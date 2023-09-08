КонсультантПлюс выпустил три новых продукта по судебной практике

Новые продукты адресованы юристам. Они помогут быстро ознакомиться с подходами судов по самым популярным вопросам, увидеть неочевидные риски, не допускать нарушений. Не нужно самому искать и анализировать судебную практику по вопросу – все это уже сделали эксперты КонсультантПлюс.

Продукт «Позиции судов по спорным вопросам. Трудовое право» содержит темы по общим вопросам трудового права и по особенностям труда отдельных категорий работников (оплата труда, материальная ответственность водителя, выплата пособий по беременности и родам и др.). Включено более 300 материалов, в которых отражено 1 000 позиций судов.

Продукт «Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право» посвящен вопросам, связанным с созданием и деятельностью АО, ООО, других коммерческих организаций, а также отдельных НКО. В числе тем: созыв и проведение общего собрания, содержание и изменение устава хозяйственного общества, крупные сделки и сделки с заинтересованностью, реорганизация и др. Подготовлено более 300 материалов, в которых отражено 1200 позиций судов.

Продукт «Позиции судов по спорным вопросам. Гражданский процесс» посвящен вопросам, связанным с участием в гражданском процессе (подача иска, доказывание, восстановление процессуальных сроков, исполнительное производство и др.). Включено более 300 материалов, в которых отражено 1400 позиций судов.

В каждом материале:

- рассмотрены наиболее интересные спорные вопросы по конкретной теме и приведены позиции судов;

- все позиции судов проверяются на наличие похожих и противоположных подходов, в случае расхождения практики приводятся позиции «за» и «против»;

- есть ссылки на судебные решения;

- материалы основаны на практике арбитражных судов и судов общей юрисдикции;

- ежедневное обновление информации.

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