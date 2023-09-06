Зеленый вопрос. Почему ландшафтный дизайн – это не только про красоту и ликвидность

«Без ландшафта даже шикарный дом выглядит убого», – убеждена дизайнер Ольга Викулова. Руководитель проекта «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов считает так же: «Задача ландшафтного дизайна – максимально подчеркнуть архитектурные особенности дома». Вместе с Ольгой и Дмитрием мы прогулялись по улицам загородного поселка с поэтичными названиями Земляничной Росы, Рябинового Заката, посмотрели на реализованные проекты и обсудили самые удачные решения.

Думать заранее

Работа над ландшафтным дизайном в поселке «Патроны Парк» начинается еще на этапе создания эскиза дома. «Мы проектируем дом вместе с рельефом, сразу продумывая, как его обыграть. Дренажи, уклоны, подпорные стенки, выравнивание, ступеньки – все это нужно закладывать в проект на первоначальной стадии, – говорит Дмитрий Кузнецов. – Тогда и у нас, и у заказчика формируется целостная картинка архитектуры дома вместе с ландшафтом. Это принципиально важно».

Дмитрий Кузнецов. Фото А. Федорова

По словам Дмитрия, довольно часто – особенно когда рельеф сложный – основные строительные работы по ландшафту выполняются еще до посадки дома на участок. «Если не построить подпорные стенки, не сформировать ливневые потоки, вода будет подмывать фундамент. Мы еще не построим дом, а он уже будет разрушаться», – говорит он.

Такой подход к работе с ландшафтом, по опыту дизайнера Ольги Викуловой, – скорее исключение, чем правило для загородных проектов. «О ландшафтном дизайне чаще вспоминают, когда уже построили дом. Хотя начинать работу с рельефом, с дополнительными хозяйственными постройками, благоустройством, инженерией логично заранее».

Поселок "Патроны Парк". Фото из архива компании

Главное – проект

Дмитрий Кузнецов убежден: залог успешного ландшафтного дизайна – в проекте. «Не всем очевидно, что его нужно делать. А это задача №1. Нельзя заниматься ничем: ни стройкой, ни благоустройством, ни дизайном, ни ландшафтом – без проекта».

По словам Ольги, проектирование начинается с обстоятельного разговора с заказчиками о функционале участка. «Мы соединяем наиболее посещаемые объекты, продумываем сценарии жизни, зонирование. Я задаю уточняющие вопросы, направляю. Например, продумываем террасу – спрашиваю: как часто вы туда будете выходить? Пить кофе? Загорать? Устраивать семейные обеды? И так – во всем».

Ольга Викулова. Фото А. Федорова

Реализовывать проект благоустройства участка и ландшафтного дизайна можно самостоятельно, а можно доверить эту работу профессионалам. «Для заказчиков важно, что мы работаем комплексно: с отделкой, инженерией, архитектурой, интерьером. Ландшафтный дизайн, благоустройство при таком подходе подчинены общей архитектурной концепции поселка, позволяют подчеркнуть особенности дома, – говорит Ольга. – Здесь дело не только и не столько в красоте, сколько в функциональности».

Поселок "Патроны Парк". Фото из архива компании

Выгодная естественность

Ландшафтный дизайн – удовольствие не из дешевых, иногда сумма вложений в благо-

устройство премиального уровня сопоставима со стоимостью самого дома. Но все можно реализовывать этапами, считает Ольга. «Если нет финансовой возможности сделать всё и сразу, можно двигаться постепенно. Самый важный этап – террасирование, водоотведение, освещение. А потом уже можно добавлять всю остальную «начинку», ориентируясь на свой кошелек».

Поселок "Патроны Парк". Фото из архива компании

Например, облицовка подпорных стенок кирпичом или гранитом сразу удорожает проект. «Есть более бюджетные и не менее симпатичные варианты, например, сделать подпорные стенки из шлифованного бетона или использовать металлические панели, – поясняет Ольга. – Можно максимально сохранить лесные участки, высадить клевер, а не злаковый газон – это тоже будет гораздо дешевле».

Поселок "Патроны Парк". Фото из архива компании

К слову, природность, естественность, функциональность – это не только более выгодно, но и модно. Альпийские горки и пышные клумбы больше не в тренде. «Естественность и отказ от излишеств, вычурности определяется не только концепцией «поселка в лесу». Это – общемировая тенденция», – говорит Дмитрий Кузнецов.

Обслуживать придомовой участок жители поселка «Патроны Парк» могут сами, а могут обратиться в сервисную компанию. Специалисты сэкономят время, сделав всё необходимое: от чистки кровли и водостоков до стрижки газонов – профессионально, качественно и в срок.



Поселок "Патроны Парк". Фото из архива компании

5 решений для ландшафтного дизайна

За плечами дизайнера Ольги Викуловой – уже более 40 проектов в поселке «Патроны Парк», не считая общего благоустройства. Работает дизайнер комплексно, учитывая концепцию всего поселка: многие элементы повторяются из объекта в объект, хоть и реализуются в каждом случае индивидуально. Мы попросили Ольгу рассказать о самых интересных решениях.

1. Живая изгородь

Концепция поселка предусматривает открытость и отсутствие глухих заборов в фасадной части домов – их можно возвести лишь в приватной зоне. «Если же возникает желание отгородиться от улицы живой изгородью, можно сделать аллею из елочек: их можно формировать, подстригать. Получится вечнозеленое живое ограждение».

2. Газон из клевера

Белый микроклевер – отличная альтернатива злаковому газону. Требует минимального ухода: его можно и не стричь, и не поливать. «Вырастает мягкий зеленый ковер. Конечно, бегать по нему, играть в футбол не стоит – он восстанавливается, но не активно».

3. Деревья и камни

В оформлении участка стоит использовать природные растения, адаптированные к сибирским условиям: сосны, горные сосны. Органично смотрятся в природном ландшафте и камни. «Такое оформление смотрится интересно и радует глаз круглый год».

4. Отказ от дорогой облицовки

Подпорные стенки совсем не обязательно облицовывать дорогими материалами: кирпичом, гранитом. Если экстерьер позволяет, можно оставить шлифованный бетон. «Обойтись без облицовки можно и в работе над цоколем. Металлические панели – аккуратный и бюджетный вариант».

5. Отсыпная отмостка

Функция отмостки – не дать воде попасть под пятно застройки, под дом. Массивная бетонная конструкция – отнюдь не единственное решение, когда речь заходит о гидроизоляции. «Наша технология – отсыпка мембраны – галькой, тротуарной плиткой. Смотрится аккуратно и не бьет по кошельку».

Парк в лесу

«Поселок «Патроны Парк» неслучайно так называется, – говорит Ольга Викулова. – Сейчас мы благоустраиваем парковую территорию, рассчитанную на жителей разного возраста». Детские площадки, велосипедные дорожки, сцена для кинопросмотров и праздников, зоны выгула собак и кормления белок – и всё это в прекрасном сосновом лесу.

Ольга Викулова. Фото из архива компании

«Патроны Парк» – поселок в лесу. Концепция проекта отражается и в парковой зоне. «Территория парка продумана так, чтобы не испортить лес, – говорит Ольга. – Мы сохраняем естественный покров, грунт, дёрн. Видите – здесь и грибы, и ягоды, и цветы».

Дорожно-тропиночная сеть продумана замкнутым циклом – можно прогуливаться по парку, ходить к заливу, кататься на роликах или велосипедах. «Покрытие дорожек – из разных материалов: есть и бетон, и дерево. Также мы делаем отсыпные тропинки в лесной зоне».

Парк в поселке "Патроны Парк". Фото из архива компании

Украшением парка станет оформленный ручей. «Сюда приходят грунтовые и ливневые воды – мы решили обуздать этот поток. Прокопали большой канал, создали русло, оформим его камнями, построим три мостика. Думаем, это место будет пользоваться популярностью у жителей», – рассказывает Ольга.

Особое внимание уделили детям. Для подростков уже возведен небольшой амфитеатр в форме корабля. «На дереве установим проектор, и здесь, на мини-сцене, можно будет проводить мероприятия, смотреть кино или мультфильмы. В зоне зрителей натянем тенты в виде парусов – это станет эффектным завершением всего ансамбля».

Парк в поселке "Патроны Парк". Фото из архива компании

Площадка для подростков логично соединяется с игровой зоной для детей младшего возраста. Ребятишек ждет большой домик на дереве и площадка из резинопола с качелями, полосами препятствий и другими развлечениями. А взрослые смогут собираться на главной площади парка – играть в настольные игры, читать, пить чай.

Побеспокоились авторы проекта и о животных. В парке выделена зона кормления белок и специальная зона для выгула собак. Она огорожена прозрачным забором: питомцы смогут гулять там без поводка.

«Общая площадь парковой территории – почти 1,5 гектара, – добавляет Ольга. – Осенью работы по благоустройству основных зон будут завершены».

Парк в поселке "Патроны Парк". Фото из архива компании

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