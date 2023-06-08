У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость

Индивидуальные особенности. Дмитрий Кузнецов – о рынке ИЖС и его независимости от общих тенденций

Рынок индивидуального жилищного строительства в России в перспективе ближайших лет может стать новой точкой роста благодаря ипотеке. Этот тезис на встрече с Владимиром Путиным озвучил руководитель «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. Кроме того он считает, что если сейчас с поддержкой ипотеки строится каждый десятый дом, то через 3-5 лет можно сделать так, чтобы это был каждый второй индивидуальный дом. Заявление чиновника на круглом столе прокомментировал руководитель проекта загородного посёлка «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов.