Газета Дело

Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты

КонсультантПлюс выпустил три новых продукта по судебной практике

Новые продукты адресованы юристам. Они помогут быстро ознакомиться с подходами судов по самым популярным вопросам, увидеть неочевидные риски, не допускать нарушений. Не нужно самому искать и анализировать судебную практику по вопросу – все это уже сделали эксперты КонсультантПлюс.

Продукт «Позиции судов по спорным вопросам. Трудовое право» содержит темы по общим вопросам трудового права и по особенностям труда отдельных категорий работников (оплата труда, материальная ответственность водителя, выплата пособий по беременности и родам и др.). Включено более 300 материалов, в которых отражено 1 000 позиций судов.

Продукт «Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право» посвящен вопросам, связанным с созданием и деятельностью АО, ООО, других коммерческих организаций, а также отдельных НКО. В числе тем: созыв и проведение общего собрания, содержание и изменение устава хозяйственного общества, крупные сделки и сделки с заинтересованностью, реорганизация и др. Подготовлено более 300 материалов, в которых отражено 1200 позиций судов.

Продукт «Позиции судов по спорным вопросам. Гражданский процесс» посвящен вопросам, связанным с участием в гражданском процессе (подача иска, доказывание, восстановление процессуальных сроков, исполнительное производство и др.). Включено более 300 материалов, в которых отражено 1400 позиций судов.

В каждом материале:

- рассмотрены наиболее интересные спорные вопросы по конкретной теме и приведены позиции судов;

- все позиции судов проверяются на наличие похожих и противоположных подходов, в случае расхождения практики приводятся позиции «за» и «против»;

- есть ссылки на судебные решения;

- материалы основаны на практике арбитражных судов и судов общей юрисдикции;

- ежедневное обновление информации.

Узнайте о новых продуктах в сервисном центре КонсультантПлюс

Тел.: (3952) 22-33-33, 53-28-53.
E-mail: info@irkcons.ru.
Сайт: www.irkcons.ru.		 Присоединяйтесь!
Новости, анонсы, обзоры от КонсультантПлюс
Сообщество в Viber

/ Газета Дело /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

Реклама на сайте

Другие материалы рубрики «Объявления»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело