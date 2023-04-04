Александра Макарова, ВТБ – о работе банка в новых условиях

В 2022-м ВТБ был первым среди российских банков, кто принял на себя мощный удар экономических санкций. Банк был вынужден реагировать на них стремительно – тот, кто первым сталкивается с проблемами, первым их и решает. Как фокус на интересах клиентов помог в построении альтернативных вариантов обслуживания? Почему бизнес, несмотря на кризис, продолжил активно кредитоваться? Зачем ВТБ становится «семейным банком»? Об этом газете «Дело» рассказала вице-президент, управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

«Финансовый результат отошел на второй план»

2022 год был очень непростым для всей российской экономики. Что было самым сложным для финансовой отрасли и для банка?

– На самом деле, у нас каждый год – непростой. В январе всегда задумываешься: как справимся, как переживем?. Потом год проходит – и понимаешь: «Не так все и плохо» (улыбается). Но 2022-й, конечно, был особенно стрессовым. Он стал временем рекордных вызовов для нашей экономики и для каждого из нас.

Реагировать на изменения пришлось стремительно. Главным акцентом для банка стали интересы клиентов – чтобы они могли сохранить свои сбережения, привычные каналы обслуживания, пользоваться сервисами для платежей и переводов. На смену валютным пассивам в евро и долларах нужно было предложить альтернативы в рублях, запустить вклады в мягких валютах –в первую очередь юанях, предоставить возможность перевести сбережения в золото.

Мы не думали о финансовом результате – важно было оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Как показало время – стратегия была оправданной: жители Иркутска продолжают обслуживаться в банке. Число активных розничных клиентов выросло за год на 4%, до 380 тыс. человек, компаний сегмента СМБ – на 16%, до 18,2 тысяч.

В общем портфеле ресурсов населения ожидаемо снизилась доля инвестиционных инструментов. При этом портфель классических сбережений (вкладов и накопительных счетов) частных клиентов банка по итогам года увеличился на 26%, до 75,6 млрд рублей – люди переводили свои накопления в традиционные инструменты, в основном в рублевые депозиты. Совокупный объем средств на счетах физических лиц сохранился на уровне предыдущего года. Мы предложили возможность надежно разместить средства с гарантированным доходом и бизнесу. В результате в сегменте СМБ объем срочных средств на счетах клиентов увеличился на 57%.

«Бизнес не стал кредитоваться меньше»

А как средний и малый бизнес пережил 2022 год?

– Бизнес столкнулся с большими сложностями. И мы видим, что не во всех отраслях стабилизация проходит равномерно. Кто-то справился с вызовами быстрее, кто-то по-прежнему адаптируется к новым условиям. Компаниям пришлось пересматривать логистику, заново отлаживать процессы поставок и сбыта, выросли издержки. Банк в этой ситуации стал экспертом, партнером, предлагал индивидуальные решения, чтобы клиенты имели возможность не останавливать свое развитие, также мы обеспечили бизнес доступными ресурсами независимо от внешних условий.

Компании не стали кредитоваться меньше. Мы приросли по кредитному портфелю: на сегодняшний день в сегменте среднего и малого бизнеса он составляет 33,6 млрд рублей. Причем 38,6% кредитного портфеля составляет финансирование по государственным программам. Мы реализуем более 30 различных программ, работаем совместно с Минпромторгом, Минсельхозом, Корпорацией МСП. В планах на текущий год – поддержка проектов развития регионального бизнеса. Среди них – программа 895 (финансирование приоритетной импортной продукции, сырья и оборудования), промышленная ипотека, финансирование агропромышленного производства в рамках программы Минсельхоза, финансирование проектов жилищного строительства.

«Ипотека – драйвер розничного кредитования»

Одна из программ, по которой активно работает ВТБ, – проектное финансирование застройщиков. В Иркутской области рынок новостроек развивается по собственному непростому сценарию: то экологическая экспертиза, то приаэродромная зона. Многие проекты в последние годы были на паузе. Как обстоят дела сейчас?

– Развитие строительного сектора по-прежнему стимулируют льготные ипотечные программы. В этом году проектов стало больше. Застройщики продолжают свою работу, и финансирование строительства пользуется спросом. В настоящее время мы рассматриваем сделки по финансированию жилищных проектов на общую сумму порядка 3 млрд рублей.

А как обстоят дела на рынке ипотечного кредитования?

– В прошлом году рынок ипотеки пережил несколько серьезных потрясений. Весной, в период экстремально высокого уровня ключевой ставки, мы фактически наблюдали стагнацию на вторичном рынке. В тот период весомую поддержку заемщикам оказали госпрограммы, работающие на первичном рынке и позволяющие приобрести недвижимость в новостройках по сниженной ставке. С новым вызовом мы столкнулись в конце сентября – тогда часть клиентов предпочли отложить свои планы по купле-продаже недвижимости и посмотреть за развитием ситуации. Возвращаться к сделкам население стало со второй половины октября. В результате второй месяц осени стал для нас одним из пиковых с точки зрения продаж – в этот период заемщики получили у нас более 1 млрд рублей на покупку недвижимости. По итогам 2022 года жители Иркутской области оформили в ВТБ более 3,2 тыс. ипотечных кредитов примерно на 11 млрд рублей.

В этом году мы ожидаем, что спрос на жилищные кредиты будет высоким и по результатам года мы увидим больший объем продаж, чем в прошлом. Этот сегмент по-прежнему будет двигателем всего розничного кредитования. Основной интерес клиентов, по нашей оценке, будет сосредоточен в сегменте вторичного жилья: на него придется 60-65% всех ипотечных сделок.

«Банк на каждый день, банк для жизни»

Вы продолжаете развивать формат «Банк на каждый день». Что входит в это понятие?

– Мы развиваем для клиентов доступность и удобство повседневных финансовых сервисов.Прежде всего, речь, конечно, идет про цифровые каналы. В прошлом году основной упор мы сделали на развитие интернет-банка. Мы выпустили новую версию, которая по функционалу практически не отличается от мобильного приложения: доступен вход по биометрии, оплата услуг по QR-коду, можно установить дополнительные настройки безопасности и много других возможностей.

В результате аудитория ВТБ Онлайн растет: в Иркутской области число пользователей уже превысило 280 тысяч. Сегодня семь из десяти клиентов банка в регионе регулярно совершают там финансовые операции и оформляют продукты. Многие пользуются возможностью бескомиссионной оплаты: например, в прошлом году мы реализовали возможность вносить родительскую плату за детские сады и существенно расширили список поставщиков коммунальных услуг для онлайн-платежей.

Кроме того, мы понимаем, что сейчас людям как никогда важна любая эмоциональная поддержка. Поэтому банк запустил стратегическую инициативу «Семейный капитал», направленную на помощь российским семьям на любом этапе ее жизненного цикла – от рождения детей до выхода на пенсию. Например, сейчас мы возобновили дополнительные выплаты для клиентов, которые переводят получение пенсии в ВТБ. За 2022 год более 15 тысяч пенсионеров Иркутской области начали получать выплаты на карты ВТБ.

Новый проект ВТБ «Семейный банк» – это тоже способ поддержать клиентов? Расскажите, в чем суть этой инициативы.

– «Семейный банк» – это комплекс финансовых услуг для членов семьи клиента ВТБ. Пользователь может заказать для своих близких в ВТБ Онлайн дополнительные карты, установить лимит средств для родственников, оплачивать счета за родных. Дети тоже смогут получить свой доступ и осваивать навыки финансовой грамотности. Конечно, младшим членам семьи будет доступен ограниченный функционал, без возможности открывать кредиты.

В целом наша ключевая задача осталась прежней – помогать. Хотим, чтобы клиенту было максимально удобно комплексно обслуживаться в нашем банке. И не одному, а всей семьей, на каждом ее жизненном этапе. Формы поддержки могут быть разными – дополнительный доход, льготы при кредитовании, бесплатные программы страхования, удобные процедуры оформления налоговых вычетов и получения госуслуг, возможность просто и удобно распорядиться маткапиталом в пользу ипотеки.

Чего ждете от 2023 года?

– Спокойного года у нас точно не будет. Прошлый год еще раз показал, что мы можем развиваться в любых условиях – за год наш совокупный портфель вырос на 5%, до 116,6 млрд рублей. Наша задача – не сбавлять темпа.

С точки зрения розничного бизнеса будем обеспечивать максимальное удобство и безопасность, чтобы клиенты выбирали наши продукты на годы вперед. С точки зрения бизнеса – будем участвовать во всех значимых для региона проектах, поддерживать инициативы и проекты по развитию бизнеса, предвосхищать потребности, предлагать компании любого масштаба индивидуальный подход и решения, которые помогают быстрее достичь цели.