Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 05.06.2020 г. (тыс. руб./кв. м)

Ресторанному бизнесу рубят «хвост» по частям. Какой общепит мы получим после пандемии коронавируса?

Почти 1400 кафе и ресторанов работали в Иркутске до пандемии коронавируса. В основном, это – субъекты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. Сколько из них «доживёт» до отмены антивирусных ограничений, учитывая тот факт, что предприятия общепита включили только в третий этап выхода из режима самоизоляции? Газета Дело пообщалась с представителями ресторанного бизнеса (ещё до того, как было решено продлить ограничительные меры в регионе до 14 июня) и выяснила, что их сейчас волнует, какую помощь они получили от государства и каким образом сами удерживают свой бизнес на плаву, а также – каким видят будущее общепита в Иркутске.