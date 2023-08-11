Продаем помещение в центре г. Усолье-Сибирское

Знаменское: из предместья в новый городской центр

Работа над этим масштабным проектом комплексного развития одной из территорий Иркутска идёт второй год. По мнению экспертов, он является одним из амбициознейших в России. В реализации задуманного заинтересованы и архитекторы, и строители, и девелоперы, и банки, и власть, и предприниматели, и, конечно, обычные горожане. Проект развития Знаменского предместья и то, как реновация этой территории Иркутска повлияет на будущую градостроительную историю города, обсудили в деловой программе IX Байкальского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД). Самые интересные моменты – в нашем материале.