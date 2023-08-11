У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость

Газета Дело
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 04.08.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [11.08.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 04.08.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [11.08.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 04.08.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [11.08.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Продаем помещение в центре г. Усолье-Сибирское [11.08.2023]Под офис, торговые помещения, услуги. Звоните! С радостью ответим на все вопросы: 8 (3952) 200-355, 203-501
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [11.08.2023]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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Pro Beton. Как в Иркутске применяют технологию умного мониторинга бетона [10.08.2023]При строительстве радиологического корпуса Иркутского областного онкологического диспансера успешно применена новейшая цифровая технология – Smart Beton. Это умный мониторинг заливки бетона, позволяющий в режиме реального времени отслеживать температуру материала и процесс набора прочности. В результате необходимая крепость бетона была достигнута раньше срока, который обычно отводится на монолитные работы.
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«Чем сложнее задача – тем интереснее»,– Игорь Дружков, «Поли-Флоор Иркутск», о реновации отеля «Байкал» [10.08.2023]«Реновация – это единственный способ вдохнуть новую жизнь в гостиницы на Байкале сегодня», – говорит генеральный директор «Поли-Флоор Иркутск» Игорь Дружков. Накануне его компания завершила глобальную перестройку отеля «Байкал» в Листвянке. Как шла работа над объектом? С какими трудностями пришлось столкнуться? Об этом – в нашем интервью.
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Новая жизнь «Байкала». Легендарная гостиница в Листвянке открывается после реновации [10.08.2023]Отель «Байкал» в Листвянке открывается после масштабной реновации. Гостиница, обновленная по стандартам международной сети, сейчас проходит классификацию, претендуя на 4*. О неизбежных переменах, новой концепции и значимости объекта для развития туризма на Байкале Газете Дело рассказала генеральный менеджер отеля Лина Тюрнёва.
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Проект «Байкальская слобода» в Тальцах представили на ярмарке инвестиционных проектов«Чем сложнее задача – тем интереснее»,– Игорь Дружков, «Поли-Флоор Иркутск», о реновации отеля «Байкал»Новая жизнь «Байкала». Легендарная гостиница в Листвянке открывается после реновации
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«Город в городе» у реки. Участники Байкальского саммита РГУД дали высокую оценку ЖК «Сибиряков» [08.08.2023]«В Иркутске стали появляться многоквартирные дома бизнес-класса, повышающие стандарты качества», – отметили девелоперы, приехавшие на Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов со всех уголков страны. 20 июля они посетили с экскурсией жилой комплекс «Сибиряков», расположенный в Октябрьском районе, у плотины ГЭС. Строительство его в самом разгаре. В сданных первых двух блок-секциях уже есть первые жители.
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Увидеть больше: как устроен премиальный отдых от компании "География Байкала" [07.08.2023]«Покажите нам другой Байкал» – с таким запросом часто обращаются в туркомпании VIP-клиенты. Желание увидеть неизведанные земли, доступные «не для всех», часто возникает спонтанно – и тогда тур нужен «здесь и сейчас». «Организовать в обыкновенной юрте пятизвездочный сервис для самых требовательных и искушенных гостей – настоящее искусство», – признается Эльвира Шагдарон, основатель компании «География Байкала». О тонкостях непростого бизнеса предпринимательница рассказала Газете Дело.
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Новые вызовы и трансформация девелопмента. Весь IX саммит РГУД в Иркутске в обзоре SIA.RU [31.07.2023]Трансформация девелопмента, промышленная и индустриальная недвижимость как одна из точек его роста, новые форматы арендного жилья и апартаментов и их влияние на развитие городской среды, туристическая инфраструктура и перспективы для частных инвесторов. Чтобы обсудить эти актуальные темы, а также поделиться опытом и успешными кейсами реализации проектов, познакомиться с новыми отраслевыми трендами, на площадке IX Байкальского саммита РГУД собрались более двухсот представителей профессионального сообщества. Наше издание подготовило дайджест события, которое традиционно прошло в Иркутске в июле.
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Знаменское: из предместья в новый городской центр [28.07.2023]Работа над этим масштабным проектом комплексного развития одной из территорий Иркутска идёт второй год. По мнению экспертов, он является одним из амбициознейших в России. В реализации задуманного заинтересованы и архитекторы, и строители, и девелоперы, и банки, и власть, и предприниматели, и, конечно, обычные горожане. Проект развития Знаменского предместья и то, как реновация этой территории Иркутска повлияет на будущую градостроительную историю города, обсудили в деловой программе IX Байкальского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД). Самые интересные моменты – в нашем материале.
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«Горизонт» открывает новые возможности. Как жизнь в поселке меняет привычные сценарии [07.07.2023]Владелица винотеки «Монополь» в Иркутске Ольга Игнатьева и ее семья – самые первые жители поселка «Горизонт» на Байкальском тракте. Они переехали в свой таунхаус в январе 2020-го: «Вся стройка была наша, – улыбается Ольга. – Так тихо, спокойно… Выходишь на берег – никого, а снег – белый-белый, аж глаза режет». О том, чем привлек этот проект загородных жителей со стажем и как возможности «Горизонта» изменили привычные сценарии досуга, – в нашем материале.
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«Комплекс построен, но мы не расстаёмся», - Алексей Распутин о завершении проекта «Родной берег» [06.07.2023]Строительная компания «Родные берега» сдала финальную очередь одноименного ЖК «Родной берег». Проектное финансирование строительства последней блок-секции обеспечил Примсоцбанк. Как изменился «Родной берег» за 10 лет реализации проекта? Почему застройщик не спешит расставаться с жилым комплексом? И какой объект планирует строить дальше? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил руководитель ФСК «Родные берега» Алексей Распутин.
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [05.07.2023]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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Новые правила предрейсовых медосмотров работников заработают с 1 сентября [05.07.2023]Минздрав утвердил порядок предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медосмотров, а также осмотров в течение рабочего дня (смены). Он вступает в силу 1 сентября. С этой даты при таких медосмотрах можно использовать устройства, которые дистанционно передают информацию о состоянии здоровья.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 30.06.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [05.07.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 30.06.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [05.07.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
-
Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 30.06.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [05.07.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Мы выбрали быть первыми»,– Екатерина Прядко, ГРАНДСТРОЙ, о подходах и планах компании [05.07.2023]О проектах Грандстроя Екатерина Прядко может говорить часами, искренне и вдохновенно: генеральный директор компании по-настоящему горит своим делом. Выбрав стратегию быть первыми, девелопер не может снизить планку и с каждым новым проектом вступает в конкурентную борьбу с самим собой. О новых ЖК, комплексном освоении территорий, революционном подходе к современному дому, гибкой устойчивости и трендсеттерстве в девелопменте мы поговорили с Екатериной.