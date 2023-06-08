Газета Дело
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области
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«Выглянуть из коробочки и посмотреть вокруг». Что «Нескучные финансы» посоветовали иркутской компании «Цельсий» [16.05.2023]Масштабироваться и завоевать федеральный рынок – такую амбициозную цель поставила себе компания «Цельсий» на ближайшие годы. Накануне смелого шага основатели компании Иван Устименко и Алексей Роговский пригласили известного федерального эксперта по финансовому менеджменту, основателя консалт-бюро «Нескучные финансы» Александра Афанасьева, чтобы посмотреть на свой бизнес со стороны. Что из этого вышло?
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В гармонии с контекстом. Архитектор Александр Янов – о работе над клубным домом «Бабр» [12.05.2023]Органично вписать новый объект в окружающую среду, учесть «код города» и при этом сделать проект уникальным и элитным вплоть до мелочей – такая непростая задача стояла перед иркутским архитектором Александром Яновым. Какие решения и технологии помогли специалисту осуществить задуманное? И почему многое из реализованного в проекте такого уровня, как клубный дом «Бабр», было бы просто невозможно в домах комфорт- или эконом-класса?
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Иван Матвеев: «Развивать индустрию гостеприимства – наша стратегическая задача» [12.05.2023]«Индустрия гостеприимства всегда была сферой с повышенными бизнес-рисками. А в последние несколько лет целый ряд обстоятельств умножил эти риски в несколько раз. Поэтому мы всегда в поиске новых решений, которые помогают нам двигаться вперёд и уже 18 лет входить в число лидеров иркутского рынка», – говорит Иван Матвеев, возглавляющий Ассоциацию «Байкальская Виза».
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Элитность до мелочей. 5 фактов о клубном доме «Бабр» в центре Иркутска [12.05.2023]Концепция клубного дома, столь популярная на западе России, теперь реализована и в Иркутске. КД «Бабр», построенный в самом центре города, напротив 130 квартала, уже в июне будет введен в эксплуатацию. Газета Дело обсудила ключевые особенности и преимущества проекта с исполнительным директором компании-застройщика Маратом Фатаховым.
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«Стройка развивается, ипотека выдаётся». Эксперты Сбербанка о жилищном строительстве и кредитах с господдержкой [12.05.2023]Насколько активно Сбербанк финансирует новые проекты? Какова динамика 2021-2023 годов: есть ли в Иркутской области рост числа новостроек или их стало меньше? Какие тренды характерны сейчас для рынка ипотечного кредитования? И как на строительной отрасли может отразиться отмена ипотечных программ с государственной поддержкой? На эти вопросы в ходе круглого стола ответили заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дмитрий Лясковский и начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Иркутского отделения Сбербанка Сергей Алтынников.
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«Вторичке нужна программа господдержки». Екатерина Саломатова, «Фамильное ожерелье», – о новых возможностях для рынка недвижимости [12.05.2023]Нужна ли вторичному рынку недвижимости льготная ипотека? Может ли снижение ставок привести к росту цен на б/у жильё? Уйдут ли деньги с рынка или будут реинвестированы в строительную отрасль? Своим мнением по вопросу необходимости господдержки для вторички с участниками круглого стола поделилась руководитель ипотечного агентства «Фамильное ожерелье» Екатерина Саломатова.
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«Без глобальных изменений». Екатерина Прядко, «Грандстрой», о современных трендах регионального рынка недвижимости [12.05.2023]Взвешенный подход к каждому проекту, стресс-тестирование, расчёт финансовой модели на несколько лет вперёд, прогнозируемость возможных рисков – вот факторы, которые, по словам генерального директора СЗ «Грандстрой» Екатерины Прядко, помогают компании успешно преодолевать любые ситуации на рынке.
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Индивидуальные особенности. Дмитрий Кузнецов, «Патроны Парк», – о рынке ИЖС и его независимости от общих тенденций [12.05.2023]Рынок индивидуального жилищного строительства в России в перспективе ближайших лет может стать новой точкой роста благодаря ипотеке. Этот тезис на встрече с Владимиром Путиным озвучил руководитель «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. Кроме того, он считает, что если сейчас с поддержкой ипотеки строится каждый десятый дом, то через 3-5 лет можно сделать так, чтобы это был каждый второй индивидуальный дом. Заявление чиновника на круглом столе прокомментировал руководитель проекта загородного посёлка «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов.
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Стимул для спроса и продаж. ПСБ в Иркутске – о льготной ипотеке на вторичном рынке жилья [12.05.2023]Льготная ипотека на рынке вторичного жилья не только поднимет на него спрос, но также будет способствовать продажам недвижимости на первичном рынке. Этот тезис на круглом столе, посвященном текущей ситуации на рынке недвижимости и перспективам его развития, озвучила руководитель Ипотечного центра ПСБ в Иркутске Дарья Лебедева.
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АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 14.06.2023 аукционов с открытой формой подачи предложений о цене имущества [12.05.2023]Информационное сообщение АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 14.06.2023 аукционов с открытой формой подачи предложений о цене имущества: • «База...
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 05.05.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [12.05.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 05.05.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [12.05.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 05.05.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [12.05.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [12.05.2023]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [12.05.2023]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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«Дом – это душа семьи». Семья Суворовых – о переезде из Ангарска и атмосфере «Горизонта» [11.05.2023]«Каждый раз, когда захожу к нашим жителям, у меня мурашки, – признается Антон Кондратьев, руководитель загородного проекта «Горизонт». – Одно дело – планировать, “рисовать” проекты домов на бумаге и совсем другое – видеть, как устроились в этих стенах люди, чем живут». Сегодня мы вместе с девелопером – в гостях у семьи Суворовых, владельцев одного из старейших агентств недвижимости региона. За большим семейным столом говорим о жизни в пригороде, особой атмосфере «Горизонта», счастливом детстве и материализации добрых замыслов.
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«Этот объект украсит наш город» – Максим Ефимов, ГК Prostor Group, о клубном доме «Бабр» [11.05.2023]– Во время вызовов и неопределенностей перед нами стояла сложная задача. Статус и расположение объекта обязывает соответствовать архитектурному и культурному коду Иркутска, объект должен гармонировать с окружающей средой и быть современным, красивым и технологичным с точки зрения используемых материалов.
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«Чтобы работать долго, не надо гнаться за модой». Павел Поляков о секретах ресторанного бизнеса [10.05.2023]«Мода на рестораны проходит быстро. Чтобы построить бизнес, который будет востребован долгие годы, не нужно гнаться за сиюминутными трендами», – убежден Павел Поляков, генеральный директор сети «Альянс Ресторанс», председатель Байкальской ассоциации рестораторов. Павел знает, о чем говорит: вместе с основателями «ресторанной империи» Иркутска Игорем и Ольгой Кокоуровыми он стоял у истоков таких заведений-долгожителей как «Киото», «Стрижи», международной сети Harat’s и Bier Haus, которому в мае исполнится 20. Накануне юбилейной даты Газета Дело побеседовала с Павлом о секретах успешного бизнеса.
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Дизайн интерьера в цифрах. 4 вопроса о ремонте [10.05.2023]Сколько стоит ремонт и комплектация объекта? Во что может вылиться излишняя экономия? Что выгоднее в части ремонта – квартира в новостройке или вторичное жилье? Как поспеть за ростом курса валют? Вместе с Газетой Дело расчеты провела Мария Бадяева – дизайнер интерьера, автор дизайн-проектов жилых, общественных и деловых пространств в разных регионах России.
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Индивидуальные особенности. Дмитрий Кузнецов – о рынке ИЖС и его независимости от общих тенденций [04.05.2023]Рынок индивидуального жилищного строительства в России в перспективе ближайших лет может стать новой точкой роста благодаря ипотеке. Этот тезис на встрече с Владимиром Путиным озвучил руководитель «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. Кроме того он считает, что если сейчас с поддержкой ипотеки строится каждый десятый дом, то через 3-5 лет можно сделать так, чтобы это был каждый второй индивидуальный дом. Заявление чиновника на круглом столе прокомментировал руководитель проекта загородного посёлка «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов.