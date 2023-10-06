Уведомление о созыве внеочередного собрания ЗАО «Восточно-Сибирский трест инженерно-строительных изысканий»

В соответствии с Уставом ЗАО «ВостСибТИСИЗ» сообщить акционерам о проведении внеочередного собрания ЗАО «ВостСибТИСИЗ» путем опубликования сообщения в газете «Дело».



Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» будет проведено в форме заседания (собрания) по адресу: Россия, 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 57 в 12 часов 00 минут по Иркутскому времени 27 октября 2023 года.

Регистрация акционеров будет проводиться с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 27 октября 2023 г.

Повестка дня внеочередного собрания ЗАО «ВостСибТИСИЗ»:

1. О ликвидации ЗАО «ВостСибТИСИЗ».

2. О назначении ликвидационной комиссии.

3. Об определении порядка и срока ликвидации.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» – 17 октября 2023 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

