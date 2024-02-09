«Работаем от Башкирии до Ямала», – Эльвира Богачева, начальник тендерного отдела «СтройПроектСервис»

Эльвира Богачева, начальник тендерного отдела компании «СтройПроектСервис», пришла работать сюда 11 лет назад. «Тогда это была еще небольшая фирма, строившая дороги на севере, но в разговоре с руководителями стало понятно: компания хочет и будет развиваться», – говорит она. Как изменилось предприятие? С какими вызовами справляется тендерный отдел? И что помогает поддерживать особую – человечную – атмосферу в компании?

Эльвира Богачева. Фото А. Федорова

– За все эти годы я ни разу не пожалела, что пришла сюда. Работать здесь действительно интересно. Сегодня мы побеждаем на тендерах стоимостью в 3, 7, 10 миллиардов рублей. Работаем от Екатеринбурга до Амурской области, от Башкирии до Ямала. Строим комбинаты, обустраиваем месторождения, тянем нефтепроводы и газопроводы. Есть по-настоящему уникальные объекты – например, завод для компании «Святогор», входящей в структуру УГМК. Мне нравится такая динамика, ведь я тоже выросла вместе с компанией – в знаниях, в навыках, такой опыт очень вдохновляет.

Да, большие конкурсные процедуры предъявляют высокие требования и к нашему отделу, и к сметчикам, и к юристам: найти тендер, оценить заказчика, заявленную сумму, просчитать риски, правильно «собрать» заявку, доказать, что мы сможем выполнить требуемое, что у нас есть опыт, квалификация, допуски, необходимая техника и собственные средства (перебазировать людей, технику, отправлять грузы баржами на Крайний Север очень дорого, и не каждая компания на это способна) – и все это за 10-14 дней. Рекорд – пять дней на оценку и сборку документов, которые давал заказчик.

Фото из архива компании

Мы работаем с очень крупными компаниями, с госкорпорациями – это значительно снижает определенные риски, например, того, что с нами не расплатятся. Однако от рыночных кризисов – скажем, резкого скачка цен на материалы и оборудование, а тем более геополитических, как санкции, застраховаться невозможно. Бывает так: выигрываешь тендер со стоимостью 1,2 миллиарда, а через год вложения в проект вырастают до 1,9 миллиарда. Особенно уязвимы для таких рисков долгосрочные проекты. Обычно мы находим общий язык с заказчиками и пересматриваем цифры, заключаем дополнительные соглашения. Но собственная финансовая устойчивость компании – это главный фактор успеха, особенно когда выходишь на новых партнеров.

Мне нравится, что на предприятии особая атмосфера, человечная. Конечно, у нас есть корпоративные регламенты, налажены процессы, но вместе с тем есть ощущение общности. Ты работаешь с тендером – и это не «спорт», не абстрактные цифры. Ты понимаешь, что за тобой стоят пять тысяч человек. Это люди, которым нужна зарплата, надо кормить детей, что-то покупать, и они готовы ехать в очень суровые условия, потому что верят, что так смогут обеспечить семью. Каждый выигранный тендер – это наше общее дело. Ты чувствуешь, что тебя ценят, тебе благодарны за работу. Безусловно, это идет от руководства: наш основатель сумел создать и поддерживает такую атмосферу. И это классно.

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Компанию «СтройПроектСервис» лучше знают за пределами Иркутска, чем в городе, где она основана и где находится ее головной офис. Почему с самого начала предприятие ориентировалось на северные территории? Что стало поворотным моментом в развитии компании? И какие отрасли «СтройПроектСервис» рассматривает сегодня как перспективные для промышленного строительства? Об этом рассказал учредитель компании и председатель совета директоров Алексей Герьятович.

В далеком уже 2008 году сравнительно небольшая фирма «СтройПроектСервис» получила свой первый субподряд на дорожных работах. По итогам года 2023 объемы строительства, выполненного компанией, шагнули за отметку 20 миллиардов рублей. Что служит топливом для такого ускорения? «Репутация и особое отношение к людям», – считает генеральный директор «СтройПроектСервис» Сергей Меркурьев.

Вячеслав Субботин приехал в Иркутск из Забайкальского края в 2015 году. Молодой человек только окончил вуз, получив специальность инженера. Знакомые посоветовали пойти в «СтройПроектСервис», сказав, что здесь дают дорогу молодым. Так и вышло: за годы работы Вячеслав прошел путь от машиниста экскаватора до главного инженера – рос вместе с компанией. «Когда оглядываешься назад, даже дух захватывает от того, как быстро мы развивались», – говорит он.

«В месяц мы обрабатываем около тысячи резюме и проводим минимум 500 собеседований, – говорит Галина Щербакова, руководитель отдела по подбору персонала компании «СтройПроектСервис». – В 2019 году наша штатная численность была около 3000 человек, а в конце 2023-го – почти 5000». Такой рост, да еще на дефицитном рынке труда, с точки зрения HR, – это непросто, но возможно, если у компании продуманная стратегия.