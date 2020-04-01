ИНК приобретет оборудование для больниц Иркутска и Усть-Кута, необходимое пациентам с коронавирусом

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) приобретет оборудование для больниц Иркутска и Усть-Кута, чтобы помочь пациентам в борьбе с тяжелыми осложнениями, возникающими при коронавирусной инфекции COVID-19, сообщают в компании.

В частности, компания готова приобрести аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), бронхоскопы и оборудование экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности. В настоящее время определяется спецификация оборудования для закупки.

Поставка оборудования планируется в Иркутскую городскую клиническую больницу №10 и Усть-Кутскую районную больницу.

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – крупнейший частный производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири. Предприятие проводит геологическое изучение, разведку и разработку 49 участков недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. Компания основана в 2000 г. иркутскими предпринимателями, основные акционеры – председатель совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых. ИНК является крупнейшим налогоплательщиком региона, головной офис расположен в Иркутске. Налоги и платежи компании в консолидированный бюджет Иркутской области с 2011 г. составили 84 млрд рублей.