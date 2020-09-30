Интерьер без лишнего шума. Дизайнер Алена Маслакова – о таунхаусе семьи Лопаевых

«Самое приятное – когда ты заканчиваешь интерьер, и он действительно отражает характер заказчиков», – говорит дизайнер Алена Маслакова. В проекте таунхауса семьи Лопаевых это удалось ей в полной мере. Какие пожелания Алена учла в своей работе? Как смогла создать интересный «монохромный» интерьер без ярких цветовых акцентов и деталей?

О пожеланиях

– Любой проект начинается с обстоятельного разговора с заказчиками. Мы с Евгенией и Владимиром обсудили основные моменты, определили приоритеты. Подключились к обсуждению и дети – в таунхаусе у них впервые появились отдельные комнаты; Аксинья и Савелий рассказали, какими бы они хотели их видеть.

Главная задача, которую поставили передо мной заказчики, состояла в том, чтобы сохранить легкость, воздух, не загромождать пространство, использовать минимум мебели, отвлекающих внимание деталей, ярких цветовых акцентов. Интерьер без лишнего «шума», в котором можно сконцентрироваться на себе, своем внутреннем мире – вот к чему мы стремились.

О цветовых решениях

– У нас все построено на полутонах: серый, светло-серый, антрацит, черный, белый. Тот самый монохром, свойственный стилю «минимализм», те цвета, которые не отвлекают, не напрягают, дают расслабиться, чувствовать себя спокойно.

Подобных интерьеров заказчики обычно боятся: думают, что без цветовых акцентов, деталей будет скучно. На самом деле, за счет разных форм, игры на тональностях серого, белого, черного можно создавать очень интересные решения. Дополнительную атмосферу – еще более спокойную, уютную – можно создавать и с помощью света – мы использовали разные виды подсветки, в разных ситуациях можно настраивать освещение по-новому, учитывая свое настроение, состояние.

Работа Владимира и Евгении предполагает много общения, встреч, впечатлений – дома, в таком спокойном интерьере, можно отдохнуть – и головой, и телом. И потом, зачем цвет в интерьере, когда такие огромные панорамные окна? Посмотрел на улицу – и вот она, палитра! Сейчас, осенью, краски природы особенно хороши.

О планировке

– Планировка получилась очень удобная: каждый из 140 «квадратов» задействован с умом. На втором этаже расположились комнаты Аксиньи и Савелия с детским санузлом, а также зона родителей. В нее входят спальня, свой санузел, в котором разместилась уютная сауна, и гардеробная – давняя мечта Евгении.

Внизу – дополнительный гостевой санузел, небольшая кладовая, зона кухни и гостиная. Весь первый этаж представляет собой единое пространство – открытое, светлое, просторное. Мы намеренно не стали делать никаких перегородок, коридоров, комнат. Мебели – минимум. Все вещи убраны в скрытые системы хранения. Ничего лишнего. Отдельно стоит сказать и о настоящем дровяном камине. Представьте, как приятно зимним вечером развести огонь и собраться всей семьей!

О результате

– Самое приятное – когда ты заканчиваешь интерьер, и он действительно отражает характер заказчиков. Для меня это очень важно – создавать пространства не только красивые, функциональные, удобные, но и такие, которые отражают людей, живущих в них. Чистый интерьер, наполненный воздухом, свежестью, – как раз то, что нужно было творческой семье Лопаевых.