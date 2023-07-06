Газета Дело
Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты
У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость
/ Газета Дело /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
-
Витрина территории: от Байкала до Аляски. Анатолий Казакевич – о том, как история помогает создавать уникальный турпродукт [09.06.2023]«Иркутск надо позиционировать как центр востока России и не только реанимировать его былое величие и значение, но и развивать территорию»,– уверен известный предприниматель, путешественник и общественный деятель Анатолий Казакевич, который последовательно занимается этим много лет. Перед скорым открытием парк-отеля «Байкал-Аляска» – одного из масштабных проектов, нацеленных на популяризацию нашего региона, Анатолий рассказал Газете Дело о концепции проекта и преимуществах парк-отеля, дизайнерском креативе и необычном подходе к организации туризма на Байкале, а также о своих стратегических целях на ближайшие 10-15 лет.
-
«Деньги – сильный инструмент». Какие кредитные возможности есть у бизнеса [09.06.2023]Займы, кредиты, лизинг… Предприниматель должен уметь пользоваться всеми доступными кредитными возможностями. Такое мнение озвучил один из бизнесменов – участников дискуссии, организованной Центром «Мой бизнес», на которой присутствовали основные партнеры Центра. При соблюдении всех правил заемные деньги – это сильный инструмент, который дает серьезный толчок развитию компании.
-
Магнит для туристов. Эксперты обсудили развитие турбизнеса на Байкале [09.06.2023]В День российского предпринимательства эксперты туристического рынка собрались за круглым столом, чтобы обсудить точки притяжения и перспективы развития отрасли в регионе. Встречу организовал Центр «Мой бизнес». Как отметила его директор и внештатный советник губернатора Иркутской области по туризму Диляра Окладникова, интерес россиян к внутреннему туризму, и в частности к Байкалу, готовы поддержать и на региональном, и на федеральном уровне.
-
Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 02.06.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [08.06.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
-
Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 02.06.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [08.06.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
-
У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [08.06.2023]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
-
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [08.06.2023]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
-
«Дома из будущего». Дмитрий Кожуховский – о новых коттеджах в «Идиллии Эстейт» [07.06.2023]Новая улица коттеджей, выполненных в современном архитектурном стиле, – необычных, ярких, «не прямоугольных» – появится в ближайшие годы в загородном поселке «Идиллия Эстейт» на Байкальском тракте. Спрос на по-настоящему индивидуальные дома в Иркутске есть, говорит руководитель проекта Дмитрий Кожуховский. «В начале года мы выставили два коттеджа в новой концепции на продажу, и первый – «белый» – дом уже нашел своего владельца». Ко второму – более просторному «черному» – покупатели тоже проявляют большой интерес. Об особенностях коттеджей и дальнейших планах девелопера – в нашем материале.
-
-
Магнит для туристов. Анатолий Казакевич – о развитии турбизнеса на Байкале [30.05.2023]«У каждого предпринимателя есть своё представление о лучших местах на Байкале, но цифры турпотока показывают пять точек, по которым идёт основная нагрузка и развитие», – заявил иркутский предприниматель с 15-летним стажем в туристической сфере Анатолий Казакевич на круглом столе по туризму в Центре «Мой бизнес». Эксперт рассказал о точках притяжения и перспективах развития отрасли в Иркутской области.
-
Эн+ приступила к строительству пятого этажа своего офиса в Иркутске [26.05.2023]Инженерные вызовы на старте проекта, обусловленные стеснённостью строительной площадки и близостью к реке Ангаре, успешно преодолены.
-
«Выглянуть из коробочки и посмотреть вокруг». Что «Нескучные финансы» посоветовали иркутской компании «Цельсий» [16.05.2023]Масштабироваться и завоевать федеральный рынок – такую амбициозную цель поставила себе компания «Цельсий» на ближайшие годы. Накануне смелого шага основатели компании Иван Устименко и Алексей Роговский пригласили известного федерального эксперта по финансовому менеджменту, основателя консалт-бюро «Нескучные финансы» Александра Афанасьева, чтобы посмотреть на свой бизнес со стороны. Что из этого вышло?
-
В гармонии с контекстом. Архитектор Александр Янов – о работе над клубным домом «Бабр» [12.05.2023]Органично вписать новый объект в окружающую среду, учесть «код города» и при этом сделать проект уникальным и элитным вплоть до мелочей – такая непростая задача стояла перед иркутским архитектором Александром Яновым. Какие решения и технологии помогли специалисту осуществить задуманное? И почему многое из реализованного в проекте такого уровня, как клубный дом «Бабр», было бы просто невозможно в домах комфорт- или эконом-класса?
-
Иван Матвеев: «Развивать индустрию гостеприимства – наша стратегическая задача» [12.05.2023]«Индустрия гостеприимства всегда была сферой с повышенными бизнес-рисками. А в последние несколько лет целый ряд обстоятельств умножил эти риски в несколько раз. Поэтому мы всегда в поиске новых решений, которые помогают нам двигаться вперёд и уже 18 лет входить в число лидеров иркутского рынка», – говорит Иван Матвеев, возглавляющий Ассоциацию «Байкальская Виза».
-
Элитность до мелочей. 5 фактов о клубном доме «Бабр» в центре Иркутска [12.05.2023]Концепция клубного дома, столь популярная на западе России, теперь реализована и в Иркутске. КД «Бабр», построенный в самом центре города, напротив 130 квартала, уже в июне будет введен в эксплуатацию. Газета Дело обсудила ключевые особенности и преимущества проекта с исполнительным директором компании-застройщика Маратом Фатаховым.
-
«Стройка развивается, ипотека выдаётся». Эксперты Сбербанка о жилищном строительстве и кредитах с господдержкой [12.05.2023]Насколько активно Сбербанк финансирует новые проекты? Какова динамика 2021-2023 годов: есть ли в Иркутской области рост числа новостроек или их стало меньше? Какие тренды характерны сейчас для рынка ипотечного кредитования? И как на строительной отрасли может отразиться отмена ипотечных программ с государственной поддержкой? На эти вопросы в ходе круглого стола ответили заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дмитрий Лясковский и начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Иркутского отделения Сбербанка Сергей Алтынников.
-
«Вторичке нужна программа господдержки». Екатерина Саломатова, «Фамильное ожерелье», – о новых возможностях для рынка недвижимости [12.05.2023]Нужна ли вторичному рынку недвижимости льготная ипотека? Может ли снижение ставок привести к росту цен на б/у жильё? Уйдут ли деньги с рынка или будут реинвестированы в строительную отрасль? Своим мнением по вопросу необходимости господдержки для вторички с участниками круглого стола поделилась руководитель ипотечного агентства «Фамильное ожерелье» Екатерина Саломатова.
-
«Без глобальных изменений». Екатерина Прядко, «Грандстрой», о современных трендах регионального рынка недвижимости [12.05.2023]Взвешенный подход к каждому проекту, стресс-тестирование, расчёт финансовой модели на несколько лет вперёд, прогнозируемость возможных рисков – вот факторы, которые, по словам генерального директора СЗ «Грандстрой» Екатерины Прядко, помогают компании успешно преодолевать любые ситуации на рынке.
-
Индивидуальные особенности. Дмитрий Кузнецов, «Патроны Парк», – о рынке ИЖС и его независимости от общих тенденций [12.05.2023]Рынок индивидуального жилищного строительства в России в перспективе ближайших лет может стать новой точкой роста благодаря ипотеке. Этот тезис на встрече с Владимиром Путиным озвучил руководитель «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. Кроме того, он считает, что если сейчас с поддержкой ипотеки строится каждый десятый дом, то через 3-5 лет можно сделать так, чтобы это был каждый второй индивидуальный дом. Заявление чиновника на круглом столе прокомментировал руководитель проекта загородного посёлка «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов.
-
Стимул для спроса и продаж. ПСБ в Иркутске – о льготной ипотеке на вторичном рынке жилья [12.05.2023]Льготная ипотека на рынке вторичного жилья не только поднимет на него спрос, но также будет способствовать продажам недвижимости на первичном рынке. Этот тезис на круглом столе, посвященном текущей ситуации на рынке недвижимости и перспективам его развития, озвучила руководитель Ипотечного центра ПСБ в Иркутске Дарья Лебедева.
-
АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 14.06.2023 аукционов с открытой формой подачи предложений о цене имущества [12.05.2023]Информационное сообщение АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 14.06.2023 аукционов с открытой формой подачи предложений о цене имущества: • «База...