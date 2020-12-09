Наталья Давыдова, ФПП: «В 2020 году с помощью Центра поддержки экспорта на международные рынки вышли 29 иркутских предпринимателей»

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб мировой и российской экономике, эксперты все чаще говорят о рецессии. Однако фраза «кризис – это время возможностей» находит свое подтверждение и в этот раз. Мы побеседовали с директором фонда «Центр поддержки предпринимательства Иркутской области» Натальей Давыдовой о том, как иркутский бизнес продвигает свои товары на экспорт при содействии регионального Центра поддержки экспорта.

Наталья Анатольевна, как такое непростое направление, как внешнеэкономическая деятельность, может помочь бизнесу в без того сложный период, связанный с пандемией?

– Любой кризис – это время возможностей, и этот – не исключение. Прежде всего, это означает, что сейчас есть время для развития, для того, чтобы адаптировать свой бизнес к новым условиям – а это и цифровизация, и различные онлайн-форматы работы – выполнить необходимые для ВЭД подготовительные мероприятия. И структура нашего фонда, Центр поддержки экспорта, оказывает поддержку малым и средним предприятиям Иркутской области, предоставляя услуги и инструменты для продвижения товаров регионального производства за пределами России.

Например, мы оказываем содействие в сертификации, регистрации торгового знака. Это достаточно длительный процесс, и время, когда какая-то часть бизнеса поставлена на «стоп», можно посвятить этой задаче. Также ЦПЭ может помочь предпринимателю найти иностранного партнера – встречаются ситуации, когда продукт, не столь востребованный на российском рынке, пользуется популярностью в другой стране, например, в Казахстане или Китае.

Ранее одним из основных направлений работы Центра поддержки экспорта были бизнес-миссии и выставки. Коронавирус «отменил» такие мероприятия, но стал спусковым крючком для развития новых трендов. Что заменило международные выставки?

– Если раньше, действительно, бизнес-партнеры находили друг друга в живом общении на выставках, то сегодня этот процесс «переехал» в интернет – ведь жизнь не остановилась, всем по-прежнему нужны товары и услуги. Аналогом выставок стали маркетплейсы – по сути дела, это такая виртуальная витрина, на которой покупатели находят нужный им товар, а продавцы – покупателей. В 2020 году при содействии ЦПЭ 14 предпринимателей из Иркутской области вышли на такие электронные площадки, как ETSY, Ebay, Yorso, Amazon, Леснойресурс.рф. Сейчас у нас в стадии разработки региональная витрина на маркетплейсе Alibaba – будет специальный раздел, который объединит самые топовые товары производителей Иркутской области.

Что нужно сделать предпринимателю, который ранее не экспортировал, а сегодня задумался о такой возможности?

– Сначала он должен понять, в какой стране его товар будет котироваться. Например, молочную продукцию будет непросто реализовать где-нибудь на маркетплейсе в Китае, ведь жители этой страны не употребляют ее в таком объеме, как россияне. Но допустим, есть какие-то биологически активные добавки, скажем, чага – у нее большой срок годности, и она пользуется популярностью в Китае, соответственно, такой маркетплейс, как Alibaba, может помочь предпринимателю реализовать этот товар. А если вы производите гидравлические установки или горнодобывающее оборудование – есть у нас и такие экспортеры – ваш товар не будет продаваться на маркетплейсе, но есть специальные инструменты реализации такой продукции.

Потенциальному экспортеру мы можем помочь услугой маркетингового исследования. Как правило, ближе всего для начинающих участников ВЭД страны СНГ – и территориально ближе, и в плане таможенных процедур проще, ведь это в первую очередь страны Таможенного союза. Но можно начать и с Европы, все зависит от товара. Специальные эксперты проведут маркетинговое исследование и выдадут заключение, что вот в таких-то странах есть смысл продавать этот товар, а в таких-то нет.

Во сколько такая услуга обойдется предпринимателю?

– Маркетинговое исследование у нас проводится при софинансировании 20/80, то есть 80% платит Фонд поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, а 20% – получатель услуги. Сумма зависит от того, какие страны исследуются. Если, например, предпринимателю нужны страны СНГ, он заплатит за исследование из своих средств около 40 тысяч рублей.

Эта услуга достаточно популярна, потому что по ее результатам происходит поиск партнера – с нашей помощью, либо предприниматель сам может найти заинтересованного в его товаре контрагента, например, торговые сети. Еще один инструмент поддержки – создание сайтов на иностранных языках, или добавление раздела на соответствующем языке на уже существующий сайт. Самые популярные языки, конечно, это английский и китайский, но мы помогали делать сайты и на немецком, и на португальском, и на испанском языках. Кроме того, специалисты ЦПЭ могут помочь в составлении контракта на иностранном языке.

Какие сферы экономики сегодня представляют иркутские экспортеры? Это исключительно товаропроизводители, или услуги также продвигаются на зарубежных рынках?

– В основном, конечно, это производители – фармацевтической, пищевой продукции, бижутерии, различной аппаратуры. Есть компания, которая производит аксессуары для автомобилей из пластика - она отгружает свой товар во многие страны, ее продукция уже добралась и до Европы, и до Бразилии. Очень популярны наши БАДы из дикоросов, например, препараты из дигидрокверцитина – буквально недавно компания «Технологии ДКВ» заключила контракт с Казахстаном о поставках своей продукции. Это, кстати, успешный пример того, как в разгар пандемии компания, которая ранее не занималась ВЭД, обратилась в ЦПЭ для поиска зарубежного партнера – и нашла его удивительно быстро, буквально через две недели после оказания услуги.

Об экспорте услуг мы заговорили совсем недавно, это направление только развивается. Но у нас уже есть опыт работы с туристической компанией, которая успешно организует ВИП-туры на Байкал. Сейчас, конечно, у них все далеко не так хорошо с экспортом, но они работают – это та компания, которая, как говорится, готовит сани летом, потому что когда все откроется – у них уже будет все готово. У них есть хороший, привлекательный сайт, и они его дорабатывают, добавляют новые языки, новую информацию. Когда эта компания обратилась к нам, у нее уже был опыт экспорта, но появилось желание развиваться дальше – и мы им помогаем. На конкурсе «Экспортер года» в прошлом году одним из победителей стала компания, которая экспортирует IT-услуги.

А в 2021 году этот конкурс состоится?

– Да, он проводится каждую весну, точная дата обязательно будет названа. Там есть несколько номинаций - «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», «Первый опыт». Победителями и призерами конкурса становятся организации и индивидуальные предприниматели, которые достигли наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Победители первого регионального этапа теперь смогут участвовать в федеральном конкурсе экспортеров со всей России.

Конец года – традиционное время говорить об итогах. Какие результаты работы ЦПЭ в 2020 году вы можете отметить?

Сотрудники Центра поддержки экспорта. Фото из архива компании

– Даже предварительные итоги говорят о том, что ЦПЭ работает эффективно. В 2018 году, когда наш центр начал работу, на международные рынки вышло только 4 иркутских предпринимателя. В этом году их уже 29. Еще более впечатляюще выглядит общая сумма контрактов компаний, которые начали экспортировать свою продукцию при поддержке ЦПЭ – в 2018 году она составила 164,9 тысяч долларов, а в 2020 – 19 миллионов долларов! Иркутские экспортеры с нашей помощью работают с партнерами из десяти стран мира, в том числе Вьетнама, Китая, Венгрии, Германии, Пакистана, Хорватии. Мы уверенно смотрим в будущее и готовы помогать тем, кто производит свои товары и оказывает услуги в Иркутской области, для развития своего бизнеса и региона в целом.

Евгения Скареднева