«Я в природе, природа во мне». Как семья Лопаевых переехала в поселок «Горизонт»

Семья Владимира и Евгении Лопаевых, создателей известного в Иркутске и за его пределами театра танца PROдвижение, – одни из первых жителей поселка «Горизонт» на Байкальском тракте. Супруги с дочерью и сыном переехали в свой новый дом в конце апреля – в разгар карантина – и сразу оценили все преимущества загорода. Корреспондент Газеты Дело отправился в гости к Лопаевым, чтобы поговорить о жизни на природе, вдохновляющей тишине и удобном формате таунхауса. А еще – прогуляться по берегу Ангары и полюбоваться осенней березовой рощей.

фото - А.Зыков

Путь к мечте

Стремление к уединенной жизни на природе у супругов Лопаевых было всегда, но путь «за город» растянулся на годы. Начинали, как и многие молодые семьи, со скромной «малосемейки» в 9 «квадратов», потом – расширяли жилплощадь: однокомнатная квартира, «двушка»… Десять лет назад переехали в многоквартирный малоэтажный дом в Молодежном. Покупка таунхауса в «Горизонте» стала финальным шагом к давней мечте.

Евгения: Когда приехали впервые знакомиться с поселком, здесь стоял только наш дом и еще один. Кругом ямы, стройка, грязь… Надо было иметь хорошую фантазию, чтобы представить, что здесь будет, и как-то внутренне прочувствовать: оно или нет. Такое чувство возникло сразу.

Владимир: Березовая роща, близость воды, воздух, простор, свет – здесь своя особая атмосфера. Всегда хотелось этого спокойствия, внутреннего диалога, общения с природой. По утрам я хожу на Ангару купаться – смотрю на город. Он окутан дымкой, его шум, гул ощущаешь. Он живет, гудит, по вечерам светится огнями. Но это все – там, а я – здесь. «Я в природе, природа во мне» – такой у меня теперь девиз.

Евгения: Когда переезжаешь из небольшой квартиры в такое просторное и светлое пространство – счастье переполняет. Весной, когда мы только переехали, я часто по вечерам включала в доме свет, выходила на улицу, садилась на лавочку – и смотрела в окна: это мой дом. Так уютно, спокойно – хорошо.

фото - А.Зыков

Все нужное – рядом

Помимо «Горизонта», Лопаевы рассматривали и другие варианты загородного жилья. К итоговому решению, помимо внутреннего голоса, твердившего: «Оно!», подтолкнули и другие факторы: единая архитектура поселка, современные дома с большими панорамными окнами, близость к воде, открытость – жить в «замке» за трехметровым забором совсем не хотелось. Сыграла роль и транспортная доступность поселка, близость социальных объектов.

Владимир: С транспортной доступностью проблем совсем нет: 15-20 минут – и ты в центре города, на работе. Мы обычно едем в Иркутск вечером, когда все, наоборот, возвращаются с работы домой, так что наша полоса на Байкальском тракте совсем свободная.

Евгения: Дети до нашего переезда в «Горизонт» уже учились в «Космической» школе в Молодежном. В этом смысле в нашей жизни ничего не изменилось – все по-прежнему рядом. Детей после школы развозят автобусы. До «Горизонта», правда, пока не доезжают, только до «Снегирей» – но это совсем рядом.

Таунхаус – идеальное попадание

Выбирая формат загородного жилья, Лопаевы сознательно остановились на таунхаусе – хотелось не только обрести все плюсы жизни на природе, но и сохранить привычный уровень городского комфорта. Таунхаус в этом смысле стал идеальным попаданием в потребности. Площадь в 140 «квадратов» подошла идеально: на двух этажах разместилось все необходимое, и обслуживать такое пространство оказалось вполне по силам.

фото - А.Зыков

Владимир: Если покупать большой дом с земельным участком – значит, в нем нужно постоянно жить, что-то делать. А у нас здесь и вода центральная, и канализация – городской комфорт. Когда приезжаешь после работы, хочется, чтобы никакие бытовые вопросы тебя не беспокоили.

Евгения: Приусадебный участок у нас есть – небольшой, но нам хватило для садоводо-огороднических экспериментов (улыбается). Этим летом ели свою редиску, морковку, даже картошку вырастили. И цветы, конечно. Раньше такого опыта взаимодействия с землей не было ни у нас, ни у детей – эмоций получили много. На следующий год будем думать над ландшафтным дизайном: газон, беседка, качели…

Комьюнити создается «снизу»

В «Горизонт» переезжают новые жильцы. Во многих таунхаусах и квадрохаусах идет ремонт, работают дизайнеры и строительные бригады. А своя атмосфера, «комьюнити», о важности которого так часто говорят современные застройщики, уже складывается – самым естественным образом.

Евгения: Первая семья заехала в «Горизонт» на несколько месяцев раньше нас. Дети сразу познакомились, дружат, вместе гуляют, на берегу домик какой-то себе устроили. Настоящее детство! И у меня голова не болит: знаю, что они в безопасности.

Владимир: Мы с соседями тоже дружно живем. Если возникают какие-то вопросы – обсуждаем. У нас на берегу есть костровое, где можно собраться и решить какие-то бытовые проблемы. Очень ценю прозрачность. Думаю, утраченная с советских времен сплоченность соседей здесь может возродиться опять. Для людей нашего поколения это большая ценность.

Евгения: Важно, что в поселке нет и не будет высоких заборов. Когда есть общее пространство, соседи намного добрее, внимательнее друг к другу относятся. И восприятие «дома» меняется: осознаешь своим не только таунхаус, в котором живешь, но и весь поселок целиком. И за все это пространство несешь ответственность.

Вдохновение можно черпать отовсюду

Театр танца Владимира Лопаева PROдвижение известен далеко за пределами Иркутска. Творчество требует постоянной подпитки, и жизнь за городом отлично помогает в этом. Звуки, пейзажи, ароматы – вдохновение можно черпать буквально отовсюду.

Владимир: Садишься на лавочку возле дома – смотришь, слушаешь. Летом ночью птицы поют, небо звездное. Воздух, покой. Всегда можно прогуляться до берега, покидать камешки, посмотреть, послушать воду.

Евгения: Она, кстати, шумит! И деревья на ветру шумят. В городе мы всего этого не слышим, не видим, не замечаем: слишком много «мусора» – визуального, звукового. А тут время останавливается – и ты вместе с ним. Это вдохновляет и наполняет.

Пандемия не страшна

Переезд за город в разгар пандемии помог Лопаевым сразу прочувствовать все преимущества жизни на природе. Семье не пришлось проводить 24 часа в сутки в замкнутом пространстве квартиры – можно было гулять, дышать свежим воздухом, наслаждаться весенними пейзажами. И работать – в куда более удобных условиях.

Евгения: Во время пандемии мы вели занятия через Zoom. Бедные ребятишки, кто проводил карантин в городе! В таких стесненных условиях вынуждены были заниматься: кровать, шкаф, стол – все рядом, то ногами уперлись, то руками. А у нас здесь – танцуй не хочу. Мы специально первый этаж оставили максимально свободным, чтобы и гостей принимать можно было, и репетировать, разминаться.

Владимир: А я, наконец, осуществил давнюю мечту – поставил мольберт. Теперь в любой момент можно подойти, дописать-дорисовать что-то. Переключиться, отдохнуть – и пойти дальше.

«Самое приятное – когда ты заканчиваешь интерьер, и он действительно отражает характер заказчиков», – говорит дизайнер Алена Маслакова. В проекте таунхауса семьи Лопаевых это удалось ей в полной мере. Какие пожелания Алена учла в своей работе? Как смогла создать интересный «монохромный» интерьер без ярких цветовых акцентов и деталей?



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Антон Кондратьев, генеральный директор ООО УК «Система АМТ», девелопер проекта поселка «Горизонт»:

– Интересно слушать, как жители рассказывают о своих эмоциях от переезда в «Горизонт».

Я тоже хочу поделиться. Когда в поселке, который мы рисовали, проектировали, строили, появилась жизнь, вся команда пережила новые эмоции. Ребята с гордостью делятся, что решения, предложенные ими, нашли положительный отклик у жителей поселка.

Евгения подняла вопрос по школьному автобусу: проектом предусмотрен остановочный пункт, и в следующем учебном году школьный автобус будет ходить до поселка “Горизонт”. Сейчас мы заканчиваем благоустройство первой очереди. Для нас важно не только его наличие, но и самое главное – качество.

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