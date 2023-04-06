ВС Консалт: задание на завтра. Почему сегодня так важен курс на поддержку молодых специалистов

В 2023 году юридической компании ВС Консалт исполняется 10 лет. За это время консалтинговая деятельность фирмы охватила многие регионы России, а список постоянных клиентов прирастает компаниями самого разного профиля. Что дальше? Какой вектор развития наметила команда ВС Консалт на пороге своего нового десятилетия? На вопросы Газеты Дело о секрете успешного партнёрства, правовых трендах, исправленных ошибках, полученном опыте и стремлении поощрять молодых талантливых юристов отвечают основатели бизнеса Алексей Черкашин и Олег Кривозубов.

Алексей Черкашин, Олег Кривозубов, компания ВС Консалт

Фото А.Климов

Как развивать своё дело

Расскажите, пожалуйста, что произошло 10 лет назад? Какова была точка «А» в истории становления компании ВС Консалт?

Алексей: Тогда, весной 2013 года, я был в профессиональном смысле свободен: у меня закончился один проект, а новый пока не начался. К тому времени накопился достаточно приличный опыт работы в коммерческих компаниях, и нужно было решать, где его в дальнейшем применить. Волшебным «пенделем» к принятию этого решения стала беременность моей жены (смеётся). Поскольку начинать одному было страшновато, я предложил Олегу стартовать вместе, хотя он тогда ещё работал в корпорации и полностью погрузиться в новое дело не мог. Поэтому наняли сотрудника в помощь, арендовали офис и потихоньку, двигаясь во многом интуитивно, стали расти.

Олег: Вся моя профессиональная жизнь до ВС Консалт была связана с компанией «Байкал-ВестКом», где я руководил юридической службой. И это была интересная работа с прекрасными условиями, развитием, отличной командой и руководством. Но, когда в стране стал развиваться тренд на укрупнение, региональных сотовых операторов стали поглощать более мощные игроки, стало меньше самостоятельности, меньше возможности себя проявить. В этот момент я получил предложение от Алексея. Около полутора лет я совмещал работу в двух местах, затем уже полностью посвятил себя нашему с Алексеем делу.

Когда вы поняли, что, создав собственную компанию, приняли верное решение?

Алексей: Для меня первым показателем того, что у нас что-то получилось, стал переход Олега в наш общий бизнес (после увольнения из БВК). Ведь у корпоративного юриста его уровня был вариант уйти на топовую позицию в другую крупную компанию, но он сделал выбор в пользу ВС Консалт.

Второй важной точкой стало преодоление кризиса нашей компании. Лет пять назад случился провал в продажах. Мы выплачивали зарплату сотрудникам, но себе буквально ничего не оставалось. И я тоже задумывался тогда, тем ли мы занимаемся, может, куда-нибудь уйти? Сейчас с позиции полученного опыта мы понимаем: просто не было системы. Мы работали по принципу: бери работы больше, занимайся всем и сразу, давай-давай! Откуда приходят клиенты и прибыли, непонятно. Мы привлекли системного аналитика, который проанализировал наши финансы и открыл нам глаза на то, какие именно направления для нас наиболее перспективны.

Генри Форд сказал: «Если бы у меня было четыре доллара, то три из них я бы потратил на рекламу». Мы сделали то же самое. Потратили деньги на аналитику, маркетинг, пиар-мероприятия и рекламу. И это в результате вывело нас из кризиса.

Олег: А я вообще никогда не сомневался! И ни разу не пожалел о своем решении. Было ли мне страшно? Конечно. Уйти от стабильности в открытое море самостоятельного бизнеса – большой риск. Но, с другой стороны, это по-настоящему интересно и ново. Пришлось делать то, чего раньше не доводилось. Ведь на первых порах мы занимались всем – от частных дел по защите прав потребителей до корпоративных споров. Пришлось развивать навык продаж, менеджмент уже не в рамках подразделения, а отдельно взятой фирмы. Сначала было, признаюсь, сложновато. Зато при таком формате работы гораздо чаще удаётся испытывать чувство победы, признание факта доказанной правоты клиента, решения его проблемы. Это для любого юриста важнее многого.

Олег Кривозубов. Фото А.Климов

Юридическая поддержка бизнеса

«Всё и сразу» после кризиса переродилось в «правовую защиту бизнеса». Как это произошло?

Алексей: Через осознание разницы подходов. Ведь что такое физическое лицо? У человека возникла проблема в первый и – все надеются – в последний раз. Её нужно решить и по возможности никогда больше с нею не сталкиваться.

А что такое проблема бизнеса? Это какой-то системный сбой, который нужно системно устранять. И люди относятся к этому без излишних эмоций, с определенной прямотой и продуктивностью. В этом суть бизнес-подхода.

И если для отдельно взятого гражданина проиграть суд – это беда, то для предпринимателя это важный опыт, возможность сделать выводы. Нередко такой проигрыш, по сути, – выигрыш. Потому что компании за сравнительно небольшие деньги обнажили её структурную проблему, и она уже сегодня может начать эту проблему решать, пока не случились более масштабные трудности и финансовые потери.

Есть такая поговорка: юрист, который говорит, как нельзя, – это плохой юрист. Собственник бизнеса чаще всего и сам знает, как нельзя. От юриста он ждет ответа, как можно. Какие в правовом поле существуют варианты решения, сколько это будет стоить, какими проблемами чревато. А клиент взвесит риски и сам решит, пойти ему на это или нет.

А бывает так, что ответа «как можно» нет?

Олег: Бывает. Скажем, приходит клиент с запросом о пересмотре суммы налогов. Мы всё проверяем и выясняем, что сумма начислена абсолютно правомерно. В таком случае выход только один: заплатить налоги. Если предприниматель несколько лет игнорировал изменения в налоговой практике, пытался «уворачиваться» от норм и требований закона, он может буквально на всю жизнь остаться должником. К счастью, такие ситуации в нашей практике случаются всё реже.

Какой совет вы, как юристы и в прошлом – начинающие предприниматели, можете дать тем, кто прямо сейчас готовит свой стартап?

Олег: В сфере предпринимательства необходимо более глубокое погружение в юридические тренды. Ведь при неизменном налоговом законодательстве, например, меняется практика применения законов. И то, что ещё три года назад не вызывало пристального внимания налоговых органов, сегодня может принести компании массу проблем. Поэтому рекомендую бизнесменам повышать свой уровень общей юридической грамотности, читать статьи на соответствующие темы, обращать внимание на нюансы. Если возникают сомнения, вопросы, непонимание каких-либо правовых механизмов, связанных с конкретной деятельностью, стоит обязательно проконсультироваться с юристом.

Алексей: От себя отмечу два момента. Первое, необходимо привести в порядок свои базовые договоры, которых, скорее всего, немного – один-три. Скажем, производит фирма продукт, кому-то его продаёт, взаимодействует с контрагентами. Этот базовый блок нужно хорошо понять и отладить. Потому что на производстве процессы могут быть поставлены вот так, а в договоре прописаны как в «типовом» бланке из интернета. В договоре же должны отражаться бизнес-процессы конкретной фирмы со всеми их особенностями.

Второе. Если вы – как учредитель и руководитель компании – работаете не самостоятельно, а в партнёрстве, заведите большой «кожаный» ежедневник и фиксируйте каждый свой шаг, каждое бизнес-решение. Если вдруг когда-нибудь у партнёров возникнут к вам вопросы, вам будет чем ответить: все ходы записаны.

Алексей Черкашин. Фото А.Климов

Основа для успешного партнерства

Как строится ваше партнёрство? Как вам удается избегать конфликтов и необходимости использовать «кожаный ежедневник»?

Олег: Мы сдружились ещё до того момента, как начали работать вместе. Поняли, что мы единомышленники, наши взгляды на многое совпадают. Я уверен, что ответственность перед другом, перед близким тебе человеком выше, желание общего успеха – сильнее. Поэтому наше партнёрство успешно. Шероховатости и разногласия, конечно, бывают. Но это рабочие моменты, которые, как правило, легко преодолеть.

Алексей: Классическая концепция юридической фирмы предполагает разделение участков ответственности партнёров по отраслевому принципу. Компания ВС Консалт именно по этому принципу и работает: Олег специализируется на налогах, моя сфера – договорное право, строительный подряд и т.д. Поэтому никакой внутренней конкуренции нет. Мы, скорее, дополняем друг друга, нередко параллельно решая разные задачи одного и того же клиента.

Мы стараемся работать, не «закрепляя» за клиентом одного юриста: задачи у бизнеса возникают разные. Они могут касаться и трудового права, и налогов, и уголовно-правовых последствий, договоров, внешнеэкономической деятельности, таможни и пр. Естественно, такой комплекс задач шире рамок компетенции одного человека. Поэтому мы трудимся командой, и каждый сотрудник – специалист в своей области – выдает результат по своему направлению.

Вы производите впечатление максимально увлечённых людей. Неужели налоги и договоры – это правда так интересно?

Олег: В 2009 году, ещё работая в «БайкалВестКоме», я участвовал в конкурсе «Лучший юрист России» и представлял на суд экспертов проект, связанный именно с налогами. Получилось победить. Хотя спектр моих профессиональных интересов и запросов компании был тогда гораздо шире, чем собственно налоговая сфера, мне стало ясно: да, налоги – это интересно. Налоговые споры ведь не сводятся к спорам о цифрах, они берут своё начало в самой жизни бизнеса, в каких-то специфических процессах, которые на первый взгляд и не видны. Из каких веществ, например, и в какой их пропорции получают перекись водорода? От этого ведь зависит и себестоимость продукта, и другие показатели. И нередко разъяснение таких деталей, когда юрист говорит не о цифрах, а о сути бизнеса, приводит к решениям в пользу нашего клиента.

Алексей: В сленге юристов часто можно услышать слово «поженить». Хорошо было бы, если бы дело касалось только молодожёнов – только двух сторон. Нет, родни гораздо больше! К примеру, в строительстве есть застройщик и подрядчик, который выполняет какие-то конкретные работы. У сторон разные взгляды на механизм приёмки выполненных работ. Подрядчик хочет принимать поэтажно, застройщик – весь дом разом. Ищем компромисс, но тут к диалогу присоединяются проверяющие органы, прочие инстанции, у которых свои вопросы. И эту головоломку в рамках договора нужно сложить, «поженить» всю родню. Конечно, если призвание «человека с юрфаком» в чём-то другом, он не сочтёт эту «свадьбу» интересной. Но если юрист и правда – юрист, у него загорятся глаза и он будет искать решение с энтузиазмом и огромным интересом.

А как понять, что юриспруденция – призвание молодого человека?

Алексей: Чаще всего это понятно уже на этапе старших курсов вуза: по научным работам студента или магистранта, по его желанию участвовать в конференциях, вести диалог с преподавателями и экспертами, погружаться в практику. Несколько лет назад коллеги-юристы из ЮИ ИГУ предложили мне стать преподавателем кафедры гражданского права. Я с удовольствием согласился, и всё чаще убеждаюсь в том, что людей с призванием немало. Появилось стремление поддержать, поощрить молодых людей, которые много трудятся в процессе учебы, стремятся после окончания вуза работать по профессии. Так нам с Олегом пришла в голову идея учреждения именной стипендии, которую мы начнём вручать с сентября 2023 года.

Олег: За 10 лет работы мы накопили достаточно опыта, профессиональных и финансовых ресурсов для того, чтобы помогать. И одно из направлений этой адресной помощи – молодые юристы. В том числе – начинающие налоговики, специализация которых большинству кажется скукой. Мы рады поддержать их сегодня. И кто знает, может быть, уже завтра они придут на работу к нам в компанию ВС Конлсат.

Анна Оганесян



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