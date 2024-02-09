«Мы – компания, вместе с которой можно быстро вырасти», – Галина Щербакова, руководитель отдела персонала «СтройПроектСервис»

«В месяц мы обрабатываем около тысячи резюме и проводим минимум 500 собеседований, – говорит Галина Щербакова, руководитель отдела по подбору персонала компании «СтройПроектСервис». – В 2019 году наша штатная численность была около 3000 человек, а в конце 2023-го – почти 5000». Такой рост, да еще на дефицитном рынке труда, с точки зрения HR, – это непросто, но возможно, если у компании продуманная стратегия.

Галина Щербакова. Фото А. Федорова



– В «СтройПроектСервис» я пришла пять лет назад специалистом по подбору персонала. Сегодня я возглавляю отдел, который ежемесячно оформляет на работу более 100 человек.

«Готовы учить»

– Мы делаем акцент на подготовке кадров: готовы брать молодежь, представителей других специальностей и учить «под себя». Во-первых, бывает так, что соискателям не хватает каких-то нужных нам компетенций даже в рамках своего профиля, и их нужно «дорастить», во-вторых, это серьезно увеличивает возможности найма.

У нас есть свой учебный центр, где готовим сотрудников в том числе по самым дефицитным специальностям – сварщики, монтажники, машинисты тяжелой техники, механики. Причем не только для себя – к нам обращаются из других компаний и отраслей.

«Всем важны гарантии»

– Мы привлекаем персонал зарплатами, но соискатели все чаще интересуются и сопутствующими условиями. Например, за чей счет проезд до места вахты и обратно, питание, обеспечение спецодеждой. В нашем случае все это оплачивает компания. Это важно, потому что в других предприятиях такие расходы могут съедать ощутимую часть зарплаты.

Фото из архива компании

«Без заботы – никак»

– Важно не только найти необходимых сотрудников, но и правильно их адаптировать в компании. Особенно тех, кто впервые уехал на вахту – для них на непривычную среду накладывается незнание того, как все в компании устроено. Поэтому наш отдел буквально 24/7 находится на телефоне, отвечает на вопросы, консультирует. Сейчас компания разрабатывает приложение, с помощью которого можно будет вводить новичков в курс дела и оперативно получать обратную связь от сотрудников.

«Перспективы роста»

– Когда-то мне на собеседовании задали вопрос: «Почему вы выбрали «СтройПроектСервис»?». Для меня важным фактором стало долголетие компании – она к тому времени работала уже 11 лет и активно развивалась. Сегодня вопрос о выборе задаю я. И один из самых частых ответов: «Это компания, в которой действительно можно вырасти». И это в самом деле так.

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Компанию «СтройПроектСервис» лучше знают за пределами Иркутска, чем в городе, где она основана и где находится ее головной офис. Почему с самого начала предприятие ориентировалось на северные территории? Что стало поворотным моментом в развитии компании? И какие отрасли «СтройПроектСервис» рассматривает сегодня как перспективные для промышленного строительства? Об этом рассказал учредитель компании и председатель совета директоров Алексей Герьятович.

В далеком уже 2008 году сравнительно небольшая фирма «СтройПроектСервис» получила свой первый субподряд на дорожных работах. По итогам года 2023 объемы строительства, выполненного компанией, шагнули за отметку 20 миллиардов рублей. Что служит топливом для такого ускорения? «Репутация и особое отношение к людям», – считает генеральный директор «СтройПроектСервис» Сергей Меркурьев.

Вячеслав Субботин приехал в Иркутск из Забайкальского края в 2015 году. Молодой человек только окончил вуз, получив специальность инженера. Знакомые посоветовали пойти в «СтройПроектСервис», сказав, что здесь дают дорогу молодым. Так и вышло: за годы работы Вячеслав прошел путь от машиниста экскаватора до главного инженера – рос вместе с компанией. «Когда оглядываешься назад, даже дух захватывает от того, как быстро мы развивались», – говорит он.

Эльвира Богачева, начальник тендерного отдела компании «СтройПроектСервис», пришла работать сюда 11 лет назад. «Тогда это была еще небольшая фирма, строившая дороги на севере, но в разговоре с руководителями стало понятно: компания хочет и будет развиваться», – говорит она. Как изменилось предприятие? С какими вызовами справляется тендерный отдел? И что помогает поддерживать особую – человечную – атмосферу в компании?