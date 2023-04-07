Новое в системе КонсультантПлюс

Послабления в госзакупках: проект оптимизационных поправок внесли в госдуму

Предложили не применять методические рекомендации при определении НМЦК. Могут разрешить заключать контракт со вторым участником, если заказчик отказался от контракта, но победителя не включили в РНП из-за форс-мажора. Ценовой порог для ряда электронных процедур хотят увеличить. Подробнее в обзоре.

Обоснование НМЦК

Заказчикам предложили не учитывать при определении НМЦК методические рекомендации. Действующие требования Закона N 44-ФЗ хотят исключить (п. 1 ст. 1 проекта).

Расторжение контракта

Планируют разрешить заключать контракт со вторым участником, если заказчик отказался от контракта, а победителя не включили в РНП, поскольку он не исполнил обязательства из-за форс-мажора (п. 5 ст. 1 проекта).

Электронные процедуры

Электронный запрос котировок смогут проводить при НМЦК не выше 10 млн руб. Сейчас ее лимит - 3 млн руб. Ограничение по годовому объему предложили снять (п. 2 ст. 1 проекта).

Ценовой порог для "электронного магазина" планируют увеличить с 3 млн до 5 млн руб. Такие закупки не будут учитывать в годовом объеме малых закупок, в т.ч. в сфере культуры и медицины, но ограничат суммой 100 млн руб. в год (пп. "а" и "в" п. 4 ст. 1 проекта).

Строительные закупки "под ключ"

Возможность провести закупку "под ключ" предложили сохранить до 1 января 2025 года. Также заказчики смогут устанавливать разные размеры аванса для отдельных этапов комплексных контрактов, например не выплачивать его на этапе проектных и изыскательских работ (пп. "а" и "в" п. 7 ст. 1 проекта).

Медицинские закупки

Для медизделий и лечебного питания хотят разрешить указывать в описании объекта закупки функциональные, технические и качественные характеристики без эквивалента. Заказчики применят новшество, если по решению врачебной комиссии у пациента есть медпоказания, например индивидуальная непереносимость (п. 3 ст. 1 проекта).

Согласование сделки с едпоставщиком

Срок рассмотрения обращения могут сократить до 8 рабочих дней. Сейчас контролеры отвечают в течение 10 рабочих дней с даты, следующей за днем поступления обращения (пп. "б" п. 4 ст. 1 проекта).

Документ: Проект Федерального закона N 314175-8

Предлагают обновить порядок медосмотров работников до и после рабочего дня

Минздрав планирует утвердить правила медосмотров до и после смены или рейса, а также в течение рабочего дня (смены). Дело в том, что с сентября этого года в ходе таких медосмотров разрешат использовать медизделия, которые дистанционно передают информацию о состоянии здоровья.

В начале марта предлагали отдельным документом утвердить особенности дистанционных медосмотров работников до, после и во время рабочего дня (смены). Подробнее см. новость.

Если новый проект утвердят, применять правила надо с 1 сентября. С этой даты действующий порядок утратит силу. Выделим новшества проекта.

Общие требования

При удаленных медосмотрах можно использовать только зарегистрированные в РФ медизделия. Во время осмотра медорганизация и работодатель должны:

- идентифицировать работника по биометрическим персональным данным;

- вести видеофиксацию (с согласия работника);

- выполнять требования эксплуатации медизделия;

- хранить результаты измерения и осмотра не менее 30 календарных дней.

Медработник обязан незамедлительно уведомить работодателя о том, что при осмотре обнаружил признаки алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Если у сотрудника выявят заболевания либо состояния, при которых нельзя допустить к работе, то повторно пройти медосмотр он сможет через 8 часов.

Заключение по результатам осмотра можно оформить на бумаге или в электронном виде. Результаты передадут работодателю (для подготовки путевых листов) и внесут в медкарту работника.

Очные исследования

По закону работники, которые проходят осмотры дистанционно, должны будут не менее 2 раз в год очно проходить исследования на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов.

В порядке появятся требования к химико-токсикологическим исследованиям. Их сделают в 2 этапа специальные медорганизации. Если предварительный этап покажет, что в образце мочи есть наркотики, психотропные вещества и их метаболиты, перейдут к подтверждающему исследованию. Его могут провести и независимо от результата первого этапа, если психиатр-нарколог выявит у работника не менее 3 признаков из 18. В этом перечне: неадекватность поведения, заторможенность, сонливость, тахикардия, сужение зрачков, тремор рук и др.

Нормативные показатели

Правила дополнят нормативными показателями артериального давления и пульса. Норма давления - не более 140/90 мм рт. ст. и не менее 100/60, частоты пульса - не более 90 ударов в минуту и не менее 60. При отклонении показателей работника могут допустить к работе, если они индивидуальный вариант нормы. Такую информацию медорганизация получает от работодателя.

Документ: Проект приказа Минздрава России