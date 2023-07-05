Новые правила предрейсовых медосмотров работников заработают с 1 сентября

Минздрав утвердил порядок предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медосмотров, а также осмотров в течение рабочего дня (смены). Он вступает в силу 1 сентября. С этой даты при таких медосмотрах можно использовать устройства, которые дистанционно передают информацию о состоянии здоровья.

Выделим главные новшества в общих требованиях:

• медработник обязан уведомить работодателя о том, что при осмотре обнаружил признаки алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Эту информацию надо зафиксировать в журнале регистрации;

• заключение по результатам осмотра, а также справку о выявлении заболевания либо состояния, при которых сотрудника нельзя допускать к работе, можно будет оформить в электронном виде.

Отметим, по сравнению с проектом, итоговый документ сократился, поскольку часть правил закрепили в особенностях проведения медосмотров с помощью цифровых медизделий. В особенностях установили требования к устройствам и химико-токсикологическим исследованиям, обязанности медорганизации и работодателя.

Документ: Приказ Минздрава России от 30.05.2023 № 266н.

Процедуру релокации соискателя начали, но на работу в итоге не приняли — суды не увидели нарушений

Специалиста пригласили на должность. В предложении сразу обозначили часть условий: зарплату, премии, отпуск и др. Соискатель согласился, его направили на предварительный медосмотр. Затем издали приказ о релокации, по которому тот должен прибыть с семьей на съемное жилье рядом с работой.

Варианты авиабилетов специалиста не устроили, и он попросил подождать с покупкой. Также он сомневался насчет режима труда. Стороны продолжали переписку об условиях работы, однако в итоге служба безопасности не согласовала анкету кандидата. Он счел, что после приказа о релокации отношения стали трудовыми, и обратился в суд, чтобы обязать организацию заключить с ним договор.

Три инстанции требования не удовлетворили. Они отметили: процедура релокации служит системой гарантий для потенциального работника и не говорит о том, что возникли трудовые отношения.

Соискатель не прошел многоэтапную процедуру приема в организацию, а также не приступил к обязанностям. Соглашения об условиях работы стороны так и не достигли, билеты не купили. Эти обстоятельства препятствовали тому, чтобы заключить трудовой договор.

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 04.05.2023 № 88-9307/2023.

ВС РФ указал, что работодатель должен устанавливать тарифные ставки с учетом отраслевого соглашения

Работники просили пересчитать им зарплату, так как месячные тарифные ставки были ниже, чем в отраслевом соглашении.

Суды требования не удовлетворили в том числе потому, что сотрудники получали больше закрепленного минимума по региону. Их зарплата превышала и среднюю по отрасли.

ВС РФ не поддержал такой подход. Отраслевое соглашение регулирует трудовые отношения наравне с ТК РФ. Организация могла отказаться от присоединения к нему, однако вовремя этого не сделала. Поскольку соглашение распространяется на работодателя, нужно соблюдать его условия.

Дело направили на новое рассмотрение.

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2023 № 32-КГПР23-4-К1.

Суд не признал конкурсное производство поводом лишать премии, которая входит в систему оплаты труда

Организацию признали банкротом и ввели конкурсное производство. Сотруднику перестали начислять ежемесячную премию. Он обратился в суд.

Три инстанции сошлись во мнении: деньги нужно взыскать. Трудовой договор и положение об оплате труда содержали условия о ежемесячной премии. Она входила в структуру зарплаты и носила системный характер. Если работник совершал нарушение, вознаграждение могли пересмотреть, но в отношении истца подобного приказа не издавали.

Суды учли уставную деятельность организации и отметили: само по себе введение конкурсного производства не означает, что можно не начислять премию за отработанное время.

По каким причинам лишают премии, расскажет готовое решение.

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 12.04.2023 по делу № 88-6425/2023.