шишки, наличники на окнах внутри парадных, наличники над дверьми, необычные крючки для сумок у дверей. Здесь нам нужно было не просто слепое исполнение задумки, а включение в творческий процесс. Но вместе с тем следовало избежать «солянки»: ее не случится, если есть авторский надзор и концепция не в головах, а в проекте. Сами по себе в хаотичном наборе эти атрибуты не сложились бы в целостный пазл.

Но самое сложное – это следование бюджетам и жесткая бухгалтерия. Авторский продукт часто идет вне тендера – для дизайнеров, людей творческих, это большой плюс.

Где застройщикам нужно усиление в виде авторского предметного дизайна?

– В сфере благоустройства. Тренд на малые архитектурные формы – это то, где можно разгуляться. Лавочки во дворе, бордюры, формы для цветников, мусорные баки и т.д. Еще одна интересная, но непростая тема – парадные: при проектировании парадных и подъездов есть ограничения в части используемых материалов, но это не должно делать их визуальные решения скучными. Ведь и жильцы, и сами застройщики любят стильные парадные на фото. Здесь тоже есть где себя показать! Например, сделать нестандартные таблички для навигации, почтовые ящики и арт-объекты, украшающие зоны отдыха. В процессе реализации нашей концепции (через дизайнеров) нам удалось поработать примерно с двумя десятками локальных производств. Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с местными производителями, и очень рады, что этот диалог начат.