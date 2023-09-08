Информационное сообщение

АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 4.10.2023 с 13:00 процедур публичных предложений по продаже имущественных комплексов:
«База отдыха», месторасположение: Иркутская область, Иркутский р-н, 26 км. Байкальского тракта;
«Насосная станция», месторасположение: Иркутская область, г. Иркутск,
Ленинский район, ул. Полярная, 199.
Контактные данные – г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, здание терминала МВЛ,
2 этаж, каб. 208/3, тел. 8-3952-26-68-07, email: verkhoturtsev@iktport.ru
Вся информация размещена на сайте АО «Международный Аэропорт Иркутск»
www.iktport.ru