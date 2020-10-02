Олег Дерипаска: «Оставьте деньги в регионах»

«Наболело», – так можно охарактеризовать риторику выступления основателя компании РУСАЛ и En+ Олега Дерипаски на III Столыпинском форуме, который прошёл в Санкт-Петербурге в сентябре. На панельной дискуссии «Иммунная система мировой экономики» бизнесмен подверг резкой критике политику Центробанка и российской налоговой системы. Самыми цитируемыми заявлениями известного предпринимателя стали фраза о том, что «Надо прекратить кормить Москву», и его предложение оставлять деньги, которые перечисляются в федеральный бюджет в качестве налогов, в регионах присутствия крупных компаний. «А мы уже сами построим там на эти деньги и больницы, и детские сады, и школы, и бассейны», – пояснил Дерипаска.

Олег Дерипаска, основатель компании РУСАЛ и En+

Фото из архива компании

«Скорая помощь» медицине

Непростую ситуацию в российской экономике сегодня принято объяснять «коронакризисом». И у этого, действительно, есть основания. Пандемия COVID-19 застала врасплох многих: к борьбе с новым вирусом оказались не готовы ни люди, ни компании, ни медицина. Лечебным учреждениям не хватало элементарно средств индивидуальной защиты – респираторов, защитных очков, масок, халатов, перчаток, изолирующих костюмов. А решать проблемы нужно было оперативно – буквально «с колес».

Благотворительный фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» одним из первых стал оказывать помощь больницам в Иркутской области, Красноярском крае, Хакассии, Кузбассе – закупил несколько партий средств индивидуальной защиты для больниц. В частности, медучреждения в Иркутске, Братске, Тайшете, Шелехове получили от «Вольного дела» более 450000 средств индивидуальной защиты. Кроме того, фонд передал медицинским учреждениям этих городов четыре современных автомобиля скорой помощи.

О важности мгновенных реакций в фонде знали по опыту борьбы с эпидемией Эбола в 2014-2015 годах. Полученные навыки помогли и весной 2020-го: к коронавирусу в компании РУСАЛ отнестись как к угрозе международного значения – и действовали соответствующе: перевели большую часть сотрудников на удалённый режим работы, обеспечив их средствами связи, а тех, кто остался работать в офисе, обеспечили противовирусными средствами и организовали доставку на работу и домой. Ношение масок на территории промплощадки сделали обязательным: за режимом «одна маска на два часа» строго следили.

Строительство медицинского центра в Братске.

Фото из архива компании

Пора строить больницы

«Скорой» благотворительной помощи, однако, было недостаточно для решения более глобальных проблем. Состояние регионального здравоохранения практически всегда подвергалось критике со стороны населения, при этом на его модернизацию всё равно не хватало средств, даже несмотря на различные нацпроекты. Пандемия COVID-19 только обострила существующие проблемы. И если в областных центрах с наплывом больных еще как-то были готовы справляться, то в отделенных районах к пандемии оказались не готовы ни медперсонал, ни оборудование.

Строительство больниц в рамках частно-государственного партнёрства стало одним из выходов из критической ситуации. Так, Олег Дерипаска инициировал строительство семи современных специализированных медицинских центров на Урале и в Сибири, где в основном сосредоточены производственные мощности РУСАЛа.

Строительство медицинского центра в Шелехове.

Фото из архива компании

Весной предприниматель побывал в регионах присутствия компании, в том числе в Иркутской области, – встречался с губернаторами, чтобы оперативно собрать информацию, что нужно «здесь и сейчас» для борьбы с коронавирусной инфекцией. На встрече с главой Приангарья Игорем Кобзевым обсудили необходимость строительства трёх инфекционных медучреждений в Братске, Тайшете и Шелехове. Инвестором этого проекта выступила компания РУСАЛ.

Сейчас на всех объектах идёт внутренняя отделка и монтаж медицинского оборудования. Корпуса в Братске и Тайшете рассчитаны на 30 мест. В Шелехове стационар разместили на базе бывшей инфекционной больницы площадью 3,5 тыс. кв м, его вместимость – 60 мест. Стоимость шелеховского центра – 499 млн руб., из них 130 млн руб. – затраты на оборудование: компьютерные томографы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, УЗИ, ЭКГ и т.д. Практически вся техника закуплена у ведущих мировых производителей.

Кроме этого, все медучреждения полностью оборудуют по последнему слову антивирусной медицины, и они будут максимально безопасны для врачей и пациентов. В зданиях предусмотрены биобоксы для больных пациентов с отдельными входами с улицы и автономной вентиляцией. Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в палаты. Помещения для больных также оборудуют специальными передаточными окнами – в них будет подаваться пища либо лекарственные препараты: непосредственно в окне их дезинфицируют ультрафиолетом и только после этого они поступят пациенту либо от пациента.

Медицинский центр в Братске.

Фото из архива компании

Инвестиции в кадры

Конечно, в первую очередь новые медучреждения ориентированы на борьбу с распространением коронавируса, но, как только пандемия закончится, их перепрофилируют в высокотехнологичные центры иммунологии со специализацией по диагностике сложных заболеваний. По информации областного минздрава, в них будут развиваться отделения пульмонологии, кардиологии, неврологии и реабилитации.

При этом Олег Дерипаска прекрасно осознает, что только лишь строительством медцентров решить проблему здравоохранения невозможно. Больница – это не только стены и современное оборудование, но и персонал – квалифицированные кадры, способные на этом оборудовании работать. А их в небольших сибирских городах чаще всего просто нет.

– Вы знаете, как в Братске обстоят дела с пульмонологами? – привел пример на Столыпинском форуме Олег Дерипаска. – 220 тысяч человек в городе, ещё 180 тысяч вокруг, ещё Транссиб, а это примерно 100 тысяч, а там на весь город три пульмонолога. Один из них был болен уже в апреле. Я задаюсь вопросом – мы сейчас построим три инфекционные больницы в Иркутской области, что дальше?

Поэтому предприниматель выступил ещё с одной инициативой – чтобы крупный бизнес вкладывался в привлечение в сибирские регионы квалифицированных врачей различных специализаций. Инициативу готов поддержать РУСАЛ – помогать медработникам с подъёмными выплатами, доплатами, а также оплачивать им обучение в магистратуре и другие варианты повышения квалификации.

Тулун: откликнулись на беду

Строительство медучреждений для борьбы с коронавирусом стало не первой инвестицией Олега Дерипаски в систему здравоохранения региона. В прошлом году РУСАЛ, как и многие другие крупные компании, откликнулся на беду, случившуюся в Тулуне: у компании нет и не было активов на территории города, но такая трагедия чужой не бывает.

Наводнение буквально разрушило инфраструктуру города. Отстраивали «всем миром»: кто-то возводил жилье, кто-то – школы. Благотворительный фонд Олега Дерипаски профинансировал строительство детской поликлиники. Трёхэтажное здание, соответствующее всем современным стандартам, возвели, оснастили и сдали в эксплуатацию меньше чем за год: проект учреждения был создан в декабре 2019 года, к его реализации строители приступили в феврале 2020-го, а в сентябре поликлиника начала принимать пациентов.

В учреждении есть кабинеты компьютерной томографии, ультразвуковой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория для гематологического, биохимического и иммунологического исследований крови. Кроме того, работают кабинеты здорового ребёнка, медико-социальной помощи, прививочный и процедурный, а также другие необходимые врачебные кабинеты, есть комната для кормления детей и игровые зоны. Безопасность пациентов обеспечивают наружное и внутреннее видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация и система пожаротушения. Стоимость новой поликлиники со всем необходимым оборудованием оценивается в 100 млн рублей.

По отзывам работников новой тулунской детской поликлиники, для них такой подарок – настоящая роскошь и «рывок» в медицину будущего. Ведь раньше врачи вели приём малышей, мягко говоря, в стеснённых условиях – в единственном на весь город детском медучреждении, где не хватало помещений для специалистов, где также принимали взрослых пациентов, а часть здания и вовсе находилась в аварийном состоянии.

Как отметил губернатор Игорь Кобзев, побывав в тулунской детской диагностической поликлинике накануне открытия, – это первое специализированное медучреждение, построенное в городе за последние 20 лет. Оно обеспечивает доступность медицинской помощи для 2,5 тыс. маленьких тулунчан и, что особенно важно, – для детей с ограниченными возможностями, потому что и само здание, и все помещения в нём, и прилегающая территория приспособлены для маломобильных пациентов.

Опыт волонтерства пригодился РУСАЛу и En+ и во время «разгара» пандемии. В течение двух месяцев добровольцы доставляли на дом пенсионерам – ветеранам своих предприятий – в возрасте 70+ (а это более 10 тысяч человек) продуктовые наборы, чтобы пожилые люди могли соблюдать самоизоляцию.

Жильё «по карману»

Природные катастрофы, эпидемии – жизнь в последние годы преподносит немало неприятных сюрпризов. Но форс-мажоры – не повод откладывать решение текущих острых вопросов. Кризисы приходят и уходят, а базовые потребности остаются неизменными. Например, потребность в жилье. Об этом Олег Дерипаска, в частности, говорил на Столыпинском форуме.

– Я сталкиваюсь с этим в регионах. Люди хотят взять нормальную ипотеку. Почему мы для первички не можем дать 4-5 процентов? Опять какой-то кабализм. Мы заставляем заемщика брать кредит по высоким ставкам, платить высокие проценты. Для чего? Чтобы он потом не смог съездить отдохнуть? Детей в школу отправить? Это же абсурд, – высказал своё мнение предприниматель.

Олег Дерипаска, основатель компании РУСАЛ и En+

Фото из архива компании

Пожалуй, у основателя РУСАЛа есть основания для таких резких высказываний. Ещё в 2011 году Олег Дерипаска инициировал на предприятиях актуальную жилищную программу. В соответствии с её условиями, работники брали ипотеку по сниженной ставке, без первого взноса, на 10 лет, и половину ежемесячного платежа за них платила компания. В 2013 г. программу приостановили из-за кризиса – тем, у кого уже был кредит, продолжали его компенсировать, но новых участников не брали.

В 2019 году Олег Владимирович встретился с Рабочими советами сибирских алюминиевых заводов (они были созданы по инициативе сотрудников заводов для продвижения проектов по совершенствованию производственной деятельности и поддержке социальных программ на предприятиях отрасли) и обсудил, в том числе, наболевший жилищный вопрос. Сотрудники говорили о том, что приобрести квартиру очень сложно, сложно накопить первый взнос, сложно платить всю сумму, даже если стабильная зарплата…

В течение нескольких месяцев уже 2020 года, несмотря на очередной экономический кризис и пандемию, жилищная программа была запущена вновь. Условия у неё более чем привлекательные: ставка 6,25%, без первого взноса, рассчитана на 10 лет, половину платежа платит компания. Фактически квартира обходится в полцены. А при наличии материнского капитала – ещё меньше. Сейчас программа работает в пяти городах Сибири: Шелехове, Братске, Тайшете, Красноярске, Ачинске. В планах – расширить географию.

Более того, компания рассматривает возможность самостоятельного строительства жилья. По примеру Тайшета, где строится алюминиевый завод и анодная фабрика, это могут быть целые микрорайоны со своей школой, больницей, детским садом, бассейном и т.д. К тому же, в компании уверены, что жилищная программа мотивирует молодых металлургов продолжать работу на предприятиях РУСАЛа, связав с ними свою профессиональную жизнь.

К 2013 году вложения РУСАЛа в первую волну программы составляли 3,7 млрд долл. Ожидается, что в 2020-м они будут сопоставимыми, или даже больше.

Участники жилищной программы.

Фото из архива компании

Культурный «аншлаг»

Жилье и социальные объекты – не единственное, что важно жителю современного города. Хочется, чтобы при всей развитости производства и социальной инфраструктуры, не оставалась без внимания и организация досуга.

В Иркутской области Олега Дерипаску знают не только как успешного предпринимателя, но и как щедрого мецената. Среди многочисленных культурных проектов, которые уже стали визитными карточками региона, есть и те, что зародились по его инициативе. Один из их – Иркутский международный книжный фестиваль, впервые состоявшийся в Иркутске в 2017 году при поддержке благотворительного фонда «Вольное Дело».

Всегда с аншлагом в Иркутске проходят показы авторских спектаклей Школы-студии МХАТ – меценат поддерживает это учебное заведение, помогая, в том числе, организовывать выпускные гастроли, во время которых талантливые студенты старейшего российского театрального вуза и их педагоги приезжают со своими постановками в Сибирь.

В Шелехове Дерипаска поддержал идею реконструкции стадиона «Металлург», которая закончилась в 2019 году и обошлась в 38 млн рублей. Обновлённый спортивный объект теперь может принимать соревнования регионального уровня. Сейчас аналогичная реконструкция идет на стадионе «Металлург» в Братске, затраты уже составили 28 млн руб. А жители Тулуна предстоящей зимой оценят новую лыжную базу, построенную в городе в рамках программы «На лыжи», которая также была запущена по личной инициативе Олега Дерипаски. База получила необходимый инвентарь для занятий как профессиональных спортсменов, так и любителей. Компания En+ приобрела для Детско-юношеской спортивной школы города новый снегоход для подготовки лыжных трасс. Компания также закупила в Австрии 70 комплектов лыж (20 из них – профессионального уровня) для занятий юных спортсменов и организации проката для любителей лыжных прогулок. Общая стоимость переданного оборудования и инвентаря составила 2,4 млн рублей.

Олег Дерипаска был и инициатором волонтерского движения на предприятиях РУСАЛа и En+. Особенно проявили себя добровольцы во время «разгара» пандемии: в течение двух месяцев они доставляли на дом пенсионерам – ветеранам своих предприятий – в возрасте 70+ (а это более 10 тысяч человек) продуктовые наборы, чтобы пожилые люди могли соблюдать самоизоляцию.

Под зелёным крылом

Экологические мероприятия – ещё одно из направлений социальной деятельности основателя РУСАЛа. Причём они касаются как непосредственно производственных процессов, так и природоохранных мероприятий.

К примеру, на предприятиях компании, в том числе расположенных в Иркутской области, старые электролизёры перевели на новую технологию «ЭкоСодерберга», внедрили газоочистки собственной разработки, прошли сертификацию по международному стандарту ASI (ответственное отношение к процессу производства алюминия). Этот сертификат означает не только то, что компания производит алюминий высшего качества с соблюдением всех эконорм, но и соблюдает трудовое законодательство, не использует труд детей и нелегальных мигрантов, не ущемляет права женщин и, более того, гарантирует, что все подрядчики тоже работают по таким же принципам. Причём сертификация по стандарту ASI – тоже инициатива Олега Дерипаски: крупнейшие мировые потребители алюминия сейчас уже не будут работать с производителем, у которого нет такого сертификата.

Из экологических инициатив особо стоит отметить соглашение о реализации добровольных проектов в области поглощения парниковых газов, которое в этом году подписали Федеральное агентство лесного хозяйства, правительство Иркутской области и компания РУСАЛ. Документ предусматривает, в частности, посадку около 112 тыс. деревьев на территории области, в Иркутском лесничестве, в течение 2020 года.

Высадка деревьев – часть проекта «Под зелёным крылом», первой в России добровольной инициативы в области поглощения парниковых газов. Компания РУСАЛ реализует проект с 2019 года в Иркутской области и Красноярском крае, где в общей сложности в прошлом году было высажено около 1 миллиона деревьев.

Оставьте деньги регионам

Олег Дерипаска уверен: регионы нуждаются в развитии. Но вкладываться в производство, не инвестируя при этом в социальные проекты – образование, медицину, жилье, экологию – бессмысленно.

На Столыпинском форуме предприниматель сетовал на то, что все финансы сегодня концентрируются «исключительно в Москве, а конкретно в руках– Центробанка, который тратит их на покупку американских долговых бумаг». Он предложил, чтобы вместо отчисления части налогов в бюджет деньги оставались в распоряжении бизнеса, который будет тратить их на социальные нужды.

– Мы загоняем деньги в Москву, затем прячем в стабилизационный фонд, на них покупаем американские облигации и потом расскажем, что у нас резервы 600 млрд долларов. Очень интересно это людям в том же Братске слушать...

Поймите, крупные компании сами готовы строить моногорода. Мы можем построить на эти деньги и больницы, и детские сады, и школу, и бассейн. Давайте оставлять деньги на местах!

Иван Рудых