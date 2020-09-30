«Жизнь невозможно остановить». Антон Кондратьев, девелопер поселка «Горизонт»

Антон Кондратьев, генеральный директор ООО УК «Система АМТ», девелопер проекта поселка «Горизонт»:

– Интересно слушать, как жители рассказывают о своих эмоциях от переезда в «Горизонт».

Я тоже хочу поделиться.

Когда в поселке, который мы рисовали, проектировали, строили, появилась жизнь, вся команда пережила новые эмоции. Ребята с гордостью делятся, что решения, предложенные ими, нашли положительный отклик у жителей поселка.

Евгения подняла вопрос по школьному автобусу: проектом предусмотрен остановочный пункт, и в следующем учебном году школьный автобус будет ходить до поселка “Горизонт”.

Сейчас мы заканчиваем благоустройство первой очереди. Для нас важно не только его наличие, но и самое главное – качество. Внутренние дороги в поселке "Горизонт" мы бетонируем, это позволит им быть ровными и долговечными. Благоустройство не ограничивается только дорогами: ведется работа по укладке тротуарной плитки, монтажу уличного освещения.

Также в этом году мы уже ввели одну линейку таунхаусов и готовим к вводу еще две линейки.

Активно ведется работа по муниципальной дороге до поселка "Горизонт". Мы планируем в этом сезоне провести работы по ремонту дороги, реализовать их первый этап. Полностью весь проект по ремонту дороги до поселка будет завершен в 2021 году.

Конечно, в этом году большие последствия для всех имели пандемия и последующий карантин.

С одной стороны, люди по новому посмотрели на свое жилье. Выяснилось, что к функциям сна, приема пищи, гигиены нужно добавить новые: обучение, работу, спорт, личное пространство. На своем опыте могу сказать, что проводить карантин за городом на собственной веранде гораздо комфортнее, чем в городе в четырех стенах. Интерес к рынку загородной недвижимости однозначно вырос!

С другой стороны, закрытые предприятия и падение доходов негативно отразились на покупательском спросе. Выручили льготные программы ипотечного кредитования: ипотека с господдержкой (6%), детская ипотека (5,9%) и, конечно, сельская ипотека (2,7%).

В этом году мы все в первый раз прошли путь карантина и пандемии, для себя я вынес одну важную вещь: жизнь невозможно остановить. Несмотря ни на что, люди рождаются, учатся, создают семьи, строят дома и занимаются театром.