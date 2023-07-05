ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области

Витрина территории: от Байкала до Аляски. Анатолий Казакевич – о том, как история помогает создавать уникальный турпродукт

«Иркутск надо позиционировать как центр востока России и не только реанимировать его былое величие и значение, но и развивать территорию»,– уверен известный предприниматель, путешественник и общественный деятель Анатолий Казакевич, который последовательно занимается этим много лет. Перед скорым открытием парк-отеля «Байкал-Аляска» – одного из масштабных проектов, нацеленных на популяризацию нашего региона, Анатолий рассказал Газете Дело о концепции проекта и преимуществах парк-отеля, дизайнерском креативе и необычном подходе к организации туризма на Байкале, а также о своих стратегических целях на ближайшие 10-15 лет.