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АО «Ангарская птицефабрика»

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. (тыс. руб.)

АКТИВ код  На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 964524 789343 737555
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
Финансовые вложения 1170 2700 2700 2700
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 89675 251076 166486
Итого по разделу I 1100 1056899 1043119 906741
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 212566 217312 152892
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям 1220 323 - -
Дебиторская задолженность 1230 76687 65470 138598
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 419709 316479 355236
Прочие оборотные активы 1260 616 - -
Итого по разделу II 1200 709901 599261 646726
БАЛАНС 1600 1766800 1642380 1553467
ПАССИВ
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 595 595 595
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-) (-) (-)
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 83486 83818 83884
Резервный капитал 1360 86 86 86
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)		 1370 1058217 993160 988823
Итого по разделу III 1300 1142384 1077659 1073388
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 170854 160876 87359
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 170854 160876 87359
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 400000 325000 325000
Кредиторская задолженность 1520 41807 69797 57651
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 11755 9048 10069
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 453562 403845 392720
БАЛАНС 1700 1766800 1642380 1553467

 

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 г. (тыс. руб.)

 

Наименование показателя код показателя За январь - декабрь 2019 г. За январь - декабрь 2019 г.
1 2 3 4
Выручка 2110 1244870 918839
Себестоимость продаж 2120 -1143194 -918457
Валовая прибыль (убыток) 2100 101676 382
Коммерческие расходы 2210 -40856 (-)
Управленческие расходы 2220 (-) (-)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 60820 382
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 17910 19493
Проценты к уплате 2330 -8416 -5518
Прочие доходы 2340 8558 2744
Прочие расходы 2350 -14315 -13166
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 64557 3935
Текущий налог на прибыль 2410 - -
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 64557 3935
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода		 2510 - -
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 500 402
Совокупный финансовый результат периода 2500 65057 4337
СПРАВОЧНО      
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель Баймашева Т.И.
Аудитор:  ООО Аудиторская фирма «Аудит». 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 206 кв-л, д. 3, оф. 210. Тел.: 8(3955)54-22-49
Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество». ОРНЗ 12006106255. ОГРН 1023800524032
По мнению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Ангарская птицефабрика» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

 


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