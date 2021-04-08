АО «Ангарская птицефабрика»

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. (тыс. руб.)
|АКТИВ
|код
|На 31 декабря 2020 г.
|На 31 декабря 2019 г.
|На 31 декабря 2018 г.
|1
|2
|3
|4
|5
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|Нематериальные активы
|1110
|-
|-
|-
|Результаты исследований и разработок
|1120
|-
|-
|-
|Нематериальные поисковые активы
|1130
|-
|-
|-
|Материальные поисковые активы
|1140
|-
|-
|-
|Основные средства
|1150
|964524
|789343
|737555
|Доходные вложения в материальные ценности
|1160
|-
|-
|-
|Финансовые вложения
|1170
|2700
|2700
|2700
|Отложенные налоговые активы
|1180
|-
|-
|-
|Прочие внеоборотные активы
|1190
|89675
|251076
|166486
|Итого по разделу I
|1100
|1056899
|1043119
|906741
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|Запасы
|1210
|212566
|217312
|152892
|Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям
|1220
|323
|-
|-
|Дебиторская задолженность
|1230
|76687
|65470
|138598
|Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
|1240
|-
|-
|-
|Денежные средства и денежные эквиваленты
|1250
|419709
|316479
|355236
|Прочие оборотные активы
|1260
|616
|-
|-
|Итого по разделу II
|1200
|709901
|599261
|646726
|БАЛАНС
|1600
|1766800
|1642380
|1553467
|ПАССИВ
|III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|1310
|595
|595
|595
|Собственные акции, выкупленные у акционеров
|1320
|(-)
|(-)
|(-)
|Переоценка внеоборотных активов
|1340
|-
|-
|-
|Добавочный капитал (без переоценки)
|1350
|83486
|83818
|83884
|Резервный капитал
|1360
|86
|86
|86
|Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
|1370
|1058217
|993160
|988823
|Итого по разделу III
|1300
|1142384
|1077659
|1073388
|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|Заемные средства
|1410
|170854
|160876
|87359
|Отложенные налоговые обязательства
|1420
|-
|-
|-
|Оценочные обязательства
|1430
|-
|-
|-
|Прочие обязательства
|1450
|-
|-
|-
|Итого по разделу IV
|1400
|170854
|160876
|87359
|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|Заемные средства
|1510
|400000
|325000
|325000
|Кредиторская задолженность
|1520
|41807
|69797
|57651
|Доходы будущих периодов
|1530
|-
|-
|-
|Оценочные обязательства
|1540
|11755
|9048
|10069
|Прочие обязательства
|1550
|-
|-
|-
|Итого по разделу V
|1500
|453562
|403845
|392720
|БАЛАНС
|1700
|1766800
|1642380
|1553467
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 г. (тыс. руб.)
|Наименование показателя
|код показателя
|За январь - декабрь 2019 г.
|За январь - декабрь 2019 г.
|1
|2
|3
|4
|Выручка
|2110
|1244870
|918839
|Себестоимость продаж
|2120
|-1143194
|-918457
|Валовая прибыль (убыток)
|2100
|101676
|382
|Коммерческие расходы
|2210
|-40856
|(-)
|Управленческие расходы
|2220
|(-)
|(-)
|Прибыль (убыток) от продаж
|2200
|60820
|382
|Доходы от участия в других организациях
|2310
|-
|-
|Проценты к получению
|2320
|17910
|19493
|Проценты к уплате
|2330
|-8416
|-5518
|Прочие доходы
|2340
|8558
|2744
|Прочие расходы
|2350
|-14315
|-13166
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|2300
|64557
|3935
|Текущий налог на прибыль
|2410
|-
|-
|в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
|2421
|-
|-
|Изменение отложенных налоговых обязательств
|2430
|-
|-
|Изменение отложенных налоговых активов
|2450
|-
|-
|Прочее
|2460
|-
|-
|Чистая прибыль (убыток)
|2400
|64557
|3935
|Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
|2510
|-
|-
|Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
|2520
|500
|402
|Совокупный финансовый результат периода
|2500
|65057
|4337
|СПРАВОЧНО
|Базовая прибыль (убыток) на акцию
|2900
|-
|-
|Разводненная прибыль (убыток) на акцию
|2910
|-
|-
Руководитель Баймашева Т.И.
Аудитор: ООО Аудиторская фирма «Аудит». 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 206 кв-л, д. 3, оф. 210. Тел.: 8(3955)54-22-49
Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество». ОРНЗ 12006106255. ОГРН 1023800524032
По мнению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Ангарская птицефабрика» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.