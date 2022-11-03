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Корпоративов не будет? Три альтернативы новогоднему банкету

Две трети российских компаний, планировавших новогодние корпоративы, решили не проводить их в этом году, сообщил «Коммерсант»: одни считают, что сейчас не время для шумных вечеринок, другие руководствуются соображениями экономии, сокращая все непрофильные расходы. Иркутский бизнес, по словам Наталии Борисенко, руководителя направления «Аврора Кейтеринг», пока осторожен в планах, однако оставлять рабочие коллективы совсем без праздника не готов. Тем более, что альтернативы традиционным дорогостоящим банкетам есть.

«Новый год – особенный праздник: с ним мы всегда связываем надежды на лучшее. Собираемся за общим столом, подводим итоги, строим планы, загадываем желания, мечтаем… Даже в самые тяжелые периоды в истории страны этот праздник оставался одним из самых важных и любимых», – говорит Наталия Борисенко.

По ее словам, в этом году многие компании планируют отказаться от проведения новогодних корпоративов. Однако возможности кейтеринга не ограничиваются традиционными банкетами, есть и другие – менее затратные и масштабные – форматы выездного ресторанного обслуживания, позволяющие поздравить и порадовать коллег и партнеров.

1. Фуршет

Преимущества: Более экономичный, чем банкет, формат. Требует меньшего числа официантов для обслуживания. Не используются стулья и кресла. Место проведения не имеет значения.

Наталия: Фуршет – выигрышный формат для праздничного мероприятия: непринужденная атмосфера, стильная подача закусок и напитков, специальная сервировка, декор… Если мероприятие небольшое и заказчик готов обойтись своими силами, можно выбрать формат «Фуршет без обслуживания». В этом случае мы привозим мебель, посуду, закуски, напитки, сервируем столы, но не обслуживаем гостей. Это позволяет существенно сэкономить: не секрет, что одна из наиболее затратных статей в кейтеринге – это работа персонала.

2. Прием-коктейль

Преимущества: При дефиците пространства позволяет принять большее количество гостей. Создает светскую атмосферу. Отсутствуют фуршетные линии: закуски и напитки гостям подают официанты на блюдах и подносах.

Наталия: Прием-коктейль – еще менее продолжительный и затратный формат. Прост в организации. Позволяет задействовать меньшую, чем при фуршете, площадь, идеально подходит для празднования Нового года в офисе. Официанты разносят закуски и угощают гостей, уделяя внимание каждому. Мы гарантируем бережное отношение к имуществу площадки: обеспечиваем аккуратный завоз и вывоз оборудования, своевременный демонтаж.

3. Доставка готовых блюд

Преимущества: Экономия на мебели, посуде, сервировке и обслуживании. Возможность брендирования фуршетных боксов – размещения логотипа компании, новогоднего поздравления.

Наталия: Мы можем подготовить брендированные коробки с угощениями для каждого человека и доставить их индивидуально (такой формат был популярен во время пандемии и
онлайн-мероприятий) или привезти фуршетные боксы с различными закусками на весь коллектив. Если компания хочет сэкономить, но при этом заказать не пиццу или суши, а более красивые и элегантные закуски, то это – идеальный вариант. Позволяет сохранить эстетику фуршета и организовать мини-праздник своими силами.

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Руслан Бронников, шеф-повар «Аврора Кейтеринг»:

– Традиционно к Новому году мы готовим обновление меню: предлагаем любимые всеми новогодние закуски: оливье, сельдь под шубой в фуршетной подаче, канапе с красной икрой, добавляем горячие алкогольные напитки: глинтвейн, пунш, грог. В сервировке используем новогодний декор: елочные игрушки, ароматную хвою. Благодаря этим атрибутам столы смотрятся празднично, создается новогодняя атмосфера.

 

 

+7(914)8-994-559. кейтеринг-иркутск.рф


<p>Наталия Борисенко, руководитель направления «Аврора Кейтеринг»<br /> Фото из архива компании</p> <p>Руслан Бронников, шеф-повар «Аврора Кейтеринг»<br /> Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p>
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