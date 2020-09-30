Газета Дело

Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты

«Жизнь невозможно остановить». Антон Кондратьев, девелопер поселка «Горизонт»

Антон Кондратьев, генеральный директор ООО УК «Система АМТ», девелопер проекта поселка «Горизонт»:

– Интересно слушать, как жители рассказывают о своих эмоциях от переезда в «Горизонт».

Я тоже хочу поделиться.

Когда в поселке, который мы рисовали, проектировали, строили, появилась жизнь, вся команда пережила новые эмоции. Ребята с гордостью делятся, что решения, предложенные ими, нашли положительный отклик у жителей поселка.

Евгения подняла вопрос по школьному автобусу: проектом предусмотрен остановочный пункт, и в следующем учебном году школьный автобус будет ходить до поселка “Горизонт”.

Сейчас мы заканчиваем благоустройство первой очереди. Для нас важно не только его наличие, но и самое главное – качество. Внутренние дороги в поселке "Горизонт" мы бетонируем, это позволит им быть ровными и долговечными. Благоустройство не ограничивается только дорогами: ведется работа по укладке тротуарной плитки, монтажу уличного освещения.

Также в этом году мы уже ввели одну линейку таунхаусов и готовим к вводу еще две линейки.

Активно ведется работа по муниципальной дороге до поселка "Горизонт". Мы планируем в этом сезоне провести работы по ремонту дороги, реализовать их первый этап. Полностью весь проект по ремонту дороги до поселка будет завершен в 2021 году.

Конечно, в этом году большие последствия для всех имели пандемия и последующий карантин.

С одной стороны, люди по новому посмотрели на свое жилье. Выяснилось, что к функциям сна, приема пищи, гигиены нужно добавить новые: обучение, работу, спорт, личное пространство. На своем опыте могу сказать, что проводить карантин за городом на собственной веранде гораздо комфортнее, чем в городе в четырех стенах. Интерес к рынку загородной недвижимости однозначно вырос!

Читайте также:

«Я в природе, природа во мне». Как семья Лопаевых переехала в поселок «Горизонт»
30 сентября 2020
Интерьер без лишнего шума. Дизайнер Алена Маслакова – о таунхаусе семьи Лопаевых
30 сентября 2020

С другой стороны, закрытые предприятия и падение доходов негативно отразились на покупательском спросе. Выручили льготные программы ипотечного кредитования: ипотека с господдержкой (6%), детская ипотека (5,9%) и, конечно, сельская ипотека (2,7%).

В этом году мы все в первый раз прошли путь карантина и пандемии, для себя я вынес одну важную вещь: жизнь невозможно остановить. Несмотря ни на что, люди рождаются, учатся, создают семьи, строят дома и занимаются театром.

(3952) 96-35-09
gorizont-park.ru
Управляющая компания «Система АМТ»
Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

 


/ Газета Дело /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Поселок-парк «Горизонт»":
Все материалы сюжета (9)

Реклама на сайте

Другие материалы рубрики «Недвижимость»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело