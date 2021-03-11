Будущее – за жителями. ​​​​​​​В поселке «Горизонт» началась вторая очередь строительства

Дети играют в ледовом городке, взрослые поздравляют с новосельем очередного соседа, кто-то расчищает каток на заливе, кто-то спешит на лыжную прогулку – в поселке «Горизонт» на Байкальском тракте уже вовсю кипит жизнь. В прошлом году девелопер ввел в эксплуатацию все дома первой очереди, в 2021-м – приступил ко второй, заключительной. О том, как концепция «поселка, из которого не хочется уезжать на выходные», становится реальностью, мы поговорили с генеральным директором УК «Система АМТ» Антоном Кондратьевым.

Антон Кондратьев, генеральный директор УК «Система АМТ»

Фото А.Федорова

Дом – весь поселок

«Поселок, из которого не хочется уезжать на выходные» – такой концепции изначально придерживался девелопер проекта. Сегодня эти слова становятся реальностью: в «Горизонте» появляются всё новые жильцы. Через два года строительство поселка завершится, но УК «Система АМТ» нисколько не переживает за его будущее. В «Горизонте» сложилась теплая, добрососедская атмосфера, и каждый житель воспринимает домом не только свою квартиру, таунхаус или квадрохаус, но и весь поселок в целом.

Антон Кондратьев: Наши жители прекрасно понимают, что поселок – это общий продукт и результат. Мы, как девелоперы, строим дома, обеспечиваем центральные инженерные сети, благоустройство, организуем работу управляющей компании – это наши обязательства, но налаживание быта, атмосфера, сообщество, традиции – в первую очередь, за жильцами. Радостно видеть, что наша концепция и идея нашла отклик в душах людей. Наши жители не только очень активные, ведущие здоровый образ жизни, но и очень инициативные, неравнодушные люди. Еще летом на берегу оборудовали себе костровое – собирались по вечерам, пели песни под гитару, разговаривали. Дети от таких вечеров всегда в восторге. Зимой, когда замерз лед на заливе, жильцы сами сделали каток, ухаживают за ним, чистят.

Все это радует, потому что мы, девелоперы, не можем, да и не должны заставлять людей делать что-то, но мы можем предусмотреть и создать саму возможность. Можно сделать сколько угодно общественных пространств – но если людям это неинтересно, площади будут пустовать. А у наших жильцов всегда есть идеи: например, в просторных холлах, которые мы сделали в многоквартирных домах, кто-то планирует проводить праздники, а кто-то хочет заниматься живописью с детьми.

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

Поселок для детей

Детей в «Горизонте» много: большинство покупателей – люди семейные. В Новый год Дед Мороз раздал в поселке уже больше 80 детских подарков. В следующем году адресатов у волшебника будет еще больше – как дошколят, так и школьников.

Девелопер свою задачу видит, в том числе, в организации доступа детей к необходимой социальной инфраструктуре. Уже в середине марта в «Горизонте» появится остановочный пункт для школьного автобуса. Он будет забирать ребят, которые учатся в «Космической» школе в Молодежном.

Антон Кондратьев: В поселке мы создаем возможности для досуга детей. Сейчас, зимой, устроили ледовый городок, ребятишкам нравится. Уже летом появятся две детские площадки на набережной: одна для детей постарше, вторая – для малышей. В каждом возрасте – свои игры и интересы, ребятам комфортно находиться среди сверстников. Площадки будут расположены недалеко друг от друга, чтобы родителям было видно и старших детей, и младших.

Благоустройство в приоритете

Создавать благоустройство параллельно стройке – принцип, которому УК «Система АМТ» следует с первых дней реализации проекта. Сейчас в «Горизонте» началось возведение домов второй очереди, но жильцы первой уже пользуются асфальтированными дорогами, тротуарами, освещением. В их части поселка все готово для нормальной, комфортной жизни.

Антон Кондратьев: В 2020 году мы полностью завершили благоустройство первой очереди. Учитывая особенности грунта, приняли решение использовать бетон: под асфальтом на всех дорогах у нас бетонное основание, эта технология применяется на автобанах. Практически сезон дороги отработали – пока никаких замечаний нет.

В 2021 году мы собираемся благоустроить ту часть набережной, где расположатся детские площадки. Уже выполнены все земляные работы, береговые укрепления. Планировка готова – как только грунты позволят, мы выйдем на финишную отделку этой части набережной. Полностью набережная – со спортивной площадкой, беговой дорожкой, беседками, террасой, пикниковой зоной, оборудованным спуском для водной техники – будет благоустроена в 2022 году, после завершения строительства домов у береговой линии.

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

Дома второй очереди

Вторая очередь строительства уже в самом разгаре. Фундаменты на береговой линии были залиты еще в прошлом году, сейчас уже возведены первые этажи будущих домов – квадрохаусов от 210 до 311 кв. м. Таунхаусов и многоквартирных домов с земельными участками и эксплуатируемыми кровлями, так полюбившихся покупателям, в «Горизонте» больше строить не будут. Так что если хочется именно их – стоит поторопиться: в первой очереди осталось несколько единичных объектов.

Антон Кондратьев: Мы строим разноформатное жилье, и у многих складывается впечатление, что можно подождать и купить таунхаус или квартиру позже, но это не так: таких форматов во второй очереди просто нет. А они, как показала практика, очень востребованные: во втором многоквартирном доме, например, уже продано 60% квартир. Интересуют покупателей как квартиры на первом этаже, со своим небольшим земельным участком, так и на втором и третьем, с возможностью пользоваться эксплуатируемой кровлей. Таунхаусов тоже осталось лишь несколько, разных видов: есть небольшие, без гаража, площадью 136 кв. м, есть двухуровневые, с гаражом на один автомобиль, площадью 163 кв. м и трехуровневые, 212 кв. м, с большим гаражом на две машины. Этого формата тоже больше не будет. Вторая очередь целиком будет состоять из квадрохаусов – домов на четырех хозяев площадью 210-311 кв. м, с более просторными земельными участками и высоким уровнем приватности.

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

Ипотека доступна

Купить жилье в «Горизонте» можно, воспользовавшись ипотечным кредитом. Девелопер работает по всем существующим льготным программам. Особой популярностью пользуется сельская ипотека под 2,7% и, конечно, ипотека с господдержкой под 6%, которая будет действительна до 1 июля.

Антон Кондратьев: Ипотека – очень хорошее подспорье для людей. По новым условиям сельской ипотеки, если пара состоит в официальном браке, и оба – и муж, и жена – имеют работу, то каждый может получить до трех миллионов рублей на один и тот же объект. В итоге можно получить до 6 миллионов – а это достаточно серьёзная сумма.

Объект при этом должен быть введен в течение 180 дней. Но у нас с этим проблем нет: мы сегодня продаем уже готовое жилье. Во-первых, это более привлекательно для клиентов: они приезжают и видят свой дом, а не чертеж на бумаге или котлован, и могут сделать ремонт и переехать за город гораздо быстрее. Во-вторых, 2020 год показал, что произойти может что угодно, это более безопасно для покупателей, с точки зрения обязательств и рисков.