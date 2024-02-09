«Компания, как хорошая машина, уже работает сама», – Сергей Меркурьев, директор «СтройПроектСервис»

В далеком уже 2008 году сравнительно небольшая фирма «СтройПроектСервис» получила свой первый субподряд на дорожных работах. По итогам года 2023 объемы строительства, выполненного компанией, шагнули за отметку 20 миллиардов рублей. Что служит топливом для такого ускорения? «Репутация и особое отношение к людям», – считает генеральный директор «СтройПроектСервис» Сергей Меркурьев.

Сергей Андреевич, вы работаете в «СтройПроектСервис» практически с самого начала. Почему именно эта компания?

– Я пришел в компанию в 2008 году студентом. Мой преподаватель предложил поработать здесь летом, на практике. Работать можно было всего полдня, офис в трех минутах от дома, даже деньги какие-то платили, тысяч 10, кажется, – что еще студенту надо? В процессе стало интересно – и я остался.

В 2008 году «СтройПроектСервис» был подрядчиком на дорожных объектах. Сегодня у компании десяток сложнейших проектов в нескольких регионах. Делать карьеру в условиях такого стремительного роста сложнее или проще, чем в предприятиях, которые уже вышли на плато?

– Честно говоря, мне не с чем сравнивать: «СтройПроектСервис» – мое первое и единственное место работы. Я привык, что мы каждый год растем, что это непрерывный процесс, и те объемы, которые лет пять назад казались огромными, теперь воспринимаются не такими уж и большими. Сегодня наш уровень – проекты стоимостью от 2-3 миллиардов рублей и выше. Конечно, чем значительнее проект, чем их больше, тем выше ответственность. С другой стороны, – скажу, наверное, парадоксальную вещь – маленькие объекты строить сложнее: они крайне чувствительны к точности планирования, бюджетирования, своевременности поставок. Даже небольшой просчет, изменение цены может повлиять на рентабельность. На значительных объемах аналогичная дельта будет не так заметна. На большом проекте работа есть всегда – если где-то простой из-за того, что, скажем, задержали строительный материал, то можно заняться другим участком. На маленьком так не получится.

Какой проект компании вы бы назвали наиболее значимым?

– Лично для меня таким стал ЛЭС НПС-9 «Транснефть Восток». ЛЭС (линейно-эксплуатационная служба) – это вспомогательный инфраструктурный объект для нефтеперекачивающей станции. Мы занимались эстакадами, теплосетями, водоснабжением, строили пожарную станцию, вахтовое жилье для рабочих. Это был один из первых объектов общестроя для нашей компании – до того времени предприятие занималось в основном дорожными работами. А я руководил стройкой и большую часть времени прожил на площадке – в 140 километрах от Киренска. Неоценимый опыт.

Фото из архива компании

А для компании наиболее значимы, наверное, те объекты, что мы строим сегодня. Например, «Восток Ойл». Необходимо построить 100 километров нефтепровода на мысе Диксон. Для страны это стратегически важно. К «Восток Ойлу» приковано внимание правительства, бизнеса, проект на контроле у президента.

То, что его доверили нам, – показатель нашей квалификации. Работа на севере, в условиях автономии, – одно из наших конкурентных преимуществ. Но там – автономия полная. Заполярье. Завоз материалов, техники, оборудования, продуктов – баржами в ограниченный период навигации. То есть надо купить и доставить объем груза примерно на полгода работы вперед. Строить можно только зимой, потому что летом передвигаться на тяжелой технике по тундре запрещает природоохранное законодательство. Соответственно – полярная ночь, морозы, метели. Метет зимой примерно треть времени, сугробы по 3-4 метра высотой, поэтому борьба со снегом – это отдельное направление работы. Примерно, как у нас в области сведение леса. Только от деревьев площадку очищают один раз, а убирать снег приходится постоянно.

Такие условия предъявляют особые требования и к организации работы, и к квалификации работников, и к их психологической устойчивости (работать несколько месяцев без солнца – само по себе тяжело), и к обеспечению безопасности и быта сотрудников.

Фото из архива компании

Назову еще один проект – обогатительная фабрика для структуры УГМК в Свердловской области. На ней будут перерабатывать руду Волковского месторождения в медный концентрат. Это выход на совершенно новый для нас уровень компетенций. Впервые компания будет сдавать завод «под ключ»: более 70 тысяч квадратных метров цеховых корпусов, складов, нескольких галерей конвейеров с монтажом и подключением оборудования.

У «СтройПроектСервиса» есть собственная промбаза, которая обеспечивает компанию всем необходимым – от металлоконструкций до вахтовок и мебели для них. Чем продиктован такой подход, почему решили не отдавать вспомогательные производства на аутсорсинг?

– Мы начали развивать это направление три года назад. В Жилкино у нас целый индустриальный парк, несколько современных цехов. Еще есть мощности, обеспечивающие инертными и строительными материалами.

Во-первых, надежнее рассчитывать на себя. Всегда есть риск, что сторонний подрядчик подведет, а это, в свою очередь, может оказаться критичным для реализации наших собственных проектов. Когда сам занимаешься всем циклом – от проектирования до конечного продукта, – можно контролировать и качество, и соответствие потребностям, и сроки.

Фото из архива компании

Во-вторых, своя промбаза позволяет более гибко расставлять приоритеты, менять очередность заказов – в зависимости от потребностей. Наконец, таким образом мы создаем дополнительные рабочие места – в цехах, на заводах работает порядка 500 человек. Помимо прочего, наш индустриальный парк в Жилкино – еще и база для практического обучения молодежи, в том числе для наших предприятий.

Эти мощности работают только на потребности «СтройПроектСервиса» или выполняют заказы для других организаций тоже?

– На самом деле, мы так быстро развиваемся, что успеть бы самих себя обеспечить. Но, например, для «Газпромнефть-Хантос» – одного из крупнейших добывающих предприятий в структуре «Газпром нефть» – мы строим капсульный модуль общежития для инженерного состава, работающего на месторождении. Это уникальный проект и для заказчика, и для нас: ультрасовременные материалы, необычная архитектура, напоминающая соты, энергоэффективные технологии. В комплексе будет 260 модулей индивидуального отдыха с системой «умный дом», с биодинамическим освещением, имитирующим свет солнца с рассвета и до заката. Над ним работали наши архитекторы, дизайнеры, технологи. Конструкции, из которых он состоит, проводятся на наших мощностях.

Сдавать объект будем летом – сейчас он готов процентов на 70. Проект дорогой, но недропользователи идут на такие решения, чтобы привлекать квалифицированный персонал на вахту. Уже невозможно конкурировать одними зарплатами, на первый план выходят условия труда.

Фото из архива компании

Насколько сложно выходить на новые рынки, новых заказчиков?

– Сложнее всего, думаю, было на старте, в первые 5-7 лет: выжить, справиться с кризисами – там был и 2008, и 2014, – показать всем, что мы можем и умеем. Сегодня мы вышли на тот уровень, когда компания, как хорошая машина, работает сама. «СтройПроектСервис» хорошо знают крупнейшие заказчики в стране, пусть мы и не на слуху в Иркутске. Все механизмы, все процессы построены, отлажены, и теперь главное – не мешать.

Безусловно, тут важна и репутация компании. Наш принцип – всегда, в любых обстоятельствах завершать объекты в срок. Были примеры, когда мы даже уходили в некоторый минус, но доводили объект до конца, потому что в стратегической перспективе репутация дороже. С этой точки зрения, 2022 год выдался очень непростым – никто не предполагал, что резко вырастут цены, что придется искать замену привычным поставщикам. Но справились, нашли аналоги (кстати, качество китайской спецтехники, вопреки стереотипам, прошло проверку и экстремальным климатом, и эксплуатацией), провели переговоры с заказчиками – и работаем в графике.

У нас есть цель: войти в десятку крупнейших строительно-монтажных компаний страны. И, учитывая, что последние 4-5 лет мы растем на 20-25 процентов в год, эту планку возьмем в ближайшем будущем.

Фото из архива компании

Сергей Андреевич, знакомясь с компаниями, мы задаем традиционный вопрос: что делает ваше предприятие уникальным? На ваш взгляд – что?

– Отношение к людям. Купить технику может любой – это не проблема. Даже в условиях санкций. Главное, кто будет на ней работать.

Людей необходимо ценить – думаю, мы поняли это одними из первых. Именно это стало нашим преимуществом на дефицитном кадровом рынке. И вопрос не только в зарплатах, хотя у нас, например, есть своя внутренняя тарифная сетка, согласно которой каждый работник со временем, выполняя определенные показатели, даже оставаясь в одной должности, переходит с уровня на уровень с более высокой зарплатой и другими привилегиями.

Мы выращиваем своих специалистов, даем им возможности карьерного развития. Ключевые должности – а по мере роста компании открываются новые вакансии – стараемся заполнять своими людьми, которые выросли вместе с нами. Поэтому каждый чувствует свою причастность к делу. Я помню, каким пришел сюда 15 лет назад – меня взяли без опыта, всему научили, дали шанс. И стараюсь сам так же относиться к людям. Мне важно, чтобы человеку было интересно то, что мы делаем, чтобы он этим горел. А опыт – дело наживное, он придет со временем.

Фото из архива компании

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

Сегодня «СтройПроектСервис» – это:

4775 сотрудников;

1508 единиц техники;

десятки проектов общей стоимостью свыше 35 миллиардов рублей в разных регионах страны (обустройство месторождений, строительство заводов, административно-бытовых жилых комплексов, рабочих городков, дорог, локальных нефте- и газопроводов);

собственные производственные базы – в Иркутске, Братске, Тюмени, Новом Уренгое, Тынде;

завод нерудных материалов, асфальто-бетонный завод и завод по переработке резины и производству резиновой крошки;

индустриальный парк «Жилкино» и база «Боково», где находятся ремонтные боксы, цех металлоконструкций и СИП-панелей, цех по пескоструйной обработке, покрасочный цех, цех для производства вагон-домов и быстровозводимых модульных зданий, мебельный цех.

Фото из архива компании

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Компанию «СтройПроектСервис» лучше знают за пределами Иркутска, чем в городе, где она основана и где находится ее головной офис. Почему с самого начала предприятие ориентировалось на северные территории? Что стало поворотным моментом в развитии компании? И какие отрасли «СтройПроектСервис» рассматривает сегодня как перспективные для промышленного строительства? Об этом рассказал учредитель компании и председатель совета директоров Алексей Герьятович.

Вячеслав Субботин приехал в Иркутск из Забайкальского края в 2015 году. Молодой человек только окончил вуз, получив специальность инженера. Знакомые посоветовали пойти в «СтройПроектСервис», сказав, что здесь дают дорогу молодым. Так и вышло: за годы работы Вячеслав прошел путь от машиниста экскаватора до главного инженера – рос вместе с компанией. «Когда оглядываешься назад, даже дух захватывает от того, как быстро мы развивались», – говорит он.

Эльвира Богачева, начальник тендерного отдела компании «СтройПроектСервис», пришла работать сюда 11 лет назад. «Тогда это была еще небольшая фирма, строившая дороги на севере, но в разговоре с руководителями стало понятно: компания хочет и будет развиваться», – говорит она. Как изменилось предприятие? С какими вызовами справляется тендерный отдел? И что помогает поддерживать особую – человечную – атмосферу в компании?

«В месяц мы обрабатываем около тысячи резюме и проводим минимум 500 собеседований, – говорит Галина Щербакова, руководитель отдела по подбору персонала компании «СтройПроектСервис». – В 2019 году наша штатная численность была около 3000 человек, а в конце 2023-го – почти 5000». Такой рост, да еще на дефицитном рынке труда, с точки зрения HR, – это непросто, но возможно, если у компании продуманная стратегия.