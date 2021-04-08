АО «Ангарская птицефабрика»

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. (тыс. руб.)

АКТИВ код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. 1 2 3 4 5 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 1110 - - - Результаты исследований и разработок 1120 - - - Нематериальные поисковые активы 1130 - - - Материальные поисковые активы 1140 - - - Основные средства 1150 964524 789343 737555 Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - Финансовые вложения 1170 2700 2700 2700 Отложенные налоговые активы 1180 - - - Прочие внеоборотные активы 1190 89675 251076 166486 Итого по разделу I 1100 1056899 1043119 906741 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 212566 217312 152892 Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям 1220 323 - - Дебиторская задолженность 1230 76687 65470 138598 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - - Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 419709 316479 355236 Прочие оборотные активы 1260 616 - - Итого по разделу II 1200 709901 599261 646726 БАЛАНС 1600 1766800 1642380 1553467 ПАССИВ III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 595 595 595 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-) (-) (-) Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - Добавочный капитал (без переоценки) 1350 83486 83818 83884 Резервный капитал 1360 86 86 86 Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток) 1370 1058217 993160 988823 Итого по разделу III 1300 1142384 1077659 1073388 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1410 170854 160876 87359 Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - Оценочные обязательства 1430 - - - Прочие обязательства 1450 - - - Итого по разделу IV 1400 170854 160876 87359 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 400000 325000 325000 Кредиторская задолженность 1520 41807 69797 57651 Доходы будущих периодов 1530 - - - Оценочные обязательства 1540 11755 9048 10069 Прочие обязательства 1550 - - - Итого по разделу V 1500 453562 403845 392720 БАЛАНС 1700 1766800 1642380 1553467

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 г. (тыс. руб.)

Наименование показателя код показателя За январь - декабрь 2019 г. За январь - декабрь 2019 г. 1 2 3 4 Выручка 2110 1244870 918839 Себестоимость продаж 2120 -1143194 -918457 Валовая прибыль (убыток) 2100 101676 382 Коммерческие расходы 2210 -40856 (-) Управленческие расходы 2220 (-) (-) Прибыль (убыток) от продаж 2200 60820 382 Доходы от участия в других организациях 2310 - - Проценты к получению 2320 17910 19493 Проценты к уплате 2330 -8416 -5518 Прочие доходы 2340 8558 2744 Прочие расходы 2350 -14315 -13166 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 64557 3935 Текущий налог на прибыль 2410 - - в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - - Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - Прочее 2460 - - Чистая прибыль (убыток) 2400 64557 3935 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

периода 2510 - - Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 500 402 Совокупный финансовый результат периода 2500 65057 4337 СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель Баймашева Т.И.

Аудитор: ООО Аудиторская фирма «Аудит». 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 206 кв-л, д. 3, оф. 210. Тел.: 8(3955)54-22-49

Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество». ОРНЗ 12006106255. ОГРН 1023800524032

По мнению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Ангарская птицефабрика» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.