Иван Матвеев: «Развивать индустрию гостеприимства – наша стратегическая задача»

«Индустрия гостеприимства всегда была сферой с повышенными бизнес-рисками. А в последние несколько лет целый ряд обстоятельств умножил эти риски в несколько раз. Поэтому мы всегда в поиске новых решений, которые помогают нам двигаться вперёд и уже 18 лет входить в число лидеров иркутского рынка», – говорит Иван Матвеев, возглавляющий Ассоциацию «Байкальская Виза».

С одной стороны, кажется, что совершенно все в поиске этих новых решений. С другой – далеко не все имеют право именовать себя лидерами рынка. «Байкальская Виза» – в числе тех, кто имеет. В Ассоциацию входят 10 ресторанов, 4 отеля, 2 теплохода и туристическая компания. Как координировать работу такого огромного объединения, с учётом того, что каждый член Ассоциации ведёт самостоятельную политику? И главное – действительно ли «Байкальска Виза» готовит масштабные обновления, которые грозят ещё больше качнуть весы туррынка в её пользу? Обо всём этом – в эксклюзивном интервью Ивана Матвеева Газете Дело.

«Я – сын своего отца»

Давайте начнём с того, что сфера гостеприимства как бизнес – для вас новое направление. Ведь вы много лет занимались строительным бизнесом. Каково вникать в детали ресторанного дела?

– Абсолютно новым для меня его не назовёшь. Я, действительно, начинал в строительной сфере – буквально со школы, когда на летних каникулах помогал на стройплощадке. И кирпич клал, и бетон лил – обучился практически всем строительным профессиям. Даже довелось поработать в составе компании-подрядчика на строительстве некоторых объектов, которые входят в Ассоциацию. И вот как-то мой отец Дмитрий Матвеев спросил, не готов ли я к тому, чтобы узнать строительное дело не только с исполнительской стороны. Я поразмыслил, и сказал: «Готов». После чего создал компанию «БайкалСтрой», в которой проработал руководителем 12 лет. Она занималась – и прекрасно продолжает заниматься – как жилищным, так и коммерческим строительством. Не хвалюсь, но систему удалось внутри выстроить такую, которой я горжусь. Потому что она может успешно работать и без меня.

То есть тот бизнес успешно выстроен, и благодаря этому у вас есть возможность погрузиться в дела Ассоциации?

– Да. В прошлом году жизненные обстоятельства сложились так, что мне пришлось в них погружаться: после «ухода» отца я был выбран на его должность.

Сложно было?

– (после паузы) Знаете, любой однозначный ответ на этот вопрос не будет правдивым. Я не могу сказать «нет», потому что бизнес этот сам по себе сложно устроен. И я не могу сказать «да», потому что в нём не новичок. И это, конечно, не только и не столько благодаря опыту строительства объектов сферы гостеприимства, сколько благодаря общению с отцом. Он всегда любил обсуждать со мной дела Ассоциации, даже когда она была меньше, а я – серьёзно моложе. Сейчас я понимаю, что он таким образом давал мне возможность напитываться знаниями, погружаться в специфику отрасли, узнавать его опыт. И за этот мудрый подход я ему бесконечно благодарен.

Иногда бывает, что дети сознательно выбирают совершенно другую сферу, не ту, в которой заняты их родители, чтобы не быть в их тени. Не боитесь, что вас будут сравнивать с отцом?

– Нет. Разве этого стоит бояться? Буду рад этому. Отец очень многое мне дал. Научил стратегически смотреть на вещи, привил жизненные принципы. Я – сын своего отца. И, если меня будут с ним сравнивать, это прекрасно. Потому что я всегда на него равнялся и равняться буду.

«Без развития инфраструктуры будем топтаться на месте»

Вы возглавили «Байкальскую Визу» в непростой для отрасли период. Во-первых, последствия пандемии, которую пережили далеко не все компании этой сферы, до сих пор отдаются эхом на рынке. Во-вторых, обстоятельства, которые сложились после февраля 2022 года, буквально обрезали зарубежные туристические потоки. Какие у вас мысли на этот счёт, какие прогнозы? Что ждёт рынок в целом и Ассоциацию в частности?

– Должен отметить, что части компаний, входящих в Ассоциацию, ковид, конечно, ощутимо подпортил планы. Но другой части – пошёл на пользу. В частности, именно гостиницы, входящие в «Байкальскую Визу», выбрало большинство крупных компаний, работающих в нашем регионе вахтовым методом. Сейчас эти реалии, к счастью, мы забыли, как страшный сон, но тогда все вахтовики были вынуждены отсиживать двухнедельный карантин. Поскольку специальных помещений для этого не было, в качестве обсерваций использовались наши отели. Такой загрузки даже ветераны Ассоциации не припомнят – 99%, при том, что хорошим показателем считается 70%. Мы понимали, что такая загрузка позже потребует масштабной реновации объектов, и осознанно пошли на такой шаг. На тот момент наша основная задача была сохранить коллективы. И нам это удалось. Что же касается ресторанов, то они как раз предсказуемо несли потери.

Но в итоге все смогли справиться с последствиями. Настолько, что во всех четырёх отелях уже началась масштабная программа реновации, которая затронет, в зависимости от объекта, от 80 до 100 процентов номерного фонда. Мы запланировали на это два года. В ресторанах будем добавлять посадочные места, менять интерьеры и кухню в соответствии с новыми тенденциями в этой сфере.

Реновация… Это как в Москве – всё снесём и город-сад построим?

– Сносить мы ничего не собираемся, но обновление будет глобальным. Реновация номерного фонда – это полномасштабный ремонт, замена мебели, сантехники. В отеле «Европа» модернизация уже идёт полным ходом. После обновления номеров приступим к перезапуску ресторана. Долго думали над концепцией, но нашли, на наш взгляд, оптимальный вариант, который точно оценят иркутяне и гости города. В 2022 году масштабная реновация началась и в гостиничном комплексе «Звезда», который также входит в Ассоциацию «Байкальская Виза».

Новый номер категории «Стандарт» в отеле «Европа»

Фото из архива компании

Ещё один объект – отель «Маяк» в Листвянке с великолепным панорамным видом на Байкал – находится в процессе обновления. В прошлом году освежили фасад здания и перезапустили часть номеров. В этом году план по реновации номеров расписываем буквально по дням. Ремонты будем делать поэтажно, принимая во внимание сезонность. Вообще отель «Маяк» в смысле обновлений можно назвать лидером. Год назад там успешно запустили ресторан современной сибирской кухни «VYЮГА».

Обновленный ресторан «VYЮГА» в отеле «Маяк» в Листвянке успешно стартовал год назад

Фото из архива компании

В этом году на летний период будет работать в новом формате бар «Маяковский», который находится на седьмом этаже отеля. В Листвянке, если честно, вечером совсем некуда пойти, и летом, когда там тысячи туристов, это становится огромной проблемой. Мы решили создать место очень хорошего уровня, точку притяжения для всех гостей Листвянки.

Бар «Маяковский» в Листвянке будет этим летом работать в новом формате

Фото из архива компании

Значит, рынок гостеприимства в целом привлекательный, если вы в него инвестируете?

– Если говорить о дальнейшем развитии гостиничного бизнеса в Иркутске, то, по мнению нашей экспертной команды, эта ниша уже переполнена. На рынке сложилась высококонкурентная среда. Если посмотреть, то за последние 5-8 лет у нас появилось достаточно много новых отелей, которые по сути закрыли все существовавшие прежде пробелы. Инвестору стоит хорошо подумать, прежде чем заходить на этот рынок сейчас. Окупаемость отеля – 10-15 лет в зависимости от категории: чем она выше, тем дольше срок окупаемости. Нельзя не учитывать и постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка. Но это не значит, что не нужно развиваться и поднимать уровень сервиса в существующих гостиницах.

Мы исходим из того, что Иркутск, несмотря на некоторые… шероховатости, в сложившихся после февраля 2022 года обстоятельствах имеет не просто шансы, но буквально обязательства стать одной из основных точек притяжения внутреннего туризма.

Во-первых, о каких шероховатостях вы говорите? Во-вторых, это и есть ваш прогноз по развитию рынка?

– Чтобы полноценно именоваться ещё одной столицей внутреннего туризма, наряду с Петербургом, Владивостоком или Алтаем, нам нужно привести в порядок инфраструктуру. Конечно, все, наверное, заметили очень оперативную реакцию властей и дорожников на «растаявший» асфальт на бульваре Гагарина этой весной, например… Если в начале апреля туда было стыдно туристов везти, то теперь – дорога в порядке. Однако таких – требующих решения (и срочного) – проблем хватает. Иркутск – город, несомненно, красивый, самобытный, но, чтобы сюда хотелось возвращаться, этого недостаточно. Как и усилий бизнеса, работающего в индустрии гостеприимства. Хотелось бы большего внимания федеральных властей, федеральных компаний. Возможно, для этого не хватает каких-то масштабных мероприятий – одними «Звёздами на Байкале» мы тут точно не обойдёмся. Поэтому, возвращаясь к вашему второму вопросу, – моё видение развития рынка складывается из того, что, если мы хотим туриста возвращающегося, туриста, который не посещает Иркутск вынужденно, как промежуточный пункт на пути к Байкалу, а едет именно сюда, осознанно, – нужно сообща создавать для этого условия. Но турпоток будет расти, так или иначе. Особенно если федеральный центр оставит хотя бы частичное субсидирование авиаперевозок, чтобы избежать роста цен на билеты.

В ассоциацию «Байкальская Виза» входят 4 отеля, 10 ресторанов, 2 теплохода и туристическая компания

Фото из архива компании

«Главное – чтобы вкусно было»

В Ассоциацию входит 10 ресторанов, и все они разные по тематике. Поэтому тем более интересно узнать: заведения какого профиля не хватает в нашем городе?

– Ресторанный рынок у нас весьма конкурентный, но сказать, что в Иркутске избыток заведений, я не могу. Важно понимать, что сейчас в ресторанной индустрии мы наблюдаем следующую картину: выручка растёт, но маржинальность бизнеса снижается. Это, безусловно, является отражением покупательской способности гостей. Тем не менее, на мой взгляд, успех будет иметь практически любое заведение, в котором понимают, для кого оно работает, и где вкусно.

И тем не менее, на смену ресторану «Узбекистон» приходит ресторан BUTIN с вполне конкретной концепцией.

– Я же сказал – «где вкусно». Тут вкусно – по-моему, это ключевой элемент любой концепции. Но вообще, да, приятно сознавать, что Ассоциация «Байкальская Виза» вновь удивляет коллег по цеху, да и всех иркутян. Мы запустили ресторан ещё в апреле в тестовом режиме. Так часто делают профессиональные рестораторы. Тестовый режим – возможность отточить меню, докрутить рецептуру соусов, узнать мнение постоянных гостей и к официальному открытию заведения довести всё практически до идеального состояния.

Так что же в нём особенного?

– Это, насколько я знаю, единственное в регионе заведение, располагающее не только грилем, но и смокером. Смокер – это профессиональная дровяная коптильня. Конкретно этот был эксклюзивно спроектирован и построен для помещения ресторана, который располагается в старинных винных подвалах, принадлежавших иркутскому купцу и меценату Михаилу Бутину. Цикл приготовления в смокере – до 20 часов.

А что там готовят?

– В первую очередь, всевозможные блюда из мяса и птицы. Но вообще, можно и рыбу, и морепродукты, и даже овощи. За счёт низкой температуры внутри смокера любые блюда сохраняют всю сочность. Я пробовал. Не раз уже, если честно. Это, правда, невероятно вкусно!

На этой ноте вроде бы и закончить хочется… Так что последний вопрос: что дальше? Куда будет идти, в каком направлении будет развиваться Ассоциация «Байкальская Виза»?

– Мы делаем серьёзную ставку на так называемый MICE-туризм, то есть объединение дел с отдыхом. Это направление последние два года показывает взрывной рост. Ещё одно направление с мощным потенциалом, уже не тематическое, а географическое, – это Байкальск. Государство вкладывает в его развитие огромные ресурсы, не только финансовые. У нас там расположен один из отелей – «Белый Соболь». Сейчас принято считать, что Байкальск – это исключительно зимний формат отдыха, связанный с горнолыжным курортом «Гора Соболиная». Но, уверяю вас, это не так. Пытаясь нивелировать сезонность, мы на лето запустили на территории отеля бассейн. И нашим гостям это понравилось. Сейчас загрузка летом такая же высокая, как и в зимний период. Развитие в Байкальске – одна из наших стратегических задач на ближайшие годы. Мы рассчитываем, что в горизонте нескольких лет

отелей «Байкальской Визы» там станет больше. Еще одна точка роста – круизы по Байкалу. С учётом того, что у нас в собственности есть несколько теплоходов, причём один из них – «Губерния» – премиального уровня, полагаю, данное направление мы тоже будем развивать.

Хотя, знаете, не могу назвать направление, которое мы не будем развивать. Потому что, если ты входишь в число лидеров и намерен эту позицию сохранить, развиваться просто необходимо. Одна из стратегических задач «Байкальской Визы» – вывести индустрию гостеприимства на Байкале на максимально высокий уровень. И у нас есть понимание, что нужно для этого делать. Довольствоваться тем, что есть, – не моя история. Моя история – это движение, которое вдохновляет открывать новые горизонты успеха!