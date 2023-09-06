Зеленый вопрос. Почему ландшафтный дизайн – это не только про красоту и ликвидность

«Без ландшафта даже шикарный дом выглядит убого», – убеждена дизайнер Ольга Викулова. Руководитель проекта «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов считает так же: «Задача ландшафтного дизайна – максимально подчеркнуть архитектурные особенности дома». Вместе с Ольгой и Дмитрием мы прогулялись по улицам загородного поселка с поэтичными названиями Земляничной Росы, Рябинового Заката, посмотрели на реализованные проекты и обсудили самые удачные решения.
Думать заранее
Работа над ландшафтным дизайном в поселке «Патроны Парк» начинается еще на этапе создания эскиза дома. «Мы проектируем дом вместе с рельефом, сразу продумывая, как его обыграть. Дренажи, уклоны, подпорные стенки, выравнивание, ступеньки – все это нужно закладывать в проект на первоначальной стадии, – говорит Дмитрий Кузнецов. – Тогда и у нас, и у заказчика формируется целостная картинка архитектуры дома вместе с ландшафтом. Это принципиально важно».
По словам Дмитрия, довольно часто – особенно когда рельеф сложный – основные строительные работы по ландшафту выполняются еще до посадки дома на участок. «Если не построить подпорные стенки, не сформировать ливневые потоки, вода будет подмывать фундамент. Мы еще не построим дом, а он уже будет разрушаться», – говорит он.
Такой подход к работе с ландшафтом, по опыту дизайнера Ольги Викуловой, – скорее исключение, чем правило для загородных проектов. «О ландшафтном дизайне чаще вспоминают, когда уже построили дом. Хотя начинать работу с рельефом, с дополнительными хозяйственными постройками, благоустройством, инженерией логично заранее».
Главное – проект
Дмитрий Кузнецов убежден: залог успешного ландшафтного дизайна – в проекте. «Не всем очевидно, что его нужно делать. А это задача №1. Нельзя заниматься ничем: ни стройкой, ни благоустройством, ни дизайном, ни ландшафтом – без проекта».
По словам Ольги, проектирование начинается с обстоятельного разговора с заказчиками о функционале участка. «Мы соединяем наиболее посещаемые объекты, продумываем сценарии жизни, зонирование. Я задаю уточняющие вопросы, направляю. Например, продумываем террасу – спрашиваю: как часто вы туда будете выходить? Пить кофе? Загорать? Устраивать семейные обеды? И так – во всем».
Реализовывать проект благоустройства участка и ландшафтного дизайна можно самостоятельно, а можно доверить эту работу профессионалам. «Для заказчиков важно, что мы работаем комплексно: с отделкой, инженерией, архитектурой, интерьером. Ландшафтный дизайн, благоустройство при таком подходе подчинены общей архитектурной концепции поселка, позволяют подчеркнуть особенности дома, – говорит Ольга. – Здесь дело не только и не столько в красоте, сколько в функциональности».
Выгодная естественность
Ландшафтный дизайн – удовольствие не из дешевых, иногда сумма вложений в благо-
устройство премиального уровня сопоставима со стоимостью самого дома. Но все можно реализовывать этапами, считает Ольга. «Если нет финансовой возможности сделать всё и сразу, можно двигаться постепенно. Самый важный этап – террасирование, водоотведение, освещение. А потом уже можно добавлять всю остальную «начинку», ориентируясь на свой кошелек».
Например, облицовка подпорных стенок кирпичом или гранитом сразу удорожает проект. «Есть более бюджетные и не менее симпатичные варианты, например, сделать подпорные стенки из шлифованного бетона или использовать металлические панели, – поясняет Ольга. – Можно максимально сохранить лесные участки, высадить клевер, а не злаковый газон – это тоже будет гораздо дешевле».
К слову, природность, естественность, функциональность – это не только более выгодно, но и модно. Альпийские горки и пышные клумбы больше не в тренде. «Естественность и отказ от излишеств, вычурности определяется не только концепцией «поселка в лесу». Это – общемировая тенденция», – говорит Дмитрий Кузнецов.
Обслуживать придомовой участок жители поселка «Патроны Парк» могут сами, а могут обратиться в сервисную компанию. Специалисты сэкономят время, сделав всё необходимое: от чистки кровли и водостоков до стрижки газонов – профессионально, качественно и в срок.
5 решений для ландшафтного дизайна
За плечами дизайнера Ольги Викуловой – уже более 40 проектов в поселке «Патроны Парк», не считая общего благоустройства. Работает дизайнер комплексно, учитывая концепцию всего поселка: многие элементы повторяются из объекта в объект, хоть и реализуются в каждом случае индивидуально. Мы попросили Ольгу рассказать о самых интересных решениях.
1. Живая изгородь
Концепция поселка предусматривает открытость и отсутствие глухих заборов в фасадной части домов – их можно возвести лишь в приватной зоне. «Если же возникает желание отгородиться от улицы живой изгородью, можно сделать аллею из елочек: их можно формировать, подстригать. Получится вечнозеленое живое ограждение».
2. Газон из клевера
Белый микроклевер – отличная альтернатива злаковому газону. Требует минимального ухода: его можно и не стричь, и не поливать. «Вырастает мягкий зеленый ковер. Конечно, бегать по нему, играть в футбол не стоит – он восстанавливается, но не активно».
3. Деревья и камни
В оформлении участка стоит использовать природные растения, адаптированные к сибирским условиям: сосны, горные сосны. Органично смотрятся в природном ландшафте и камни. «Такое оформление смотрится интересно и радует глаз круглый год».
4. Отказ от дорогой облицовки
Подпорные стенки совсем не обязательно облицовывать дорогими материалами: кирпичом, гранитом. Если экстерьер позволяет, можно оставить шлифованный бетон. «Обойтись без облицовки можно и в работе над цоколем. Металлические панели – аккуратный и бюджетный вариант».
5. Отсыпная отмостка
Функция отмостки – не дать воде попасть под пятно застройки, под дом. Массивная бетонная конструкция – отнюдь не единственное решение, когда речь заходит о гидроизоляции. «Наша технология – отсыпка мембраны – галькой, тротуарной плиткой. Смотрится аккуратно и не бьет по кошельку».
Парк в лесу
«Поселок «Патроны Парк» неслучайно так называется, – говорит Ольга Викулова. – Сейчас мы благоустраиваем парковую территорию, рассчитанную на жителей разного возраста». Детские площадки, велосипедные дорожки, сцена для кинопросмотров и праздников, зоны выгула собак и кормления белок – и всё это в прекрасном сосновом лесу.
«Патроны Парк» – поселок в лесу. Концепция проекта отражается и в парковой зоне. «Территория парка продумана так, чтобы не испортить лес, – говорит Ольга. – Мы сохраняем естественный покров, грунт, дёрн. Видите – здесь и грибы, и ягоды, и цветы».
Дорожно-тропиночная сеть продумана замкнутым циклом – можно прогуливаться по парку, ходить к заливу, кататься на роликах или велосипедах. «Покрытие дорожек – из разных материалов: есть и бетон, и дерево. Также мы делаем отсыпные тропинки в лесной зоне».
Украшением парка станет оформленный ручей. «Сюда приходят грунтовые и ливневые воды – мы решили обуздать этот поток. Прокопали большой канал, создали русло, оформим его камнями, построим три мостика. Думаем, это место будет пользоваться популярностью у жителей», – рассказывает Ольга.
Особое внимание уделили детям. Для подростков уже возведен небольшой амфитеатр в форме корабля. «На дереве установим проектор, и здесь, на мини-сцене, можно будет проводить мероприятия, смотреть кино или мультфильмы. В зоне зрителей натянем тенты в виде парусов – это станет эффектным завершением всего ансамбля».
Площадка для подростков логично соединяется с игровой зоной для детей младшего возраста. Ребятишек ждет большой домик на дереве и площадка из резинопола с качелями, полосами препятствий и другими развлечениями. А взрослые смогут собираться на главной площади парка – играть в настольные игры, читать, пить чай.
Побеспокоились авторы проекта и о животных. В парке выделена зона кормления белок и специальная зона для выгула собак. Она огорожена прозрачным забором: питомцы смогут гулять там без поводка.
«Общая площадь парковой территории – почти 1,5 гектара, – добавляет Ольга. – Осенью работы по благоустройству основных зон будут завершены».
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