«Дом – это душа семьи». Семья Суворовых – о переезде из Ангарска и атмосфере «Горизонта»

«Каждый раз, когда захожу к нашим жителям, у меня мурашки, – признается Антон Кондратьев, руководитель загородного проекта «Горизонт». – Одно дело – планировать, “рисовать” проекты домов на бумаге и совсем другое – видеть, как устроились в этих стенах люди, чем живут». Сегодня мы вместе с девелопером – в гостях у семьи Суворовых, владельцев одного из старейших агентств недвижимости региона. За большим семейным столом говорим о жизни в пригороде, особой атмосфере «Горизонта», счастливом детстве и материализации добрых замыслов.

Семья Суворовых. Фото А. Федорова

В поисках школы

В семье Виктора и Снежаны – пятеро детей, младшему – четыре, старшему – четырнадцать. Именно дети, как говорит Снежана, подтолкнули к идее переезда: раньше семья жила в Ангарске, в своем большом доме площадью 800 «квадратов». Суворовы обеспокоились качеством образования своих детей – Снежана начала искать подходящую школу в Иркутске. Мечтала о «Точке будущего», но попала в итоге в другую, семейного формата, – Family Education.

«Узнала я о ней совершенно случайно. Женщина в магазине рассказала о новой школе, с хорошими преподавателями и уникальным подходом, дала контакты. Я приехала, посмотрела и поняла: “Вот оно!” Судьба, не иначе». Теперь средние дети весь день проводят на уроках и разнообразных дополнительных занятиях, младший ходит в муниципальный детский сад в Молодежном, а старший доучивается в Ангарске.

Семья Суворовых. Фото А. Федорова

Душа семьи

«Школьный» вопрос повлек за собой и вопрос «квартирный»: возить детей в иркутскую школу из Ангарска – крайне неудобно. Снежана приступила к поискам квартиры или дома в Иркутске или пригороде.

Агентство недвижимости «Суворов», созданное 30 лет назад Виктором и ставшее семейным бизнесом, – одно из старейших в регионе. Однако, как признается Снежана, при выборе жилья «для себя» многолетний риелторский опыт практически не пригодился: сработали не рациональные критерии, а эмоции, ощущения.

«О поселке “Горизонт” я тоже узнала случайно – рассказал знакомый. Приехала, зашла в квадрохаус и сразу решила: “Покупаю!”, даже смотреть больше ничего не стала. Так бывает – любовь с первого взгляда. В поселке центральные сети, канализация, близость к природе – всё это большие плюсы и всё это, безусловно, важно. Но важнее оказалось другое. Дом – это душа семьи, место силы. И эту правильную энергию я здесь почувствовала: “Нам здесь будет хорошо”».

Правильная покупка

Виктор Суворов пока живет на два города: много времени проводит в Ангарске, где сосредоточен бизнес, но постоянно приезжает к жене и детям в «Горизонт». В планах – перебраться к семье: «Ребята подрастают, важно быть рядом, так что большой дом в Ангарске уже выставлен на продажу». Решением супруги купить квадрохаус в поселке на Байкальском тракте Виктор доволен – и как профессиональный риелтор, и как семьянин.

«Я считаю, что это правильная покупка. Здесь очень много плюсов. Основных – три: хорошая вода, централизованная канализация и – посмотрите сами – какой вид! Да и в целом посёлок тихий, спокойный. Вызывает ощущение умиротворения. Народ здесь в основном приятный, комфортный. Пошел я как-то зимой с ребятишками на ватрушке кататься – особо вроде и не общался ни с кем, а ощущения от людей – хорошие».

Ничего лишнего

Квадрохаус семьи Суворовых – один из самых больших по площади в «Горизонте», 226 «квадратов». На втором этаже находятся спальни, постирочная, санузлы, на первом обустроена общая зона: здесь Суворовы собираются дружной семьей на огромном диване и смотрят какой-нибудь интересный фильм или ужинают все вместе за большим столом. Здесь же, на первом этаже, расположился хамам: в нем, по словам Снежаны, так приятно согреваться зимой – после активной лыжной прогулки по заснеженному заливу.

«Особо в предложенных планировках мы ничего не меняли, – говорит наша собеседница. – Я пригласила специалиста, он предложил несколько вариантов, остановились на этом. В плане дизайна я не обращаю внимания на моду, для меня не имеют значения чужие оценки, “в тренде” это или нет. Важно, чтобы интерьер был живым, не музейным, чтобы дома хотелось находиться».

Места в доме, по словам Снежаны, достаточно – даже после опыта жизни в огромном доме площадью 800 «квадратов» ей и детям здесь не тесно. «Мне не очень нравятся огромные пространства. Люблю, когда все компактно, удобно, ничего лишнего. И потом – дети подрастают. Когда-то они уедут из родительского дома. В чем тогда смысл огромных площадей?»

Семья Суворовых. Фото А. Федорова

Кофе на террасе

Достаточной, по мнению Снежаны, оказалась и придомовая территория. На двух с половиной сотках «зеленой зоны» они с супругом обустроили террасу, планируют поставить печь. На участке посадили кустарники смородины, крыжовника, посеяли газон, за забором посадили живую изгородь.

«Летом здесь замечательно, – делится хозяйка квадрохауса. – Утром, пока дети спят, готовлю кофе, наливаю чашку – и выхожу на улицу. Солнышко, птички поют, тишина, свежий воздух. А какие живописные закаты на заливе вечером! И все это с террасы видно. Можно сидеть в беседке и любоваться».

Фокус внимания

Разумеется, загородная жизнь состоит не только из таких «идеальных картинок». Есть аспекты, которые приходится учитывать – например, в «Горизонте» нет своего магазина. «Но это вопрос фокуса внимания. На чем ты сосредоточен: на том, что за молоком нужно съездить на машине? Или на том, как крепко и спокойно тебе здесь спится, как хорошо себя чувствуют твои дети, какая красивая здесь природа и архитектура?»

В целом Снежана не чувствует какой-либо оторванности от жизни: все-таки «Горизонт» – это, скорее, пригород, чем классический загород с его удаленностью и трудной транспортной доступностью. До школы – 7 минут на машине, современная поликлиника – рядом, в Молодежном. Иркутский офис агентства недвижимости «Суворов» совсем скоро откроется в ЖК Sun City.

«Пока я просто три дня в неделю езжу в Ангарск, а два дня – работаю здесь, удаленно, – делится Снежана, которая, помимо агентства недвижимости, занимается еще и туристическим бизнесом. – Такой график для меня не проблема: я люблю ездить, слушать что-нибудь полезное в дороге. Для меня это время, когда я могу побыть с собой».

Семья Суворовых. Фото А. Федорова

Другие дети

Главный плюс «Горизонта» – и здесь Снежана и Виктор единогласны – в том, что в таком поселке у их детей – самое настоящее детство. С прогулками, играми и отличными друзьями. «Здесь у них своя “банда”, – улыбается Снежана. – Очень крепкие добрососедские связи. Гоняют на великах и самокатах, ходят друг к другу в гости. Ваня – средний сын – увлекается механикой, катается на багги: ездит в поле, закаты фотографирует. В общем, тут так весело, что даже куда-то на каникулы отправлять детей не надо: дома хорошо».

«Ребятишкам тут больше нравится, – подтверждает Виктор. – Здесь есть атмосфера – и я не про воздух, а про атмосферу посёлка. У них в “Горизонте” много друзей, взаимоотношения другие. И это не вопрос материального благосостояния или социального статуса. Нет. Есть определённое доверие, есть некая духовность, которая позволяет ощущать себя защищённым. Дети здесь – другие: более открытые, спокойные, уравновешенные».

Семья Суворовых. Фото А. Федорова

Добрый замысел

Девелопер завершает проект «Горизонт». Первая и вторая очереди уже перешли «под крыло» управляющей компании. Для решения общих вопросов в «Горизонте» планируют создать Совет жителей. Многие специалисты из команды проекта и сами намерены переехать сюда, в поселок, о котором мечтали.

Как говорит Виктор Суворов, неравнодушное отношение девелопера к проекту уже сейчас чувствуется во всем. «Можно построить поселок, а можно запустить в нем жизнь. Девелопер задумал проект с хорошими, позитивными мыслями – это видно. И этот добрый замысел реализуется. Если вы правильно дышите, к вам приходят люди, которые дышат точно так же. Сама идея «Горизонта» – правильная, хорошая. Потому всё и получается. Вселенная помогает сделать мечту реальностью».

МНЕНИЕ

«Строим поселок своей мечты»

Антон Кондратьев, руководитель проекта «Горизонт»:

– У нашей команды есть свое представление о том, каким должен быть посёлок «Горизонт». И мы идем к своей мечте: этим летом совместно с администрацией Молодежного МО закончим ремонт дороги к поселку, оборудуем остановку общественного транспорта. За ближайшие два строительных сезона обустроим набережную. И тогда картинка сложится окончательно. Мы и сами планируем жить в «Горизонте». И нам – как будущим жителям – важно сохранить концепцию, чтобы все это не превратилось в деревню. Чтобы это был организованный посёлок – такой, каким мы его задумали, каким презентовали его людям.

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