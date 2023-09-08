Газета Дело

Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты

Информационное сообщение

АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 4.10.2023 с 13:00 процедур публичных предложений по продаже имущественных комплексов:

«База отдыха», месторасположение: Иркутская область, Иркутский р-н, 26 км. Байкальского тракта;

«Насосная станция», месторасположение: Иркутская область, г. Иркутск,
Ленинский район, ул. Полярная, 199.

Контактные данные – г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, здание терминала МВЛ,

2 этаж, каб. 208/3, тел. 8-3952-26-68-07, email: verkhoturtsev@iktport.ru

Вся информация размещена на сайте АО «Международный Аэропорт Иркутск»
www.iktport.ru


/ Газета Дело /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

Реклама на сайте

Другие материалы рубрики «Недвижимость»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело