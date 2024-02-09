«От скорости развития компании порой захватывает дух», – Вячеслав Субботин, главный инженер «СтройПроектСервис»

Вячеслав Субботин приехал в Иркутск из Забайкальского края в 2015 году. Молодой человек только окончил вуз, получив специальность инженера. Знакомые посоветовали пойти в «СтройПроектСервис», сказав, что здесь дают дорогу молодым. Так и вышло: за годы работы Вячеслав прошел путь от машиниста экскаватора до главного инженера – рос вместе с компанией. «Когда оглядываешься назад, даже дух захватывает от того, как быстро мы развивались», – говорит он.

Вячеслав Субботин. Фото из архива компании

– Сейчас «СтройПроектСервис» – это уже заведенная и хорошо работающая машина, которая на всех парах движется к поставленной цели – войти в топ-10 промышленно-строительных компаний страны. Это очень мотивирует. Как я могу такое пропустить?

Мне как инженеру импонирует, что «СтройПроектСервис» постоянно в поиске инноваций – идей, оборудования, технологий. Это не мода. Любое ноу-хау – это прежде всего эффективный инструмент для решения совершенно конкретных задач. Скажем, в свое время мы приобрели роботизированную сварочную установку, которая позволяет, с одной стороны, снять с людей рутинную часть работы, а с другой – обеспечить бесперебойный выпуск стандартных сварных деталей. Сухая антикоррозийная обработка металлоконструкций позволяет добиваться результатов, которые невозможны с жидкими красками – у нас есть целый цех, который развивает это направление.

Мы активно применяем тепляки (теплые ангары) на строительных площадках наших объектов. Обычно их используют для заливки фундаментов зимой, но мы выполняем под куполом все процессы, которые в принципе можно делать под крышей – резку металла, сварку металлоконструкций, сборку, покраску, антикоррозийную защиту. Таким образом мы бережем самое дорогое – здоровье и время наших сотрудников.

Главное – мы выбираем новые технологии не только под актуальные задачи, но и под будущие потребности, с учетом поставленных целей. Мы стараемся не пропускать ни одной заметной выставки и внутри страны, и за рубежом, причем направляем не только руководящий состав, но и персонал среднего звена, квалифицированных рабочих. Важно, чтобы они тоже постоянно расширяли профессиональный горизонт. Например, недавно в Москве проходила выставка технологий сварочно-монтажного производства, где как раз демонстрируются все новинки отрасли, которые сейчас доступны. В конце прошлого года группа сотрудников ездила в Китай на заводы компаний-производителей специальной строительной техники. Не просто для знакомства, а именно с тем чтобы привезти оттуда новые идеи. Чтобы здесь, в нашем городе, в нашем регионе, в нашей стране, мы вышли на принципиально новый уровень промышленного строительства.

Фото из архива компании

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Компанию «СтройПроектСервис» лучше знают за пределами Иркутска, чем в городе, где она основана и где находится ее головной офис. Почему с самого начала предприятие ориентировалось на северные территории? Что стало поворотным моментом в развитии компании? И какие отрасли «СтройПроектСервис» рассматривает сегодня как перспективные для промышленного строительства? Об этом рассказал учредитель компании и председатель совета директоров Алексей Герьятович.

В далеком уже 2008 году сравнительно небольшая фирма «СтройПроектСервис» получила свой первый субподряд на дорожных работах. По итогам года 2023 объемы строительства, выполненного компанией, шагнули за отметку 20 миллиардов рублей. Что служит топливом для такого ускорения? «Репутация и особое отношение к людям», – считает генеральный директор «СтройПроектСервис» Сергей Меркурьев.

Эльвира Богачева, начальник тендерного отдела компании «СтройПроектСервис», пришла работать сюда 11 лет назад. «Тогда это была еще небольшая фирма, строившая дороги на севере, но в разговоре с руководителями стало понятно: компания хочет и будет развиваться», – говорит она. Как изменилось предприятие? С какими вызовами справляется тендерный отдел? И что помогает поддерживать особую – человечную – атмосферу в компании?

«В месяц мы обрабатываем около тысячи резюме и проводим минимум 500 собеседований, – говорит Галина Щербакова, руководитель отдела по подбору персонала компании «СтройПроектСервис». – В 2019 году наша штатная численность была около 3000 человек, а в конце 2023-го – почти 5000». Такой рост, да еще на дефицитном рынке труда, с точки зрения HR, – это непросто, но возможно, если у компании продуманная стратегия.