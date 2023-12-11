«Самое время расти вглубь», – Дмитрий Кузнецов, MetaEstate, об итогах года для компании

В периоды неопределенности, когда «расти вширь» не получается, самое время заняться качеством, обратить внимание на нюансы и вывести продукт на новый уровень, убежден девелопер Дмитрий Кузнецов. Сегодня в работе у его компании MetaEstate – сразу несколько загородных проектов. Об итогах года и планах на 2024-й Дмитрий рассказал Газете Дело.

Дмитрий Кузнецов. Фото А. Федорова

Новый продукт в девелопменте

«Патроны Парк» – «поселок в сосновом лесу» – строится на 19-м километре Байкальского тракта. В 2023 году девелопер планировал завершить строительство домов, но экономическая ситуация скорректировала планы. В период неопределенности многие клиенты решили отложить стройку.

«Дом – это не продукт первой необходимости, не то, на что нужно тратить деньги безотлагательно. Рынок накренился, можно сказать, “лежит на боку”. Поэтому дома строятся, но не так быстро, как мы рассчитывали: за год мы возвели половину от запланированного», – делится Дмитрий.

Впрочем, даже когда последний дом в поселке будет построен, проект нельзя будет считать завершенным, считает девелопер: «Такой проект сложно завершить в принципе. Ведь наша работа не заканчивается со строительством домов. Далее нужна отделка, благоустройство. Настоящая стройка начинается после завершения строительства».

Подход к девелопменту, по словам Дмитрия, серьезно изменился за последние годы. Если раньше казалось, что задача компании – построить «коробки», а дальше покупатели разберутся сами, то теперь работает совершенно иная логика.

«Люди, конечно, справятся, но это уже не будет так круто, концептуально, комфортно, – считает девелопер. – Мы поняли, что должны предлагать другой продукт – готовый поселок, готовые дома, с благоустройством, с отделкой. Но сегодня даже этого недостаточно: покупать продукт без сервиса – бессмысленно. Сегодня для нас продукт в девелопменте – это поселок с сервисом. К этому мы идем».

Патроны Парк. Фото из архива компании

Благоустройство меняет «картинку»

В 2023 году работ по благоустройству в поселке было сделано немало. У девелоперской компании есть надежный партнер, оказывающий такие услуги жителям. Формат коммерческого партнерства, в котором MetaEstate работает не первый год, в очередной раз доказал свою эффективность.

«Мы находим проверенные компании – профессионалов в своей сфере, от отделки до инженерии, заключаем долгосрочные соглашения и помогаем найти заказчиков в «Патроны Парке», – поясняет Дмитрий. – Жителям удобно: все услуги – в одном месте и по комфортной цене. Партнерам – тоже: объем работ большой и сосредоточен в поселке. Можно выстроить логистику, удобный производственный график и предложить хорошие условия».

Проведенное в уходящем году благоустройство уже значительно изменило внешний вид «Патроны Парка». «Качество картинки, восприятие архитектуры в поселке сильно меняется. Одно дело – просто симпатичный дом и совсем другое – дом с благоустройством, с ландшафтным дизайном. Выглядит совсем иначе. И, конечно, все это в итоге повышает капитализацию, ликвидность недвижимости».

Продолжается работа и над благоустройством общественных территорий поселка, над созданием социальной инфраструктуры. В этом году компания плотно занималась парковой территорией. «Основное: дорожки, зоны отдыха, площадки для детей и подростков, зону выгула собак – мы сделали, остались последние штрихи. Весной почистим подлесок, сделаем более парковый ландшафт, чтобы можно было гулять по всей территории. Продолжим парк благоустраивать и совершенствовать».

Патроны Парк. Фото из архива компании

В планах на следующий год – общественно-деловая застройка. По словам Дмитрия, на территории перед въездом в «Патроны Парк» должны появиться новые инфраструктурные объекты: спортивный и спа-центр с одной стороны, магазин и кафе – с другой. «Планируем за зиму провести экспертизу проекта и затем выйти на стройку. Возводить объекты будем на свои деньги: кредиты сейчас брать невыгодно».

Инженерия для микроклимата

Работая над продуктом «вовне», девелопер не забывает и о «внутренней начинке» домов, особое внимание уделяя инженерной составляющей. «С нашим партнером по инженерии мы в этом году совершили качественный скачок, – делится Дмитрий. – Мы предлагаем концепцию энергоэффективных домов – продуманную, проработанную, безупречную с точки зрения микроклимата. Получается очень хорошо и качественно, но мы не стоим на месте: внедряем новые решения».

Одно из них – интеллектуальное управление. В отличие от системы умного дома, которая стоит порой немалых средств и требует особых знаний в программировании для настройки и пользования, предложение MetaEstate более доступно по цене и понятно для домовладельца. «Мы выискиваем те системы и инструменты, которыми удобно пользоваться человеку и которые не стоят космических денег. Хотя в любом случае автоматизация, конечно, требует вложений», – говорит Дмитрий.

Первое, что предлагает MetaEstate, – это система микроклимата, отопления, вентиляции, датчиков протечки. Все это работает на базе системы Larnitech. Это готовое, «коробочное» решение, по словам Дмитрия, не только удобно с точки зрения управления, но и выгодно финансово.

Для освещения используют другую систему – DALI. Она интересна по двум причинам: во-первых, меньше проводов: не нужно тянуть со щита провод к каждой лампочке, во-вторых, DALI позволяет управлять светильниками не только в режиме «включить-выключить».

В DALI отлично реализована функция диммирования, благодаря этому, источник света может быть либо функциональным, либо декоративным. В зависимости от яркости можно менять атмосферу», – поясняет Дмитрий. Кроме того, есть возможность управлять световыми сценами, «привязывая» к разным кнопкам свои сценарии.

Патроны Парк. Фото из архива компании

Сервис для каждого

Сегодня в «Патроны Парке» живут уже 60 семей. Об управлении поселком в MetaEstate побеспокоились заранее. Девелоперу важно было сохранить изначальную идею, концепцию, создать жителям комфортные условия. «Мы изучили рынок, посмотрели самый передовой и адекватный с точки зрения цены и качества опыт. Обратили внимание на формат сервисной компании, который реализовали коллеги-девелоперы в Новосибирске».

По словам Дмитрия, «Патроны Парк» – мультисоциальный поселок: жители объединены здесь не столько «по кошельку», сколько по менталитету: всем по душе идеи органической архитектуры, экологичности, сохранения леса. Здесь есть как элитные коттеджи на 600 кв. м с большими участками, так и вполне бюджетные дома площадью 120 «квадратов».

«Разным людям нужен разный сервис, – поясняет Дмитрий. – Поэтому мы разделили управление поселком на две части. Первая – это необходимый минимум: уборка дорог, вывоз мусора, эксплуатация сетей водопровода, канализации, которые обеспечивает ТСН. В месяц для дома с участком 10 соток «коммуналка» выходит в среднем 3600-3800 рублей. Дополнительные услуги жителям – уборка снега на участке, стрижка газона и прочее – предоставляет сервисная компания».

Патроны Парк. Фото из архива компании

Галерея современной архитектуры

Еще один загородный проект MetaEstate, к которому девелопер приступил в прошлом году, – «Кандинский». Расположенный на 34 км Байкальского тракта, поселок с современной архитектурой подходит и для постоянного проживания, и для досугового загородного дома, куда можно уехать на время отпуска или на выходные.

«Кандинский» строится на уникальном участке с собственной тихой набережной. По словам Дмитрия, это будет такой же цивилизованный, как и «Патроны Парк», поселок: с водопроводом, канализацией, подземной разводкой электроэнергии, грамотной планировочной организацией пространства и, конечно, единой архитектурной концепцией.

«Современная архитектура чрезвычайно актуальна и востребована, – говорит автор проекта. – Однако строить такой дом в окружении старой или хаотичной застройки не имеет смысла. В «Кандинском» все дома будут радовать глаз адептов современного дизайна».

Освоение поселка началось с инвестиционного проекта: строится целая улица из 22 современных, стильных домов. Сейчас заканчивается отделка фасадов, на следующий год запланированы сети и благоустройство. Улица будет готова к осени 2024 года. «Начато строительство второй очереди – это ещё одна улица. А на третьей возводятся дома по индивидуальным проектам, под заказчика», – делится Дмитрий.

По его словам, каждая улица в «Кандинском» – это самостоятельная очередь: так строительство очередной следующей улицы не мешает комфортно жить тем, кто уже построился.

Поселок "Кандинский". Фото из архива компании

Работать над качеством

К кризисным явлениям, которые в очередной раз задели рынок недвижимости, Дмитрий Кузнецов относится философски. Говорит: раз на текущем рынке нет объективной возможности расти вширь, наращивать объемы строительства, нужно расти вглубь, заниматься детализацией – той самой скрупулезной работой, до которой в обычной гонке, как правило, не доходят руки.

«Сейчас есть возможность поработать над качеством, позаниматься нюансами – и в инженерке, и в отделке, и в строительстве, и в сервисе. Чтобы продукт целиком довести до более совершенного состояния, – делится планами девелопер. – Это интересно с точки зрения развития бизнеса, эволюции продукта. Хочется выйти на новый уровень, продавать гораздо более готовую «картинку». И у нас все для этого есть».

Поселок по фэн-шуй. Каким будет новый проект MetaEstate

Помимо «Патроны Парка» и «Кандинского», MetaEstate работает над еще одним поселком. Он расположится в трех километрах от Пивоварихи, на берегу Ушаковки, и рассчитан на 120 домов. Сейчас решаются вопросы коммунальной инфраструктуры: водопровода, канализации, электричества, разрабатывается концепция проекта. На строительство MetaEstate планирует выйти весной.

Как рассказал Дмитрий Кузнецов, в основе нового поселка – концепция фэн-шуй. «С этой точки зрения место – идеальное: красивое, уединенное, закрытое. С севера гора, на юге – красивая долина, слева направо течет река». Для нового поселка девелопер продумывает новые технологии строительства и архитектурное решение – Дмитрий называет его «сибирским минимализмом». «Берем органическую архитектуру и превращаем ее в современный “тёплый” минимализм. В моей голове это очень хорошо «бьётся» с сибирским стилем: здесь всегда строили максимально утилитарно и надёжно, чтобы голова ни о чем не болела. Так будем строить и мы».

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